"Талибан" начал наступление на Кабул

Радикальное движение "Талибан" начало наступление на Кабул. Исламисты обступили город со всех сторон, сообщает в воскресенье, 15 августа, агентство Reuters со ссылкой на сведения, поступившие от министерства внутренних дел Афганистана. Всего несколькими часами ранее боевики "Талибана" захватили Джелалабад, предпоследний крупный город Афганистана.

Талибы намерены захватывать столицу "мирным путем"

Согласно заявлению, сделанному руководством движения "Талибан" в столице Катара Дохе, всем людям, которые хотят покинуть Кабул, будет обеспечен безопасный выход из города. Боевики получили приказ воздерживаться от насилия. Женщинам рекомендовано перейти в защищенные места. Как заявил представитель НАТО, многие сотрудники европейских посольств уже доставлены в безопасное место в Кабуле.

Стремительное продвижение талибов является свидетельством их принятия населением, и никому, даже иностранцам, не следует опасаться за свою жизнь, говорится в обнародованном "Талибаном" заявлении. Как утверждает руководство этого радикального движения, отряды талибов намерены захватывать столицу "мирным путем". Отмечается, что они не "намерены никому мстить, все, кто служил в военном и гражданском секторах администрации Кабула, прощены и находятся в безопасности, никто не подвергнется репрессиям".

Министр внутренних дел Афганистана Абдул Сатар Мирзаквал в видеообращении заявил, что столица будет передана талибам мирно. Агентство Associated Press со ссылкой на представителя афганских властей, сообщило, что представители "Талибана" находятся на пути в президентский дворец в Кабуле для обсуждения подготовки к смене власти.

Сообщается о вооруженных столкновениях

Между тем между афганской армией и боевиками "Талибана", которые по информации МВД Афганистана начали входить в Кабул, начались столкновения, сообщает телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на свои источники. Однако администрация президента Афганистана Ашрафа Гани заверила жителей столицы, что ситуация в Кабуле под контролем национальных и международных сил.

"В нескольких отдаленных районах Кабула раздавались выстрелы. Силы безопасности и обороны страны по согласованию с международными партнерами контролируют ситуацию с безопасностью в Кабуле", - говорится в заявлении администрации, опубликованном на сайте главы государства.

В столицу Афганистана прибывает все больше беженцев. В переполненных больницах изо всех сил стараются оказать помощь многочисленным раненым, поступающим сюда. У иностранных посольств люди собираются целыми семьями. В центре города многие пытаются запастись провизией. Сотни людей провели ночь, ютясь в палатках или под открытым небом на обочинах дорог либо на автостоянках, рассказал журналистам один из местных жителей. "Вы можете увидеть страх на их лицах", - сказал он.

Россия не будет эвакуировать свое посольство

Президент США Джо Байден отдал распоряжение о возвращении в Афганистан нескольких батальонов военных. Изначально сообщалось, что Соединенные Штаты перебросят в Кабул около 3 000 военнослужащих для обеспечения безопасной эвакуации сотрудников дипломатической миссии. Теперь же выяснилось, что речь идет уже о 5 000 военнослужащих, основная часть из которых – морские пехотинцы.

В то же время Россия, несмотря на наступление талибов на Кабул, не намерена эвакуировать свое посольство из афганской столицы. Планов по эвакуации посольства нет, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Самир Кабулов.

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