НАТО: Мир не признает силового захвата Афганистана талибами

На фоне продолжающегося наступления талибов в Афганистане НАТО в пятницу, 13 августа, обсудила развитие ситуации на Гиндукуше. "Страны альянса постоянно обмениваются мнениями друг с другом, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг находится в контакте с партнерами по альянсу и с афганскими властями. Мы очень внимательно следим за ситуацией в сфере безопасности и были заблаговременно проинформированы о решении США незамедлительно осуществить воздушную эвакуацию своих граждан из Афганистана", - сообщил представитель НАТО в Брюсселе.

В распространенном НАТО пресс-релизе отмечается, что альянс обеспокоен разгулом насилия в связи с захватом талибами все новых городов. Конкретно НАТО выразила обеспокоенность нападениями на гражданских лиц, целевыми убийствами и сообщениями о других нарушениях прав человека.

НАТО будет и впредь поддерживать правительство в Кабуле

"Талибан" должен понять, что мировое сообщество не признает его, если он захватит страну силой. НАТО по-прежнему делает ставку на политическое урегулирование конфликта", - подчеркивается в пресс-релизе.

В документе также говорится, что НАТО намерена оказывать максимально возможную поддержку афганскому правительству и силовым структурам. В то же время альянс подчеркнул, что безопасность собственного персонала имеет для него высший приоритет. "НАТО сохранит дипломатическое присутствие в Кабуле и будет адаптироваться к ситуации", - отмечается в пресс-релизе.

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