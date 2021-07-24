Боевики движения "Талибан" захватили Мазари-Шариф

Боевики террористического движения "Талибан" захватили Мазари-Шариф (административный центр провинции Балх) - четвертый по величине город Афганистана с населением свыше 427 тыс. человек. Об этом в субботу, 14 августа, сообщило агентство dpa со ссылкой на источники в области безопасности и совет провинции Балх.
В свою очередь агентство AP передало со ссылкой на местного законодателя Абаса Эбрагимзаду, что афганская армия отступила первой, после чего ее примеру последовали проправительственные формирования и другие оборонявшие город силы.
До этого представитель боевиков Забихулла Муджахид написал в Twitter о взятии административного центра. "Несколько минут назад губернатор, начальник полиции сдались, органы управления провинции были полностью захвачены", - говорилось в сообщении Муджахида.
Таким образом, как отмечает агентство AP, талибы взяли под контроль большую часть северного, западного и южного регионов Афганистана - менее чем за три недели до запланированного Вашингтоном вывода войск и завершения им самой длительной войны в истории Соединенных Штатов.
Президент Афганистана провел сообщение по безопасности Кабула
На этом фоне президент Афганистана Ашраф Гани провел экстренное заседание по вопросу о защите Кабула - с участием временного поверенного в делах США в этой стране Росса Уилсона и командующего американского войсками в республике генерала Скотта Миллера. Об этом передала афганская информационная телевизионная сеть TOLOnews.
Байден и Харрис приняли участие в консультациях по Афганистану
Тем временем президент США Джозеф Байден и вице-президент Камала Харрис также приняли участие в режиме видеоконференции в совещании по ситуации в Афганистане. Консультации проводились с представителями вашингтонской администрации, отвечающими за вопросы нацбезопасности.
По данным корреспондента CNN в пуле Белого дома, обсуждались усилия по сокращению присутствия США в Афганистане, а также эвакуация из этой страны претендентов на специальную американскую иммиграционную визу.
ВВС США нанесли удары по боевикам в районе Кандагара
До этого военно-воздушные силы США нанесли авиаудары по позициям террористического движения в районе Международного аэропорта Кандагара на юге Афганистана. По сведениям катарской телестанции "Аль-Джазира", в рядах талибов были погибшие и раненые.
Ранее спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад передал афганскому правительству и талибам "план по прекращению военной конфронтации", выработанный по итогам переговоров по афганскому урегулированию в столице Катара - Дохе.
The Hill: посольство США в Кабуле должно уничтожить документы
На фоне стремительного наступления талибов страны Запада закрывают свои диппредставительства в Кабуле и спешно эвакуируют персонал. Посольство США отдало своим сотрудникам распоряжение уничтожить документы, содержащие конфиденциальную информацию.
Так, по данным издания The Hill, 13 августа сотрудникам американского диппредставительства направили инструкцию, предписывающую сжечь или утилизировать документы и оборудование. В том числе они должны будут уничтожить предметы с логотипом посольства или других американских ведомств, а также флаги США и другие объекты, которые талибы "могут использовать ненадлежащим образом в целях пропаганды".
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Автор: Марина Барановская