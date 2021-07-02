 Военнослужащие НАТО оставили авиабазу Баграм в Афганистане | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 02.07.2021

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Мир

Военнослужащие НАТО оставили авиабазу Баграм в Афганистане

Главная авиабаза НАТО, откуда в течение 20 лет начинались многочисленные воздушные атаки против талибов и других исламистских группировок, переходит под контроль афганских сил безопасности.

Авиабаза НАТО в Баграме

Авиабаза НАТО в Баграме переходит под контроль местных сил безопасности

В рамка вывода войск НАТО из Афганистана военнослужащие Североатлантического альянса оставили авиабазу Баграм, расположенную в 65 километрах к северу от Кабула. Об этом в пятницу, 1 июля, сообщает агентство Reuters.

Главная авиабаза НАТО, откуда в течение 20 лет после начала антитеррористической операции США в Афганистане осуществлялись многочисленные операции ВВС против талибов и других исламистских группировок, переходит под контроль местных сил безопасности.

Талибы приветствовали уход НАТО из Баграма

Радикальное исламистское движение "Талибан" приветствовало вывод оставшихся американских солдат и их союзников по НАТО с военной базы Баграм. Как заявил агентству AFP официальный представитель талибов Забихулла Муджахед, полный вывод войск международной коалиции из Афганистана "откроет путь для того, чтобы афганцы могли сами решать свое будущее".

Вывод войск из Афганистана

Ранее президент США Джо Байден объявил, что в рамках мирного соглашения с талибами американские войска вернутся на родину не позднее 11 сентября 2021 года - 20-й годовщины терактов в Соединенных Штатах. Между тем с начала вывода сил НАТО 1 мая талибы, по данным афганских властей, взяли под контроль до 40 процентов территории страны. В американской разведке не исключают, что после ухода сил коалиции Афганистан может снова погрузиться в хаос и насилие гражданской войны, а признанный мировым сообществом президент страны Ашраф Гани будет свергнут в течение полугода.

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    11 января 2002 года первые 70 немецких военнослужащих прибыли в Кабул. Так началась первая неевропейская боевая операция бундесвера. В самый разгар миссии ISAF в Афганистане базировались до 5350 служащих бундесвера. Германия предоставила третий по численности после США и Великобритании военный контингент в состав международных сил ISAF.

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    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Конкретная помощь населению

    Германия первой из стран НАТО направила специалистов в региональные команды по восстановлению инфраструктуры в Афганистане (PRT). Восстановление гражданских структур и вооруженное обеспечение безопасности понимались как две стороны одной медали. Германия будет оказывать финансовую помощь в деле восстановления Афганистана и после 2014 года.

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    Подготовка сотрудников афганских сил безопасности

    Германия взяла на себя ведущую роль и в подготовке сотрудников афганских сил безопасности. В четырех центрах, расположенных в разных частях Афганистана, прошли обучение более 60 тысяч полицейских и солдат. Правительство ФРГ предоставило на эти цели 380 миллионов евро.

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    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Черный день

    4 сентября 2009 года немецкий полковник Георг Кляйн (Georg Klein) затребовал авиаудар НАТО по двум похищенным талибами бензовозам в провинции Кундуз. В результате погибло более 90 мирных жителей, в том числе дети. Расследование в Германии по подозрению в совершении полковником Кляйном военного преступления было прекращено.

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    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Неосторожные высказывания федерального президента

    22 мая 2010 года президент ФРГ Хорст Кёлер (Horst Köhler) обрушил на себя шквал критики в Германии высказыванием, сделанным в самолете на обратном пути из Афганистана. Он обосновал участие бундесвера в миссии ISAF, в том числе, экономическими интересами Германии. Вскоре после этого заявления Кёлер ушел в отставку.

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    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Постепенный вывод войск

    До конца 2014 года бундесвер, по согласованию с партнерами в НАТО, полностью выведет свои войска из Афганистана. Еще в 2010 году немецкие солдаты покинули провинцию Бадахшан, год спустя - провинцию Кундуз. Военные базы бундесвера были переданы вооруженным силам Афганистана. Немецкая база близ города Мазари-Шариф до конца 2012 года была главным полевым лагерем бундесвера на севере Афганистана.

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    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Угроза безопасности

    При передаче военной базы в Кундузе афганцам офицеры НАТО заявили, что оставляют регион, в котором восстановлен мир, охраняемый афганскими военными. Но кровавые теракты в Афганистане не прекращаются. Прежде всего, жители северных регионов беспокоятся о своей безопасности.

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    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Последний оплот - военная база "Мармоль"

    База "Мармоль" была местом, в котором многие солдаты бундесвера прощались с Афганистаном. Оттуда осуществлялась отправка военнослужащих обратно в Германию. "Мармоль" останется крупнейшей базой бундесвера в Афганистане и после 2014 года. По окончании миссии ISAF в этом лагере будут размещены порядка 650 немецких инструкторов, которые будут обучать и консультировать военнослужащих афганской армии.

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    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Решительная поддержка

    За миссией ISAF последует другая миссия - "Resolute Support" ("Решительная поддержка"), которая продлится по меньшей мере до конца 2016 года. В ней будут участвовать до 13 тысяч иностранных военнослужащих. Основной задачей новой миссии станет поддержка и обучение солдат афганской армии. Германия направит для участия в ней до 850 военнослужащих.

    Автор: Масуд Сайфулла, Ольга Демидова


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