 Меркель обсудила с лидерами стран ЕС эвакуацию людей из Афганистана | Новости из Германии о Германии | DW | 17.08.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Меркель обсудила с лидерами стран ЕС эвакуацию людей из Афганистана

В ходе беседы по телефону Меркель, Макрон, Джонсон и Драги согласовали вопросы сотрудничества при эвакуации граждан из Афганистана и координации авиарейсов в эту страну.

Ангела Меркель разговаривает по телефону

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) договорилась с лидерами других европейских стран о тесном взаимодействии при координации  эвакуационных рейсов из Афганистана. Как сообщил во вторник, 17 августа, в Берлине официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert), глава германского правительства говорила по телефону с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и премьер-министром Италии Марио Драги. В результате достигнута договоренность о "тесном сотрудничестве и взаимной поддержке на местах" при эвакуации своих граждан, а также сотрудников из числа афганцев.

После прихода к власти в Афганистане радикального исламского движения "Талибан" все четыре государства направили самолеты в Кабул, чтобы вывезти сотрудников посольств, граждан своих стран и афганских служащих. Операция по эвакуации началась в понедельник, 16 августа, в условиях хаоса, когда тысячи людей отчаянно пытались сесть в самолеты в аэропорту афганской столицы. Ко вторнику, 17 августа, ситуация в аэропорту, по словам министра иностранных дел  Германии  Хайко Маса (Heiko Maas), "стабилизировалась" - отчасти потому, что талибы не препятствуют намеревающимся пройти в аэропорт иностранцам.

Правительство ФРГ ожидает роста числа беженцев из Афганистана

Правительство Германии ожидает увеличения числа беженцев из Афганистана. В настоящее время десятки тысяч людей пытаются бежать из страны, поскольку  опасаются возвращения к жестокому правлению  в духе исламского фундаментализма, как это уже практиковалось "Талибаном" в период с 1996 по 2001 годы. По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR), с начала 2021 года, еще до хаоса последних дней, свыше 550 000 афганцев пришлось в пределах своей страны стать перемещенными лицами.

Смотрите также:

  • default

    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Первая военная миссия вне Европы

    11 января 2002 года первые 70 немецких военнослужащих прибыли в Кабул. Так началась первая неевропейская боевая операция бундесвера. В самый разгар миссии ISAF в Афганистане базировались до 5350 служащих бундесвера. Германия предоставила третий по численности после США и Великобритании военный контингент в состав международных сил ISAF.

  • Getötete deutsche Soldaten in Afghanistan

    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Первые жертвы

    В результате взрыва в Кабуле 6 марта 2002 года погибли двое немецких и трое датских солдат, пытавшиеся обезвредить ракетный снаряд. За годы миссии ISAF в Афганистане жизни потеряли 55 военнослужащих бундесвера.

  • default

    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    "Защитить безопасность Германии на Гиндукуше"

    26 июля 2002 года министр обороны ФРГ Петер Штрук (Peter Struck) прилетел на базу бундесвера в Афганистане. На критику немецкого военного присутствия в этой стране политик ответил фразой, которую потом охотно цитировали журналисты: "Безопасность Федеративной Республики Германия защищают и на Гиндукуше".

  • Afghanistan Übersetzer Bundeswehr

    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Ответственность за север Афганистана

    Бундесвер был задействован в относительно спокойном регионе на севере страны. Тем самым удалось смягчить критику в самой Германии и одновременно исполнить ожидания в мире, связанные с участием бундесвера в миссии ISAF. С октября 2003 года немецкие солдаты базировались в провинции Кундуз. В 2006 году Германия взяла на себя главную ответственность за стабильность на севере Афганистана.

  • default

    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Конкретная помощь населению

    Германия первой из стран НАТО направила специалистов в региональные команды по восстановлению инфраструктуры в Афганистане (PRT). Восстановление гражданских структур и вооруженное обеспечение безопасности понимались как две стороны одной медали. Германия будет оказывать финансовую помощь в деле восстановления Афганистана и после 2014 года.

  • default

    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Подготовка сотрудников афганских сил безопасности

    Германия взяла на себя ведущую роль и в подготовке сотрудников афганских сил безопасности. В четырех центрах, расположенных в разных частях Афганистана, прошли обучение более 60 тысяч полицейских и солдат. Правительство ФРГ предоставило на эти цели 380 миллионов евро.

  • default

    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Черный день

    4 сентября 2009 года немецкий полковник Георг Кляйн (Georg Klein) затребовал авиаудар НАТО по двум похищенным талибами бензовозам в провинции Кундуз. В результате погибло более 90 мирных жителей, в том числе дети. Расследование в Германии по подозрению в совершении полковником Кляйном военного преступления было прекращено.

  • default

    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Неосторожные высказывания федерального президента

    22 мая 2010 года президент ФРГ Хорст Кёлер (Horst Köhler) обрушил на себя шквал критики в Германии высказыванием, сделанным в самолете на обратном пути из Афганистана. Он обосновал участие бундесвера в миссии ISAF, в том числе, экономическими интересами Германии. Вскоре после этого заявления Кёлер ушел в отставку.

  • default

    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Постепенный вывод войск

    До конца 2014 года бундесвер, по согласованию с партнерами в НАТО, полностью выведет свои войска из Афганистана. Еще в 2010 году немецкие солдаты покинули провинцию Бадахшан, год спустя - провинцию Кундуз. Военные базы бундесвера были переданы вооруженным силам Афганистана. Немецкая база близ города Мазари-Шариф до конца 2012 года была главным полевым лагерем бундесвера на севере Афганистана.

  • default

    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Угроза безопасности

    При передаче военной базы в Кундузе афганцам офицеры НАТО заявили, что оставляют регион, в котором восстановлен мир, охраняемый афганскими военными. Но кровавые теракты в Афганистане не прекращаются. Прежде всего, жители северных регионов беспокоятся о своей безопасности.

  • default

    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Последний оплот - военная база "Мармоль"

    База "Мармоль" была местом, в котором многие солдаты бундесвера прощались с Афганистаном. Оттуда осуществлялась отправка военнослужащих обратно в Германию. "Мармоль" останется крупнейшей базой бундесвера в Афганистане и после 2014 года. По окончании миссии ISAF в этом лагере будут размещены порядка 650 немецких инструкторов, которые будут обучать и консультировать военнослужащих афганской армии.

  • default

    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Решительная поддержка

    За миссией ISAF последует другая миссия - "Resolute Support" ("Решительная поддержка"), которая продлится по меньшей мере до конца 2016 года. В ней будут участвовать до 13 тысяч иностранных военнослужащих. Основной задачей новой миссии станет поддержка и обучение солдат афганской армии. Германия направит для участия в ней до 850 военнослужащих.

    Автор: Масуд Сайфулла, Ольга Демидова


Смотреть видео 03:04

Афганистан под властью талибов: кого и как эвакуируют из Кабула (17.08.2021)

Аудио- и видеофайлы по теме

Американцы ушли: чьей сферой влияния может стать Афганистан? (17.08.2021)  

Как Россия собирается договариваться с "Талибаном"? (17.08.2021)  

Также по теме

German Chancellor Angela Merkel speaks during a news conference on the current developments in Afghanistan, at the Chancellery in Berlin, Germany August 16, 2021 Odd Andersen/Pool via REUTERS

Правительство ФРГ призналось в недооценке ситуации в Афганистане 16.08.2021

В Берлине недоценили скорость с которой менялись события в Афганистане. Никто не мог предположить, что афганские военные фактически не окажут сопротивления талибам.

04.01.2020, Berlin: Ein Demonstrant hält ein Transparent mit der Aufschrift «Kein Krieg mit Iran während einer Demonstration vor der Botschaft der USA. Demonstranten unterschiedlicher Gruppen protestierten unweit der US-amerikanischen Botschaft am Pariser Platz gegen einen Militärangriff der USA in Bagdad, bei dem auch der iranische General Soleimani getötet worden war. Foto: Paul Zinken/dpa | Verwendung weltweit

Иранский кризис проявил беспомощность европейской дипломатии 07.01.2020

Нынешний конфликт между США и Ираном обострился до взаимных угроз нанести военные удары. Европа и Германия пытаются посредничать, однако мало что могут предложить для разрешения кризиса.

Police detain people during a protest against a court decision ordered Russian opposition leader Alexei Navalny jailed for nearly three years, in downtown Moscow on February 2, 2021. (Photo by Kirill KUDRYAVTSEV / AFP) (Photo by KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP via Getty Images)

После суда над Навальным задержаны почти 1400 человек 03.02.2021

Суд отправил Алексеня Навального в колонию на 2 года и 8 месяцев. Текстовая трансляция DW 2 февраля.

Реклама

Самые читаемые

"Убийцам дают меньше": что белорусы думают о приговоре Латыпову  

"Талибан" объявил амнистию для госслужащих в Афганистане  

Правительство ФРГ призналось в недооценке ситуации в Афганистане  