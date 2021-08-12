 Глава МВД ФРГ ожидает наплыва беженцев из Афганистана | Новости из Германии о Германии | DW | 15.08.2021

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Германия

Глава МВД ФРГ ожидает наплыва беженцев из Афганистана

С захватом власти в стране "Талибаном" люди начнут покидать Афганистан - в том числе, искать убежище в Европе. Такое мнение высказал Хорст Зеехофер в интервью газете Augsburger Zeitung.

Глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер

Глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) ожидает наплыва беженцев в связи с грядущим захватом власти в Афганистане  радикальным движением "Талибан". "Мы должны считаться с тем фактом, что начнется  движение людей, в том числе в направлении Европы", - заявил он газете Augsburger Zeitung в интервью, опубликованном в воскресенье, 15 августа. "Это не запугивание, а реалистичное описание ситуации", - подчеркнул политик.

Хорст Зеехофер считает миссию провалившейся

При этом, по словам Зеехофера, речь идет о беженцах не только из Афганистана, но и Пакистана, Ирана, Турции, Ливии. "Нас ожидают серьезные трудности", - предостерегает он. Зеехофер уверен, что после терактов 11 сентября 2001 года международная военная миссия в Афганистан была оправдана. "Однако в конце концов, по прошествии 20 лет относительной стабильности, долгосрочная миссия провалилась. И то, что происходит сейчас в Афганистане, - катастрофа", - считает глава МВД ФРГ.

Как напоминает Зеехофер, главной целью международной миссии было улучшение условий жизни людей и обеспечение стабильности в Афганистане. "К сожалению, сегодня приходится констатировать: это не удалось. И по-человечески мне это принимать очень трудно", - признается политик, который всегда был критически настроен по отношению к миссии в Афганистане. Да, отмечает он, в стране произошли изменения к лучшему – например, в сфере образования,  соблюдения прав женщин. "Но, к сожалению, все эти успехи не были устойчивыми. В том и заключается дилемма", - указывает Зеехофер и выражает надежду на то, что гуманитарные организации будут продолжать свою работу в стране и что политики смогут обеспечить их безопасность.

35 немецких военнослужащих были убиты за период с 2003 года в Афганистане. Еще 25 погибли в результате несчастных случаев и по другим причинам. Многие получили ранения и увечья. Поэтому военное вмешательство в ситуацию в Афганистане Зеехоферу больше не представляется возможным. Теперь пробил час внешней политики, такое мнение в интервью газете Augsburger Zeitung высказал глава МВД ФРГ.

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    Автор: Марина Барановская


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