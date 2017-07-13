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Мазари-Шариф

Мазари-Шариф - город в Афганистане.

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Контекст

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Афганским беженцам в Узбекистане не рады

Афганским беженцам в Узбекистане не рады

Соседние с Афганистаном страны, в частности Узбекстане, отказываются принимать афганских беженцев.
Политика3 ноября 2021 г.03:47 мин.
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Как живется беженцам в Афганистане

Как живется беженцам в Афганистане

Каждому второму жителю Афганистана грозит голод, если в страну не поступит гуманитарная помощь.
Политика5 октября 2021 г.01:56 мин.
Президент США Джозеф Байден в штате Делавэр

Президент США Байден пригрозил "Талибану" "военным ответом"

Президент США Байден пригрозил "Талибану" "военным ответом"

В случае нападения талибов на военных США ответ будет "быстрым и сильным", предупредил американский президент Байден.
Конфликты15 августа 2021 г.
Афганские военные в провинции Балх

Боевики движения "Талибан" захватили Мазари-Шариф

Боевики движения "Талибан" захватили Мазари-Шариф

Четвертый по величине город Афганистана - Мазари-Шариф - перешел под контроль талибов.
Конфликты14 августа 2021 г.
Военнослужащие бундесвера в лагере Мармаль в Афганистане

Министр обороны ФРГ посетила лагерь бундесвера в Афганистане

Министр обороны ФРГ посетила лагерь бундесвера в Афганистане

Аннегрет Крамп-Карренбауэр пообщалась с солдатами бундесвера в афганском городе Мазари-Шариф.
Конфликты26 февраля 2021 г.
Президент ФРГ и его жена спускаются по трапу самолета в Мазари-Шарифе

Президент ФРГ призвал Кабул к диалогу с "Талибаном"

Президент ФРГ призвал Кабул к диалогу с "Талибаном"

Будущее Афганистана зависит от того, удастся ли правительству объединить раздробленную страну, считает президент ФРГ.
Политика13 июля 2017 г.
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