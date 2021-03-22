 Как Россия поддержала США и обидела Индию на афганской конференции | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 22.03.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Как Россия поддержала США и обидела Индию на афганской конференции

Одним из главных сюрпризов Московской конференции по Афганистану стала поддержка Кремлем плана США по созданию афганского переходного правительства. А главным скандалом - отсутствие на встрече Индии.

Участники конференции по Афганистану в Москве

Участники конференции по Афганистану в Москве

Международная конференция по урегулированию ситуации в Афганистане в формате так называемой расширенной тройки (Россия, США, Китай и Пакистан), прошедшая 18 марта в Москве, не стала прорывом в решении афганского кризиса.  Основным ее итогом можно считать неожиданное сближение позиций США и России в плане по созданию временного переходного правительства Афганистана. А скандал, которым ознаменовалась подготовка к конференции, может повлиять не на ситуацию в Афганистане, а на изменение внешнеполитического вектора одного из традиционных стратегических партнеров России - Индии. Чем недоволен Дели и какие еще сюрпризы преподнесла конференция по Афганистану - в материале DW.

План Энтони Блинкена для президента Афганистана

Изначально ни участники конференции, ни наблюдатели не ожидали существенного продвижения мирного процесса в Москве. "Нет ни провала, ни чемпионских достижений. Речь на самом деле шла о том, чтобы подтолкнуть Кабул к созданию некоего коалиционного правительства. Целью московской конференции была поддержка на публичном уровне американо-российской идеи создания такой временной администрации", - говорит в интервью DW эксперт Центра изучения современного Афганистана (ЦИСА) Андрей Серенко.

Вскоре после прихода в Белый дом президента Джо Байдена  в американских СМИ появилось письмо госсекретаря США Энтони Блинкена президенту Афганистана Ашрафу Гани. В нем Блинкен призвал Гани уйти в отставку, уступив власть коалиционному переходному правительству. В него, в соответствии с планом Блинкена, должны войти талибы и представители системных афганских политических элит - по пять-семь человек.

Политолог Андрей Серенко

Политолог Андрей Серенко

"Итогом проекта должно стать трехмесячное перемирие, в рамках которого США, вероятно, намерены уйти из страны, объявив, что примирили афганцев. Это сомнительный план, который не только обвалит афганское правительство, но и рассорит США с союзниками, поскольку те придерживаются совершенно иной линии. К тому же письмо было написано в очень жестком тоне", - комментирует для DW "план Блинкена" эксперт ЦИСА. В ответ на письмо прозвучало несколько заявлений из Кабула разной степени резкости, но примерно одного содержания: власти Афганистана не намерены выполнять подобные ультиматумы.

Тем не менее, на конференцию в Москве прибыла официальная делегация, присутствовавшая на предыдущих переговорах по Афганистану в Дохе. Ее представители не являются членами правительства Афганистана, и это позволило президенту Ашрафу Гани, с одной стороны, дистанцироваться от мероприятия в Москве, а с другой - избежать обвинений в том, что он игнорирует мирный процесс.

Индийский просчет российской дипломатии

Главным сюрпризом конференции стало то, что в этой сложной ситуации Кремль неожиданно решил поддержать американский проект. Возможно, тем самым Россия решила показать, что она не только сохраняет каналы связи с движением "Талибан", но и взаимодействует с Белым домом на тактическом уровне, допускает Андрей Серенко. Однако план создания коалиционного временного правительства, насколько можно судить по итоговым документам и сигналам с переговоров, не получил всеобщей поддержки на конференции.

Делегация талибов на конференции по Афганистану

Делегация талибов на конференции по Афганистану

"Китай к этой идее относится весьма настороженно. НАТО - тоже: ни одна из стран-членов организации, как и сам альянс, не высказались по поводу этого плана, а представитель ЕС оценил его весьма скептически. Идею поддержал Пакистан, зато такого влиятельного регионального игрока, как Индию, на эту конференцию вообще не пригласили", - отмечает политолог ЦИСА.

Решение России не приглашать на встречу по Афганистану индийскую сторону глубоко возмутило Дели, говорит афганский журналист Ахмед Дурани. По его словам, в Индии даже обсуждается вопрос о том, насколько разумно сохранять за Россией статус стратегического партнера.

По оценке Андрея Серенко, эта ошибка российской дипломатии не компенсирует возможных тактических плюсов от поддержки Москвой нынешнего афганского плана США и от участия в игре с талибами. "Российский МИД не мог не понимать, что прорыва московская встреча не принесет, а нежелание пригласить Индию вызовет в Дели долгосрочную негативную реакцию. Индия получила ясный сигнал, что Россия при определенной политической конъюнктуре может пожертвовать ее интересами", - уверен эксперт ЦИСА.

Другие сюрпризы афганской конференции

Помимо неожиданной поддержки Кремлем плана Блинкена и скандала с Индией конференция принесла еще несколько сюрпризов. Одним из них стало то, что впервые за четверть века за одним столом встретились представители "Талибана" и лидер афганских узбеков Дустум. Этому предшествовала значительная работа МИДа Узбекистана, чей руководитель, Абдулазиз Камилов, сперва съездил в Исламабад, где добился поддержки идеи пригласить Дустума в Москву, а затем принял самого Дустума в Ташкенте, откуда тот и отправился на конференцию, рассказал DW Ахмед Дурани. В Ташкенте хотели бы обеспечить Дустуму и его узбекской партии крепкие позиции в афганском коалиционном правительстве, если "план Блинкена" все же будет реализован, пояснил афганский журналист.

Другим сюрпризом была встреча в неофициальной обстановке - за обедом - знаменитого полевого командира моджахедов Хекматияра и талибов. К тому, чтобы она состоялась, судя по некоторым деталям, приложил руку присутствовавший на конференции спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов, добавляет Андрей Серенко.

"По моей информации от источников в Афганистане, одной из задач талибов в ходе конференции в Москве было наладить контакты с лидерами лояльных правительству шиитских, узбекских, а также пуштунских вооруженных формирований. Со стороны талибов это подготовка к весеннему сезону боевых действий против правительства и зондирование реакции на их наступление со стороны десятков тысяч узбекских и хазарейских ополченцев", - рассказывает эксперт.

По его мнению, в Москве считают, что, влияя на такие контакты, Россия создаст возможность для продвижения своей повестки в отношениях с Кабулом. В свою очередь, Ахмед Дурани в интервью DW отметил, что, по его информации, встреча с Дустумом в Москве стала для талибов неприятной неожиданностью. Что касается Хекматияра, то Исламская партия Афганистана (ИПА), лидером которой он является, сегодня фактически расколота, и он не имеет былого влияния на вооруженные группировки, которые не поддерживают ни правительство, ни талибов.

Смотрите также:

  • default

    Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди

    Пожиная войну

    Следы военных действий, практически не прекращающихся на протяжении 35 лет - начиная с ввода советских войск в Афганистан и заканчивая операцией ISAF - можно увидеть повсюду. Они заметны и в повседневной жизни афганцев. Например, этот старый советский танк стоит посреди поля, на котором крестьянин собирает свой урожай.

  • default

    Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди

    Удар судьбы

    Акрам потерял обе руки, собирая металлолом на мусорной свалке. В тот момент он вместе с семьей жил в пакистанском городе Пешавар, как и многие другие афганские беженцы. Мальчик случайно задел оголенный электропровод. Из-за множественных ожогов врачи были вынуждены ампутировать ему обе руки. После этого семья вернулась в Кабул. Международный Красный Крест помог Акраму получить протезы.

  • default

    Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди

    Жизнь без рук

    У 8-летнего Акрама нет обеих рук. По вечерам он снимает протезы и вешает их на стену. Фотограф Маджид Саиди долгое время документировал жизнь Акрама и его семьи.

  • default

    Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди

    Не игрушка

    6-летняя Мина и ее подруга играют с протезом Акрама. На заднем плане - руины дворца Дар-уль Аман в Кабуле.

  • default

    Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди

    Жизнь после войны

    Дома помнят не меньше, чем люди. Дети играют на разрушенной улице в центре Кабула. Эти руины напоминают о событиях, происходивших здесь совсем недавно.

  • default

    Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди

    Наркозависимые дети

    90 процентов производимого в мире опиума - из Афганистана. Проблема производства и употребления наркотиков - одна из самых острых в стране. По оценкам ООН, до 300 000 афганских детей могут находиться в наркотической зависимости. Однако точных данных на сегодняшний день нет.

  • default

    Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди

    Афганская полиция

    Утреннее построение в полицейской академии в Кабуле. 10 лет военнослужащие бундесвера обучали афганских полицейских - предполагалось, что к концу 2014 года, когда войска международных сил коалиции покинут Афганистан, будет сформирована полиция, ориентированная на принципы правового государства.

  • default

    Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди

    Две трети неграмотного населения

    35 лет войны разрушили не только города, жизни людей, но и систему образования. Летом 2011 года были опубликованы данные исследования, которое проводило правительство ФРГ: 72 процента афганских мужчин и 93 процента женщин не имеют аттестата об окончании школы. Более 70 процентов населения не умеют писать и читать.

  • default

    Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди

    Обязательный предмет

    Предельная концентрация и полная тишина: мальчики изучают Коран в регигиозной школе в Кандагаре.

  • default

    Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди

    Афганская педагогика

    Герат. Учитель наказывает ученика на уроке релиозного воспитания. Система всеобщего школьного образования в Афганистане практически отсутствует. Многие дети вообще не посещают школу или же вынуждены бросить учебу, чтобы кормить семью.

  • default

    Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди

    Бурка и Барби

    Афганские женщины учатся делать кукол. На курсах, которые проводит некоммерческая организация из Малайзии, 80 женщин получают профессиональные навыки, чтобы когда-нибудь обрести финансовую независимость.

  • default

    Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди

    Месть за Усаму

    Больница в Кандагаре. 2 мая 2011 года в Пакистане был уничтожен Усама бен Ладен. А 11 мая талибы ответили на это серией терактов, в результате которых 4 человека погибли и 36 получили ранения.

  • Leben im Krieg

    Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди

    Культ тела

    Афганский атлет отдыхает после состязания. При талибах такие занятия, как бодибилдинг, были строго запрещены. Сегодня спорт в стране вновь популярен.

  • default

    Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди

    Бешеные псы

    Петушиные или собачьи бои проводятся по всей стране. Подобные зрелища в Афганистане традиционно посещает большое число зрителей.

  • default

    Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди

    Безумие за решеткой

    Люди, страдающие психическими заболеваниями, зачастую оказываются в Афганистане в унизительном положении, находясь в изоляции от общества. Пациенты психиатрической больницы в Герате прикованы друг к другу цепями. .

  • Majid Saidi

    Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди

    Миссия фотографа

    Маджид Саиди на вручении международной премии Lucas Dolega Award в Париже. Фотограф видит свою миссию в том, чтобы привлечь внимание к проблемам людей, которых он снимает.

    Автор: Юлия Вишневецкая


Смотреть видео 01:40

Как юный афганец чуть не стал смертником

 

Аудио- и видеофайлы по теме

Можно ли назвать планы Трампа по Афганистану новыми?  

Вернется ли бундесвер в афганский Кундуз?  

Реклама

Самые читаемые сегодня

Первая мысль - нужно спастись: студенты покидают Беларусь, опасаясь арестов  

Алесь Беляцкий: Таких репрессий в Беларуси не было со времен Сталина  

Умерла депутат бундестага, обвиненная в лоббировании интересов Азербайджана  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно