Талибы объявили состав нового правительства Афганистана

Представитель радикального исламистского движения "Талибан" Забихулла Муджахид объявил о назначениях в новом правительстве Афганистана. На пресс-конференции, прошедшей в Кабуле во вторник, 7 сентября, он сообщил, что исполняющим обязанности главы нового правительства станет мулла Мохаммад Хасан Ахунд.

По словам Муджахида, все должности в правительстве пока назначены на временной основе.

Мохаммад Хасан Ахунд был близким соратником муллы Омара, одного из основателей "Талибана" и главы государства во время первого правления талибов в 1996-2001 годах. Заместителем Ахунда станет мулла Абдул Гани Барадар, до сих пор возглавлявший политическое бюро исламистов.

Основатель террористической сети возглавит МВД

Пост и. о. министра внутренних дел получил Сираджуддин Хаккани, основатель сети, названной его именем, которую США считают террористической группировкой. Сын основателя "Талибана", муллы Омара, мулла Мохаммад Якуб выдвинут на пост министра обороны. Амир Хан Муттаки назначен на пост министра иностранных дел, а Шер Мохаммад Аббас Станикзай будет его заместителем.

Мохаммад Хасан Ахунд, Абдул Гани Барадар, Сираджуддин Хаккани и прочие члены сети "Хаккани" находятся под санкциями ООН.

В правительстве - только пуштунские талибы

О том, что радикальное движение "Талибан" завершило переговоры о будущем составе правительства, ряд СМИ сообщили еще 1 сентября.

Ранее представители "Талибана" заявляли, что новое правительство Афганистан будет инклюзивным, однако в кабинет министров вошли только талибы. Более того, по сообщениям местных СМИ, в составе правительства - только представители двух основных пуштунских племен: дуррани и гильзаи, нет представителей других наций и народов. "Ни одного таджика, хазарейца, узбека", - констатирует отмечает сетевое издание Afghanistan Fact Checks.

После взятия почти всех провинций Афганистана талибы 15 августа вошли в Кабул. США, Германия и другие государства открыли воздушный мост для эвакуации из Афганистана своих граждан, а также афганцев, которые сотрудничали с ЕС, НАТО и международными правозащитными и гуманитарными организациями.

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