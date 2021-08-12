 Германия сократит численность посольства в Афганистане до минимума | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 13.08.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Германия сократит численность посольства в Афганистане до минимума

Германских дипломатов вывезут из Кабула на родину чартерными рейсами, заявил глава МИД ФРГ Мас. Решение Берлина связано с продвижением талибов в Афганистане.

Глава МИД Германии Хайко Мас в Берлине

Глава МИД Германии Хайко Мас

Германия сократит численность своего посольства в Кабуле до "абсолютного минимума" в связи со стремительным наступлением боевиков исламистского радикального движения "Талибан",  которые захватывают все большее число региональных центров в Афганистане. С таким заявлением министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) выступил в пятницу, 13 августа. Дипломатов вывезут чартерными рейсами. Два из них запланированы до конца месяца.

Речь идет и об афганцах, которые раньше сотрудничали с вооруженными силами ФРГ или федеральными министерствами, указал Мас. Он призвал остальных сограждан, находящихся в Афганистане, как можно скорее покинуть его. По словам главы МИД ФРГ, Берлин согласует дальнейшие меры со своими международными партнерами в ближайшие дни.

Дания и Норвегия временно закрывают посольства в Кабуле

Продвижение талибов вызывает растущее беспокойство многих западных стран. Так, Дания объявила о временном закрытии посольства в Кабуле. Аналогичное решение приняло правительство Норвегии. Персонал будет эвакуирован на родину, сообщила норвежский министр иностранных дел Ине Эриксен Сёрейде. С призывом к соотечественникам безотлагательно покинуть Афганистан выступил и МИД Франции. 

В апреле НАТО сообщила о начале вывода из Афганистана сил, участвовавших в миссии "Решительная поддержка". Своих военнослужащих из страны до 31 августа намерены вывести и США. А последние представители вооруженных сил Германии покинули Афганистан в конце июня. За последние месяцы, на фоне вывода войск Североатлантического альянса, талибы взяли под контроль большинство районов страны.

Смотрите также:

  • Талибы на захваченном КПП перед въездом в Кундуз

    Наступление "Талибана": что будет с Афганистаном?

    "Талибан" пытается захватить власть в стране

    Прогноз, что вывод иностранных войск из Афганистана послужит толчком к попытке "Талибана" захватить власть, оказался верным. Военные столкновения между талибами и афганскими силами безопасности вспыхнули по всей стране. Бои идут в большинстве регионов, в том числе, с применением тяжелого вооружения. На снимке - талибы на КПП перед въездом в город Кундуз.

  • Разрушенные здания в Кундузе

    Наступление "Талибана": что будет с Афганистаном?

    Захват Кундуза талибами - огромная потеря для правительственных сил

    "Талибан" захватил Кундуз - ключевой город на севере страны, считающийся воротами в северные провинции Афганистана. Потеря Кундуза стала огромным ударом для афганских сил безопасности. Все административные здания в городе находятся под контролем талибов, они заняли офис губернатора и штаб-квартиру полиции. Большая часть городской инфраструктуры во время боев была разрушена.

  • Разрушенное здание в городе Лашкаргахе

    Наступление "Талибана": что будет с Афганистаном?

    Талибы оставляют за собой руины

    Талибы продвигаются с севера на юг страны, и их мишенью становится в первую очередь мирное население. На снимке - город Лашкаргах к югу от столицы страны: в результате авиаудара здесь уничтожены больница и школа. Мирные жители часто служат боевикам живым щитом, многие получают ранения и погибают.

  • Семья афганцев спасается бегством из Герата на мотоцикле

    Наступление "Талибана": что будет с Афганистаном?

    Опасаясь мести талибов

    Особенно опасной ситуация стала для афганцев, сотрудничавших с международными силами НАТО. Они опасаются мести "Талибана" и вынуждены вместе с семьями бежать - иногда через линию фронта. Стремительное наступление талибов вынуждает многих афганцев покидать свои дома, успев взять с собой лишь документы. На снимке - семья спасается бегством из захваченного талибами города Герат.

  • Беженцы в Кабуле

    Наступление "Талибана": что будет с Афганистаном?

    Кабул готовится к осаде

    Талибы не скрывают, что они стремятся полностью захватить страну и установить свое господство в Афганистане. Столица страны Кабул пока что находится под контролем властей, но многие опасаются, что она может пасть в течение нескольких месяцев. За стенами Кабула скопились тысячи беженцев. Город готовится к осаде.

  • Занятия в школе для девочек

    Наступление "Талибана": что будет с Афганистаном?

    Что ждет женщин в случае прихода к власти талибов?

    "Талибан" собирается восстановить "Исламский эмират Афганистан" - так они называли находящуюся под их контролем страну с 1996 по 2001 годы. Крайне консервативные взгляды талибов внушают многим опасения, что с их приходом страна вновь вернется к жестким формам шариата, как это было в 1990-е годы. Многие боятся, что талибы лишат гражданских прав в первую очередь женщин и детей.

  • Президент США Джо Байден

    Наступление "Талибана": что будет с Афганистаном?

    Уход США из Афганистана - спустя почти 20 лет пребывания в стране

    США приняли решение уйти из Афганистана спустя почти 20 лет после начала военной операции в этой стране. Джо Байден объявил, что вывод войск завершится к 11 сентября - 20-й годовщине терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне. Вслед за США войска из Афганистана решили вывести и другие страны НАТО. По опросам общественного мнения, большинство жителей США и ФРГ поддерживают уход из Афганистана.

  • Военнослужащие бундесвера покидают военный лагерь в Файзабаде.

    Наступление "Талибана": что будет с Афганистаном?

    Правильным ли было решение США и НАТО уйти из Афганистана?

    Немало западных экспертов убеждены в том, что решение США и НАТО о выводе войск из Афганистана было преждевременным. В афганских правительственных войсках многие считают, что войска международной коалиции не должны были уходить из страны, оставив их один на один с исламистами. На снимке - военнослужащие бундесвера покидают военный лагерь в Файзабаде.

  • Флаг Талибана над Кундузом

    Наступление "Талибана": что будет с Афганистаном?

    Флаг "Талибана" над Кундузом - символ провала западной миссии в Афганистане

    В захваченном Кундузе теперь развевается флаг "Талибана", ставший, по мнению многих, символом провала миссии западных союзников в борьбе за суверенитет в Афганистане. Какое будущее ждет страну?

    Автор: Марина Барановская


Смотреть видео 03:20

Афганистан после ухода НАТО: НКО не видят будущего (26.07.2021)

Контекст

Комментарий: Еще есть время сохранить хрупкий прогресс в Афганистане

Международное сообщество должно изменить свой курс в Афганистане и поддержать жителей страны, чтобы сохранить прогресс, достигнутый за последние 20 лет, и избежать еще большей трагедии, считает Масуд Сайфулла.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Талибы наступают: что будет с Афганистаном? (09.07.2021)  

Захватят ли талибы всю страну и чего они добиваются? Интервью DW (09.07.2021)  

Также по теме

HANDOUT - 11.03.2019, Afghanistan, Kabul: Heiko Maas (SPD, vorn), Bundesaußenminister, fliegt mit einem Airbus A400M der Bundeswehr von Masar-i-Scharif nach Kabul. Außenminister Maas will mit einem Besuch in Afghanistan die Bemühungen für einen Friedensprozess in dem Krisenstaat unterstützen. Foto: Thomas Imo/Photothek.Net/Auswärtiges Amt/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Глава МИД ФРГ: Германия не станет финансировать халифат в Афганистане 12.08.2021

По мнению Хайко Маса, Афганистан без международной помощи нежизнеспособен. И талибы, уверен главы немецкого внешнеполитического ведомства, это тоже отчетливо понимают.

11/08/2021 Taliban-Kämpfer patrouillieren in der Stadt Farah. Die militant-islamistischen Taliban weiten ihren schnellen Vormarsch weiter aus. Mit Faisabad sei die Hauptstadt der nordöstlichen Provinz Badachschan in die Hände der Islamisten gefallen, bestätigten ein Provinzrat und ein Parlamentsvertreter der Provinz der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch. +++ dpa-Bildfunk +++

ФРГ приостанавливает высылку афганцев на родину из-за наступления талибов 12.08.2021

Депортация в Афганистан возобновится, как только позволит ситуация в сфере безопасности в этой стране, заявил глава МВД ФРГ Зеехофер.

ARCHIV - US-Soldaten machen sich am 31.05.2017 in Kundus (Afghanistan) zum Abflug in einem Hubschrauber vom Typ UH-60 Blackhawk bereit. (zu dpa Nato-Staaten sagen zusätzliche Truppen für Afghanistan zu vom 04.11.2017) Foto: Brian Harris/Planet Pix/ZUMA/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

МИД ФРГ: поспешного вывода войск НАТО из Афганистана можно избежать 01.12.2020

Вывод военного контингента НАТО из Афганистана нужно рассматривать в привязке к внутриафганским переговорам о мире, убежден Хайко Мас. Альянс в феврале 2021-го обсудит вывод войск из Исламской Республики.

Реклама

Самые читаемые

Гражданский форум ЕС-Россия призвал Москву прекратить поддержку Лукашенко  

Кто из политзаключенных Беларуси просит о помиловании, а кто нет  

Чем ответит Лукашенко на новые санкции Запада?  