Генсек ООН: Афганистан выходит из-под контроля

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал боевиков радикального исламистского движения "Талибан" к немедленному прекращению боевых действий в Афганистане. "Захват власти с помощью военного насилия - путь, обреченный на провал", - заявил Гутерриш в пятницу, 13 августа, на пресс-конференции в Нью-Йорке.
Дальнейшее наступление боевиков может привести лишь "к длительной гражданской войне или полной изоляции Афганистана", предостерег глава ООН. Он призвал к мирному урегулированию конфликта и выразил крайнюю обеспокоенность ситуацией. "Афганистан выходит из-под контроля", - констатировал Гутерриш.
Посольство США в Кабуле призвало сотрудников уничтожить конфиденциальные материалы
На фоне стремительного наступления талибов страны Запада закрывают свои диппредставительства в Кабуле и спешно эвакуируют персонал. Посольство США отдало своим сотрудникам распоряжение уничтожить документы, содержащие конфиденциальную информацию.
13 августа сотрудникам американского представительства направили инструкцию, предписывающую сжечь или утилизировать документы и оборудование. В том числе они должны будут уничтожить предметы с логотипом посольства или других американских ведомств, а также флаги США и другие объекты, которые талибы "могут использовать ненадлежащим образом в целях пропаганды".
Ранее представитель Госдепартамента США заявил о "сокращении" персонала американского диппредставительства в Кабуле. Это свидетельствует о крайней обеспокоенности по поводу безопасности одного из крупнейших посольств США в мире, замечает агентство AFP.
США также объявили об отправке в Кабул порядка 3000 военнослужащих, чтобы помочь сотрудникам посольства США покинуть страну. Как сообщил в пятницу официальный представитель Пентагона Джон Кирби, первые солдаты уже прибыли в Кабул. В то же время ведется подготовка к переводу посольства США в аэропорт Кабула в случае необходимости.
Западные страны эвакуируют сотрудников посольств из Афганистана
Продвижение талибов вызывает растущее беспокойство и в других странах. Так, глава МИД Германии Хайко Мас (Heiko Maas) объявил о сокращении численности посольства ФРГ в Кабуле до "абсолютного минимума". О временном закрытии своего посольства в Афганистане сообщили в Дании. Аналогичное решение приняло правительство Норвегии. Персонал будет эвакуирован на родину, сообщила норвежский министр иностранных дел Ине Эриксен Сёрейде. С призывом к соотечественникам безотлагательно покинуть Афганистан выступил и МИД Франции.
В апреле НАТО сообщила о начале вывода из Афганистана сил, участвовавших в миссии "Решительная поддержка". Своих военнослужащих из страны до 31 августа намерены вывести и США. А последние представители вооруженных сил Германии покинули Афганистан в конце июня. За последние месяцы, на фоне вывода войск Североатлантического альянса, талибы взяли под контроль большинство районов страны.
Сейчас под контролем боевиков "Талибана" находится уже большая часть территории Афганистана. Исламисты захватили Герат, Кандагар, Газни и соседнюю с Кабулом провинцию Логар, находящуюся от столицы примерно в 50 километрах.
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Автор: Марина Барановская