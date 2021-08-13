Меркель оценила в 10 тысяч человек число возможных беженцев из Афганистана

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) отметила важность операции бундесвера по эвакуации из Афганистана граждан Германии, сотрудников посольства, а также местных помощников, начатой после захвата Кабула радикальными исламистами движения "Талибан". Об этом она заявила в понедельник, 16 августа, на заседании президиума партии Христианско-демократический союз.

По ее словам, некоторое время назад правительство ФРГ выявило около 2500 человек, сотрудничавших с бундесвером и немецкими представительствами в Афганистане. Судьба 600 из них неизвестна - возможно они находятся в третьих странах. Оставшиеся две тысячи, в которые входят, к примеру, адвокаты и правозащитники, должны уехать. Вместе с членами семей это составит примерно 10 тыс. человек.

Берлин рассчитывает на помощь США в эвакуации

Берлин осуществляет эвакуационные рейсы с применением военно-транспортных самолетов А400M, способных принять на борт 114 человек. "Мы проводим эвакуацию в сотрудничестве с США. Без помощи американцев мы не могли бы провести подобную операцию", - заявила Меркель.

По ее словам, необходимо работать с соседними с Афганистаном странами, чтобы создать гуманитарные условия для возможных беженцев. Нужно "сделать все, чтобы помочь им поддержать беженцев". Решение этой проблемы, полагает федеральный канцлер Германии, займет немало времени.

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