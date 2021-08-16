Меркель обсудила с лидерами стран ЕС эвакуацию людей из Афганистана

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) договорилась с лидерами других европейских стран о тесном взаимодействии при координации эвакуационных рейсов из Афганистана. Как сообщил во вторник, 17 августа, в Берлине официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert), глава германского правительства говорила по телефону с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и премьер-министром Италии Марио Драги. В результате достигнута договоренность о "тесном сотрудничестве и взаимной поддержке на местах" при эвакуации своих граждан, а также сотрудников из числа афганцев.

После прихода к власти в Афганистане радикального исламского движения "Талибан" все четыре государства направили самолеты в Кабул, чтобы вывезти сотрудников посольств, граждан своих стран и афганских служащих. Операция по эвакуации началась в понедельник, 16 августа, в условиях хаоса, когда тысячи людей отчаянно пытались сесть в самолеты в аэропорту афганской столицы. Ко вторнику, 17 августа, ситуация в аэропорту, по словам министра иностранных дел Германии Хайко Маса (Heiko Maas), "стабилизировалась" - отчасти потому, что талибы не препятствуют намеревающимся пройти в аэропорт иностранцам.

Правительство ФРГ ожидает роста числа беженцев из Афганистана

Правительство Германии ожидает увеличения числа беженцев из Афганистана. В настоящее время десятки тысяч людей пытаются бежать из страны, поскольку опасаются возвращения к жестокому правлению в духе исламского фундаментализма, как это уже практиковалось "Талибаном" в период с 1996 по 2001 годы. По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR), с начала 2021 года, еще до хаоса последних дней, свыше 550 000 афганцев пришлось в пределах своей страны стать перемещенными лицами.

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