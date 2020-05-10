Германия - лидер ЕС по количеству прошений об убежище

За первые шесть месяцев 2021 года в Германии подано больше заявлений о предоставлении убежища, чем в любой другой стране Евросоюза. Об этом в воскресенье, 18 июля, сообщила газета Welt am Sonntag со ссылкой на данные нового внутреннего доклада Еврокомиссии о ситуации с мигрантами и беженцами, базирующегося на не публиковавшихся ранее сведениях Европейского бюро по вопросам предоставления убежища (EASO).
Согласно этим данным, в Германииза первое полугодие 2021 года подано 47 231 новых заявлений о предоставлении убежища. Далее по числу принятых новых ходатайств такого рода следуют Франция (32 212 заявлений от соискателей убежища), Испания (25 823) и Италия (20 620). В Австрии число новых претендентов на убежище составило за аналогичный период 9 651 человек. Меньше всего новых просителей убежища за последние полгода зарегистрировано Латвии (58 человек), Эстонии (30) и Венгрии (19).
Из-за пандемии число мигрантов сократилось
Большинство претендентов на убежище в Германии, соответственно представленным ими документам, являются выходцами из Сирии. Их доля среди новых соискателей убежища в ФРГ составляет 36 процентов. На втором месте - граждане Афганистана (18 процентов), на третьем - мигранты из Ирака (6,6 процента). А в масштабах Европы больше всего беженцев прибыло в этом году из Сирии (31 процент), Афганистана (24 процента) и Марокко (7,7 процента).
В общей сложности на территории Евросоюза, Швейцарии и Норвегии вместе взятых за первую половину 2021 года подано 194 808 заявлений о предоставлении убежища, что в значительной степени соответствует данным за аналогичный период 2020 года. До пандемии коронавируса подобные показатели были выше.
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Три месяца в центре первичного приема
В центре первичного приема беженцев в Трире, федеральная земля Рейнланд-Пфальц, могут одновременно находиться около 850 человек. Беженцы, прибывшие в ФРГ, вначале попадают именно в такие центры. Спустя три месяца их прикрепляют к какому-либо конкретному городу или округу, который затем будет заниматься судьбой беженца. При этом жилищные условия могут разительно отличаться.
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Где живут прибывающие в Германию беженцы
Временное жилье в актовом зале
Поскольку многие центры первичного приема беженцев сейчас переполнены, власти вынуждены использовать самые разные здания. В городе Хамм, земля Северный Рейн-Вестфалия, во временное жилье для беженцев переоборудовали большой зал, предназначенный для проведения крупных мероприятий. В зале площадью 2700 квадратных метров сегодня могут разместиться около 500 соискателей политического убежища.
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Где живут прибывающие в Германию беженцы
Ночевка в школе
Все больше городов в Германии не справляются с массовым притоком беженцев. К примеру, город Ахен в середине июля должен был принять в течение короткого времени 300 беженцев. Единственной возможностью предоставить приют каждому из них стало размещение в одной из гимназий города.
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Где живут прибывающие в Германию беженцы
Временные палаточные городки
В последнее время в Германии возводится все больше палаточных городков. Центральный координационный пункт по приему беженцев в Хальберштадте, земля Саксония-Анхальт, также значительно расширил свои возможности, построив дополнительный палаточный лагерь. Летом такие временные жилища могут облегчить ситуацию, однако до наступления зимы беженцам необходимо найти новые места для размещения.
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Где живут прибывающие в Германию беженцы
Словно в странах "третьего мира"
Один из крупнейших палаточных лагерей беженцев находится в Дрездене. Пребывание в нем требует немалой выдержки: кругом длинные очереди, в которых надо стоять, чтобы, к примеру, воспользоваться туалетом. Сейчас в лагере около 1000 беженцев из 10 стран. В ближайшие дни ожидается новое пополнение, пока лагерь не будет заполнен полностью - в общей сложности здесь могут находиться 1100 человек.
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Где живут прибывающие в Германию беженцы
Жизнь в строительных вагончиках
Чтобы обеспечить жильем беженцев, во многих регионах Германии активно начинают использовать строительные вагончики. В центре по приему беженцев в Трире такие временные жилища существуют уже с 2014 года. В общей сложности в них живут сейчас более тысячи беженцев.
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Где живут прибывающие в Германию беженцы
Нападения на приюты для беженцев
18 июля пожарные потушили горевший дом в округе Ремхинген, земля Баден-Вюртемберг, в котором должно было быть организованно общежитие для беженцев. Негативное отношение части местных жителей к ищущим убежища в Германии провоцирует рост насилия на почве ксенофобии. Сегодня практически ежедневно поступают сообщения о нападениях на приюты для беженцев - в особенности на востоке и юге страны.
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Где живут прибывающие в Германию беженцы
Политика играет большую роль
На фото - министр экономики и вице-канцлер Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel), разговаривающий с детьми в приюте для беженцев, где живут около 3000 человек, в портовом городе Вольгаст. Политик призывает федеральное правительство оказать помощь городам и коммунам, которые пока вынуждены за свой счет обеспечивать приют беженцем. Это не столько вопрос денег, сколько "вопрос приличия", уверен Габриэль.
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Где живут прибывающие в Германию беженцы
Строительство нового центра
Чтобы предоставить беженцам достойные жилищные условия, многие коммуны строят новые здания - как, например, здесь, в Эккентале недалеко от баварского Нюрнберга. Новый комплекс зданий позволит разместить 60 человек. Первые беженцы смогут заехать сюда уже в январе 2016 года.
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Где живут прибывающие в Германию беженцы
Возникают новые времянки
Однако пока строительство новых общежитий не закончено, необходимо организовать множество временных приютов для беженцев. Таких, как этот палаточный городок в промзоне Мюнхена. 170 волонтеров гуманитарных организаций и пожарных за ночь установили десятки палаток, где смогут расположиться 300 человек.
Автор: Ивета Ондрускова, Максим Филимонов