Германия - лидер ЕС по количеству прошений об убежище

За первые шесть месяцев 2021 года в Германии подано больше заявлений о предоставлении убежища, чем в любой другой стране Евросоюза. Об этом в воскресенье, 18 июля, сообщила газета Welt am Sonntag со ссылкой на данные нового внутреннего доклада Еврокомиссии о ситуации с мигрантами и беженцами, базирующегося на не публиковавшихся ранее сведениях Европейского бюро по вопросам предоставления убежища (EASO).

Согласно этим данным, в Германииза первое полугодие 2021 года подано 47 231 новых заявлений о предоставлении убежища. Далее по числу принятых новых ходатайств такого рода следуют Франция (32 212 заявлений от соискателей убежища), Испания (25 823) и Италия (20 620). В Австрии число новых претендентов на убежище составило за аналогичный период 9 651 человек. Меньше всего новых просителей убежища за последние полгода зарегистрировано Латвии (58 человек), Эстонии (30) и Венгрии (19).

Из-за пандемии число мигрантов сократилось

Большинство претендентов на убежище в Германии, соответственно представленным ими документам, являются выходцами из Сирии. Их доля среди новых соискателей убежища в ФРГ составляет 36 процентов. На втором месте - граждане Афганистана (18 процентов), на третьем - мигранты из Ирака (6,6 процента). А в масштабах Европы больше всего беженцев прибыло в этом году из Сирии (31 процент), Афганистана (24 процента) и Марокко (7,7 процента).

В общей сложности на территории Евросоюза, Швейцарии и Норвегии вместе взятых за первую половину 2021 года подано 194 808 заявлений о предоставлении убежища, что в значительной степени соответствует данным за аналогичный период 2020 года. До пандемии коронавируса подобные показатели были выше.

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