 Глава Минобороны ФРГ посетила лагерь бундесвера в Афганистане | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 26.02.2021

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Мир

Глава Минобороны ФРГ посетила лагерь бундесвера в Афганистане

Аннегрет Крамп-Карренбауэр пообщалась с солдатами бундесвера в городе Мазари-Шариф. Берлин готов поддерживать мирный процесс в Афганистане, но нацелен на упорядоченное свертывание миссии бундесвера.

Военнослужащие бундесвера в лагере Мармаль в Афганистане

Военнослужащие бундесвера в Афганистане (фото из архива)

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) в пятницу, 26 февраля, прибыла с необъявленным визитом в Афганистан. Она посетила лагерь вооруженных сил ФРГ (бундесвера) в городе Мазари-Шариф на севере республики, чтобы на месте получить информацию о положении дел в Афганистане, объяснили в министерстве.

Официальный Берлин готов и дальше поддерживать мирный процесс в стране, отметила Крамп-Карренбауэр. По ее словам, Афганистану крайне необходимы перспективы и баланс между враждующими группами в обществе. Целью по-прежнему остается упорядоченный вывод солдат бундесвера, подчеркнула глава Минобороны ФРГ.

Бундесвер в Афганистане

Правительство Германии 24 февраля решило продлить миссию бундесвера в Афганистане до 31 января 2022 года. Решение еще должен одобрить бундестаг, который рассмотрит его на предстоящей неделе.

Солдаты бундесвера были направлены в Афганистан после терактов, совершенных в США 11 сентября 2001 года. В декабре того же года бундестаг выдал первый мандат на участие немецких военных в миссии под командованием НАТО на Гиндукуше. В декабре 2014 года Североатлантический альянс завершил 13-летнюю военную операцию в стране и с 1 января 2015 года начал миссию "Решительная поддержка", направленную на обучение афганских правительственных войск.  

В феврале 2020 года США подписали соглашение с исламским радикальным движением "Талибан" о выводе американских войск из страны, который должен завершиться в 2021 году. Талибы же обязались вступить в мирные переговоры с афганским правительством и гарантировать, что Афганистан не станет базой для международных террористов. Переговоры начались в сентябре 2020-го и зашли в тупик. А администрация нового президента США Джозефа Байдена намерена пересмотреть соглашение с талибами.

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