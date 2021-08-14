Афганские солдаты уходят от талибов в Узбекистан

84 военнослужащих правительственных войск Афганистана задержаны при пересечении узбекской границы пограничными нарядами Службы государственной безопасности Узбекистана. Сопротивления они не оказали. Еще одна группа солдат собралась у контрольно-пропускного пункта на афганской стороне. Как сообщается в воскресенье, 15 августа, на сайте правительства Узбекистана, они попросили о помощи. Ташкент ведет переговоры с Кабулом о возвращении афганских граждан домой.
"Талибан" взял под свой контроль Джелалабад
Между тем радикальное движение "Талибан" взяло утром в воскресенье, 15 августа, под свой контроль крупный город Джелалабад – административный центр провинции Нангархар на востоке Афганистана. Как сообщили агентству dpa двое членов провинциального совета и один местный житель, столица провинции была захвачена исламистами без боя. По их словам, оказывать боевикам сопротивление не имело смысла. Таким образом под контролем талибов оказался предпоследний крупный город страны. Накануне вечером ими был захвачен практически без боя город Мазари-Шариф, важный торгово-транспортный узел на севере Афганистана. До конца июня нынешнего года здесь были дислоцированы 1 000 немецких военнослужащих.
Талибы все больше сжимают кольцо вокруг Кабула. 14 августа президент Ашраф Гани назначил ответственным за обеспечение безопасности в афганской столице молодого генерала Сами Садата - бывшего командира 215-го армейского корпуса, отвечавшего за безопасность на юге страны, территория которого сейчас почти полностью находится под контролем "Талибана".
Правительство ФРГ эвакуирует своих граждан из Кабула
Тем временем правительство Германии направляет в Афганистан военнослужащих бундесвера для содействия намеченной на начало следующей недели эвакуации своих граждан из Кабула. Как заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) в опубликованном 15 августа интервью газете Bild am Sonntag, эвакуация немецких дипломатов и других сотрудников – сейчас самое важное. "Мы не будем рисковать тем, чтобы наши люди попали в руки "Талибана". Мы подготовлены к любым сценариям", - сказал он.
По информации Bild am Sonntag, военно-транспортные самолеты Люфтваффе A400M уже 16 августа вылетают в Кабул. Предположительно, сотрудников посольства доставят сначала в Ташкент. После этого пассажиры будут отправлены чартерными рейсами в Германию.
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Автор: Марина Барановская