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Мазари-Шариф
Мазари-Шариф - город в Афганистане.
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Контекст
Афганским беженцам в Узбекистане не рады
Афганским беженцам в Узбекистане не рады
Соседние с Афганистаном страны, в частности Узбекстане, отказываются принимать афганских беженцев.
Политика
03.11.2021
3 ноября 2021 г.
03:47 мин.
Как живется беженцам в Афганистане
Как живется беженцам в Афганистане
Каждому второму жителю Афганистана грозит голод, если в страну не поступит гуманитарная помощь.
Политика
05.10.2021
5 октября 2021 г.
01:56 мин.
Президент США Байден пригрозил "Талибану" "военным ответом"
Президент США Байден пригрозил "Талибану" "военным ответом"
В случае нападения талибов на военных США ответ будет "быстрым и сильным", предупредил американский президент Байден.
Конфликты
15.08.2021
15 августа 2021 г.
Боевики движения "Талибан" захватили Мазари-Шариф
Боевики движения "Талибан" захватили Мазари-Шариф
Четвертый по величине город Афганистана - Мазари-Шариф - перешел под контроль талибов.
Конфликты
14.08.2021
14 августа 2021 г.
Министр обороны ФРГ посетила лагерь бундесвера в Афганистане
Министр обороны ФРГ посетила лагерь бундесвера в Афганистане
Аннегрет Крамп-Карренбауэр пообщалась с солдатами бундесвера в афганском городе Мазари-Шариф.
Конфликты
26.02.2021
26 февраля 2021 г.
Президент ФРГ призвал Кабул к диалогу с "Талибаном"
Президент ФРГ призвал Кабул к диалогу с "Талибаном"
Будущее Афганистана зависит от того, удастся ли правительству объединить раздробленную страну, считает президент ФРГ.
Политика
13.07.2017
13 июля 2017 г.
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Всего публикаций: 43
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