Президент США Байден пригрозил "Талибану" "военным ответом"

Любые действия боевиков радикального исламистского движения "Талибан" против сотрудников военной или дипломатической миссий США в Афганистане встретят "быстрый и сильный военный ответ" со стороны американской армии. Об этом говорится в заявлении президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена, опубликованном на сайте Белого дома в субботу, 14 августа.
Как следует из документа, соответствующее предупреждение было передано талибам на переговорах по афганскому урегулированию в столице Катара - Дохе. Кроме того, глава Белого дома распорядился направить в Афганистан около 5000 военнослужащих, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию дипломатических работников США и союзников, а также "афганцев, которые помогали нашим (американским. - Ред.) войскам во время нашей миссии, и тех, кто подвергается особой опасности из-за наступления талибов".
Байден добавил, что отдал распоряжение Вооруженным силам и разведывательному сообществу сохранять готовность "противостоять будущим террористическим угрозам из Афганистана".
Посольство США в Кабуле эвакуируют в течение 36 часов
Между тем телеканал CBS News со ссылкой на многочисленных собеседников в службах безопасности и дипломатических кругах сообщил, что большинство сотрудников американского посольства в Кабуле будут эвакуированы в течение ближайших 36 часов, за исключением небольшой группы ключевых работников. Предполагается, что все дипломаты должны будут покинуть страну к 31 августа.
Собеседник телеканала в министерстве обороны США заметил, что захват Кабула, в котором проживает более 4 миллионов человек, боевиками "Талибана" может быть "вопросом нескольких дней". Ранее посольство США отдало своим сотрудникам распоряжение уничтожить документы, содержащие конфиденциальную информацию, а также предметы с логотипом посольства или других американских ведомств, флаги США и другие объекты, которые талибы "могут использовать ненадлежащим образом в целях пропаганды".
Великобритания эвакуирует своего посла из Кабула
На фоне стремительного продвижения талибов, подошедших практически вплотную к столице, от дипломатического присутствия в Афганистане намерена отказаться и Великобритания. Как сообщила газета The Sunday Times со ссылкой на высокопоставленных собеседников в правительстве, Великобритания эвакуирует своего посла и других дипломатических сотрудников, а также не будет сохранять свое диппредставительство в Кабуле.
Ранее глава МИД Германии Хайко Мас (Heiko Maas) объявил о сокращении численности посольства ФРГ в Кабуле до "абсолютного минимума". О временном закрытии своих посольств в Афганистане сообщили также в Дании и Норвегии. С призывом к соотечественникам безотлагательно покинуть Исламскую Республику выступил и МИД Франции.
Захват Мазари-Шарифа талибами и авиаудары США в районе Кандагара
К настоящему моменту под контролем "Талибана" находится более половины из 34 афганских провинций. Талибы 14 августа захватили Мазари-Шариф (административный центр провинции Балх) - четвертый по величине город Афганистана с населением свыше 427 тыс. человек. Президент Ашраф Гани провел экстренное заседание по вопросу о защите Кабула.
До этого военно-воздушные силы США нанесли авиаудары по позициям террористического движения в районе Международного аэропорта Кандагара на юге Исламской Республики. По сведениям катарской телестанции "Аль-Джазира", в рядах талибов были погибшие и раненые.
Смотрите также:
-
Наступление "Талибана": что будет с Афганистаном?
"Талибан" пытается захватить власть в стране
Прогноз, что вывод иностранных войск из Афганистана послужит толчком к попытке "Талибана" захватить власть, оказался верным. Военные столкновения между талибами и афганскими силами безопасности вспыхнули по всей стране. Бои идут в большинстве регионов, в том числе, с применением тяжелого вооружения. На снимке - талибы на КПП перед въездом в город Кундуз.
-
Наступление "Талибана": что будет с Афганистаном?
Захват Кундуза талибами - огромная потеря для правительственных сил
"Талибан" захватил Кундуз - ключевой город на севере страны, считающийся воротами в северные провинции Афганистана. Потеря Кундуза стала огромным ударом для афганских сил безопасности. Все административные здания в городе находятся под контролем талибов, они заняли офис губернатора и штаб-квартиру полиции. Большая часть городской инфраструктуры во время боев была разрушена.
-
Наступление "Талибана": что будет с Афганистаном?
Талибы оставляют за собой руины
Талибы продвигаются с севера на юг страны, и их мишенью становится в первую очередь мирное население. На снимке - город Лашкаргах к югу от столицы страны: в результате авиаудара здесь уничтожены больница и школа. Мирные жители часто служат боевикам живым щитом, многие получают ранения и погибают.
-
Наступление "Талибана": что будет с Афганистаном?
Опасаясь мести талибов
Особенно опасной ситуация стала для афганцев, сотрудничавших с международными силами НАТО. Они опасаются мести "Талибана" и вынуждены вместе с семьями бежать - иногда через линию фронта. Стремительное наступление талибов вынуждает многих афганцев покидать свои дома, успев взять с собой лишь документы. На снимке - семья спасается бегством из захваченного талибами города Герат.
-
Наступление "Талибана": что будет с Афганистаном?
Кабул готовится к осаде
Талибы не скрывают, что они стремятся полностью захватить страну и установить свое господство в Афганистане. Столица страны Кабул пока что находится под контролем властей, но многие опасаются, что она может пасть в течение нескольких месяцев. За стенами Кабула скопились тысячи беженцев. Город готовится к осаде.
-
Наступление "Талибана": что будет с Афганистаном?
Что ждет женщин в случае прихода к власти талибов?
"Талибан" собирается восстановить "Исламский эмират Афганистан" - так они называли находящуюся под их контролем страну с 1996 по 2001 годы. Крайне консервативные взгляды талибов внушают многим опасения, что с их приходом страна вновь вернется к жестким формам шариата, как это было в 1990-е годы. Многие боятся, что талибы лишат гражданских прав в первую очередь женщин и детей.
-
Наступление "Талибана": что будет с Афганистаном?
Уход США из Афганистана - спустя почти 20 лет пребывания в стране
США приняли решение уйти из Афганистана спустя почти 20 лет после начала военной операции в этой стране. Джо Байден объявил, что вывод войск завершится к 11 сентября - 20-й годовщине терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне. Вслед за США войска из Афганистана решили вывести и другие страны НАТО. По опросам общественного мнения, большинство жителей США и ФРГ поддерживают уход из Афганистана.
-
Наступление "Талибана": что будет с Афганистаном?
Правильным ли было решение США и НАТО уйти из Афганистана?
Немало западных экспертов убеждены в том, что решение США и НАТО о выводе войск из Афганистана было преждевременным. В афганских правительственных войсках многие считают, что войска международной коалиции не должны были уходить из страны, оставив их один на один с исламистами. На снимке - военнослужащие бундесвера покидают военный лагерь в Файзабаде.
-
Наступление "Талибана": что будет с Афганистаном?
Флаг "Талибана" над Кундузом - символ провала западной миссии в Афганистане
В захваченном Кундузе теперь развевается флаг "Талибана", ставший, по мнению многих, символом провала миссии западных союзников в борьбе за суверенитет в Афганистане. Какое будущее ждет страну?
Автор: Марина Барановская