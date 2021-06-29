Последние солдаты бундесвера покинули Афганистан

Миссия вооруженных сил Германии (бундесвера) в Афганистане закончена. Во вторник, 29 июня, последние остававшиеся в военном лагере в Мазари-Шарифе немецкие солдаты на четырех военных самолетах были передислоцированы в Германию. Среди покинувших центральноазиатскую республику солдат были и представители специального подразделения KSK, осуществлявшие охрану лагеря и обеспечившие безопасность вывода войск.

"Подходит к концу целая глава в истории, интенсивная миссия, которая бросила вызов бундесверу и существенно повлияла на его становление, в том числе и в боях. Миссия, в ходе которой получили ранения души и тела наших солдат, в ходе которой мы теряли людей и оплакивали погибших", - заявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer). По данным бундесвера, в ходе 20-летней миссии погибли 59 немецких солдат.

До мая в Афганистане находились 1100 немецких солдат. Германия среди стран НАТО обладала вторым по численности военным контингентом в Исламской Республике, уступая лишь США.

Бундесвер в Афганистане

Солдаты бундесвера были направлены в Афганистан после терактов, совершенных в Соединенных Штатах 11 сентября 2001 года. В декабре того же года бундестаг выдал первый мандат на участие немецких военных в миссии под командованием НАТО на Гиндукуше. В декабре 2014 года Североатлантический альянс завершил 13-летнюю военную операцию в стране и с 1 января 2015 года начал миссию "Решительная поддержка", направленную на обучение афганских правительственных войск. В апреле альянс сообщил о начале вывода из Исламской Республики сил, участвующих в этой миссии.

Смотрите также: