 Германия - лидер ЕС по количеству прошений об убежище | Новости политики из Германии | DW | 18.07.2021

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Политика

Германия - лидер ЕС по количеству прошений об убежище

За первую половину 2021 года в ФРГ подано больше заявлений о предоставлении убежища, чем в любой другой стране Евросоюза. Большинство соискателей убежища - выходцы из Сирии и Афганистана.

Соискатель убежища в ведомстве по делам иностранцев

За первые шесть месяцев 2021 года в Германии подано больше заявлений о предоставлении убежища, чем в любой другой стране Евросоюза. Об этом в воскресенье, 18 июля, сообщила газета Welt am Sonntag со ссылкой на данные нового внутреннего доклада Еврокомиссии о ситуации с мигрантами и беженцами, базирующегося на не публиковавшихся ранее сведениях Европейского бюро по вопросам предоставления убежища (EASO).

Согласно этим данным, в Германииза первое полугодие 2021 года подано 47 231 новых заявлений о предоставлении убежища. Далее по числу принятых новых ходатайств такого рода следуют Франция (32 212 заявлений от соискателей убежища), Испания (25 823) и Италия (20 620). В Австрии число новых претендентов на убежище составило за аналогичный период 9 651 человек. Меньше всего новых просителей убежища за последние полгода зарегистрировано Латвии (58 человек), Эстонии (30) и Венгрии (19).

Из-за пандемии число мигрантов сократилось

Большинство претендентов на убежище в Германии, соответственно представленным ими документам, являются выходцами из Сирии. Их доля среди новых соискателей убежища в ФРГ составляет 36 процентов. На втором месте - граждане Афганистана (18 процентов), на третьем - мигранты из Ирака (6,6 процента). А в масштабах Европы больше всего беженцев прибыло в этом году из Сирии (31 процент), Афганистана (24 процента) и Марокко (7,7 процента).

В общей сложности на территории Евросоюза, Швейцарии и Норвегии вместе взятых за первую половину 2021 года подано 194 808 заявлений о предоставлении убежища, что в значительной степени соответствует данным за аналогичный период 2020 года. До пандемии коронавируса подобные показатели были выше.

Смотрите также:

  • Центр первичного приема беженцев в немецком Трире

    Где живут прибывающие в Германию беженцы

    Три месяца в центре первичного приема

    В центре первичного приема беженцев в Трире, федеральная земля Рейнланд-Пфальц, могут одновременно находиться около 850 человек. Беженцы, прибывшие в ФРГ, вначале попадают именно в такие центры. Спустя три месяца их прикрепляют к какому-либо конкретному городу или округу, который затем будет заниматься судьбой беженца. При этом жилищные условия могут разительно отличаться.

  • Актовый зал в Хамме, переделанный в приют для беженцев

    Где живут прибывающие в Германию беженцы

    Временное жилье в актовом зале

    Поскольку многие центры первичного приема беженцев сейчас переполнены, власти вынуждены использовать самые разные здания. В городе Хамм, земля Северный Рейн-Вестфалия, во временное жилье для беженцев переоборудовали большой зал, предназначенный для проведения крупных мероприятий. В зале площадью 2700 квадратных метров сегодня могут разместиться около 500 соискателей политического убежища.

  • Мобильные кровати в одной из школ города Ахен

    Где живут прибывающие в Германию беженцы

    Ночевка в школе

    Все больше городов в Германии не справляются с массовым притоком беженцев. К примеру, город Ахен в середине июля должен был принять в течение короткого времени 300 беженцев. Единственной возможностью предоставить приют каждому из них стало размещение в одной из гимназий города.

  • Палаточный городок в Хальберштадте

    Где живут прибывающие в Германию беженцы

    Временные палаточные городки

    В последнее время в Германии возводится все больше палаточных городков. Центральный координационный пункт по приему беженцев в Хальберштадте, земля Саксония-Анхальт, также значительно расширил свои возможности, построив дополнительный палаточный лагерь. Летом такие временные жилища могут облегчить ситуацию, однако до наступления зимы беженцам необходимо найти новые места для размещения.

  • Палаточный лагерь в Дрездене

    Где живут прибывающие в Германию беженцы

    Словно в странах "третьего мира"

    Один из крупнейших палаточных лагерей беженцев находится в Дрездене. Пребывание в нем требует немалой выдержки: кругом длинные очереди, в которых надо стоять, чтобы, к примеру, воспользоваться туалетом. Сейчас в лагере около 1000 беженцев из 10 стран. В ближайшие дни ожидается новое пополнение, пока лагерь не будет заполнен полностью - в общей сложности здесь могут находиться 1100 человек.

  • Строительные вагончики, как жилье для беженцев

    Где живут прибывающие в Германию беженцы

    Жизнь в строительных вагончиках

    Чтобы обеспечить жильем беженцев, во многих регионах Германии активно начинают использовать строительные вагончики. В центре по приему беженцев в Трире такие временные жилища существуют уже с 2014 года. В общей сложности в них живут сейчас более тысячи беженцев.

  • Пожар в будущем общежитии для беженцев в Ремхингене

    Где живут прибывающие в Германию беженцы

    Нападения на приюты для беженцев

    18 июля пожарные потушили горевший дом в округе Ремхинген, земля Баден-Вюртемберг, в котором должно было быть организованно общежитие для беженцев. Негативное отношение части местных жителей к ищущим убежища в Германии провоцирует рост насилия на почве ксенофобии. Сегодня практически ежедневно поступают сообщения о нападениях на приюты для беженцев - в особенности на востоке и юге страны.

  • Зигмар Габриэль в лагере беженцев в Вольгасте

    Где живут прибывающие в Германию беженцы

    Политика играет большую роль

    На фото - министр экономики и вице-канцлер Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel), разговаривающий с детьми в приюте для беженцев, где живут около 3000 человек, в портовом городе Вольгаст. Политик призывает федеральное правительство оказать помощь городам и коммунам, которые пока вынуждены за свой счет обеспечивать приют беженцем. Это не столько вопрос денег, сколько "вопрос приличия", уверен Габриэль.

  • Строительство нового центра для беженцев

    Где живут прибывающие в Германию беженцы

    Строительство нового центра

    Чтобы предоставить беженцам достойные жилищные условия, многие коммуны строят новые здания - как, например, здесь, в Эккентале недалеко от баварского Нюрнберга. Новый комплекс зданий позволит разместить 60 человек. Первые беженцы смогут заехать сюда уже в январе 2016 года.

  • Платочный лагерь для беженцев в промзоне Мюнхена

    Где живут прибывающие в Германию беженцы

    Возникают новые времянки

    Однако пока строительство новых общежитий не закончено, необходимо организовать множество временных приютов для беженцев. Таких, как этот палаточный городок в промзоне Мюнхена. 170 волонтеров гуманитарных организаций и пожарных за ночь установили десятки палаток, где смогут расположиться 300 человек.

    Автор: Ивета Ондрускова, Максим Филимонов


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