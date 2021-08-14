 Президент США Байден пригрозил ″Талибану″ ″военным ответом″ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 15.08.2021

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Мир

Президент США Байден пригрозил "Талибану" "военным ответом"

В случае нападения талибов на военных США ответ будет "быстрым и сильным", предупредил Байден. Глава Белого дома направил в Афганистан 5000 военнослужащих для эвакуации дипломатических сотрудников.

Президент США Джозеф Байден в штате Делавэр

Любые действия боевиков радикального исламистского движения "Талибан" против сотрудников военной или дипломатической миссий США в Афганистане встретят "быстрый и сильный военный ответ" со стороны американской армии. Об этом говорится в заявлении президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена, опубликованном на сайте Белого дома в субботу, 14 августа.

Как следует из документа, соответствующее предупреждение было передано талибам на переговорах по афганскому урегулированию в столице Катара - Дохе. Кроме того, глава Белого дома распорядился направить в Афганистан около 5000 военнослужащих, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию дипломатических работников США и союзников, а также "афганцев, которые помогали нашим (американским. - Ред.) войскам во время нашей миссии, и тех, кто подвергается особой опасности из-за наступления талибов".

Байден добавил, что отдал распоряжение Вооруженным силам и разведывательному сообществу сохранять готовность "противостоять будущим террористическим угрозам из Афганистана".

Посольство США в Кабуле эвакуируют в течение 36 часов

Между тем телеканал CBS News со ссылкой на многочисленных собеседников в службах безопасности и дипломатических кругах сообщил, что большинство сотрудников американского посольства в Кабуле будут эвакуированы в течение ближайших 36 часов, за исключением небольшой группы ключевых работников. Предполагается, что все дипломаты должны будут покинуть страну к 31 августа.

Собеседник телеканала в министерстве обороны США заметил, что захват Кабула, в котором проживает более 4 миллионов человек, боевиками "Талибана" может быть "вопросом нескольких дней". Ранее посольство США отдало своим сотрудникам распоряжение уничтожить документы, содержащие конфиденциальную информацию, а также предметы с логотипом посольства или других американских ведомств, флаги США и другие объекты, которые талибы "могут использовать ненадлежащим образом в целях пропаганды".

Великобритания эвакуирует своего посла из Кабула

На фоне стремительного продвижения талибов, подошедших практически вплотную к столице, от дипломатического присутствия в Афганистане намерена отказаться и Великобритания. Как сообщила газета The Sunday Times со ссылкой на высокопоставленных собеседников в правительстве, Великобритания эвакуирует своего посла и других дипломатических сотрудников, а также не будет сохранять свое диппредставительство в Кабуле.

Ранее глава МИД Германии Хайко Мас (Heiko Maas) объявил о сокращении численности посольства ФРГ в Кабуле до "абсолютного минимума". О временном закрытии своих посольств в Афганистане сообщили также в Дании и Норвегии. С призывом к соотечественникам безотлагательно покинуть Исламскую Республику выступил и МИД Франции. 

Захват Мазари-Шарифа талибами и авиаудары США в районе Кандагара

К настоящему моменту под контролем "Талибана" находится более половины из 34 афганских провинций. Талибы 14 августа захватили Мазари-Шариф (административный центр провинции Балх) - четвертый по величине город Афганистана с населением свыше 427 тыс. человек. Президент Ашраф Гани провел экстренное заседание по вопросу о защите Кабула.

До этого военно-воздушные силы США нанесли авиаудары по позициям террористического движения в районе Международного аэропорта Кандагара на юге Исламской Республики. По сведениям катарской телестанции "Аль-Джазира", в рядах талибов были погибшие и раненые.

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    Автор: Марина Барановская


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