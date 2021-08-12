Германия сократит численность посольства в Афганистане до минимума

Германия сократит численность своего посольства в Кабуле до "абсолютного минимума" в связи со стремительным наступлением боевиков исламистского радикального движения "Талибан", которые захватывают все большее число региональных центров в Афганистане. С таким заявлением министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) выступил в пятницу, 13 августа. Дипломатов вывезут чартерными рейсами. Два из них запланированы до конца месяца.

Речь идет и об афганцах, которые раньше сотрудничали с вооруженными силами ФРГ или федеральными министерствами, указал Мас. Он призвал остальных сограждан, находящихся в Афганистане, как можно скорее покинуть его. По словам главы МИД ФРГ, Берлин согласует дальнейшие меры со своими международными партнерами в ближайшие дни.

Дания и Норвегия временно закрывают посольства в Кабуле

Продвижение талибов вызывает растущее беспокойство многих западных стран. Так, Дания объявила о временном закрытии посольства в Кабуле. Аналогичное решение приняло правительство Норвегии. Персонал будет эвакуирован на родину, сообщила норвежский министр иностранных дел Ине Эриксен Сёрейде. С призывом к соотечественникам безотлагательно покинуть Афганистан выступил и МИД Франции.

В апреле НАТО сообщила о начале вывода из Афганистана сил, участвовавших в миссии "Решительная поддержка". Своих военнослужащих из страны до 31 августа намерены вывести и США. А последние представители вооруженных сил Германии покинули Афганистан в конце июня. За последние месяцы, на фоне вывода войск Североатлантического альянса, талибы взяли под контроль большинство районов страны.

Смотрите также: