 В Афганистане создан Координационный совет | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 15.08.2021

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Мир

В Афганистане создан Координационный совет

В состав Координационного совета, призванного способствовать мирной передаче власти, вошел экс-президент Карзай. Представители талибов, однако, говорят, что не обсуждают создание временного переходного правительства.

Экс-президент Афганистана Хамид Карзай в Москве

Экс-президент Афганистана Хамид Карзай в Москве (фото из архива)

В Афганистане создан Координационный совет в составе председателя Высшего совета национального примирения Абдуллы Абдуллы, экс-президента Хамида Карзая и лидера Исламской партии Гульбеддина Хекматиара. Об этом в воскресенье, 15 августа, сообщил в Twitter сам Карзай.

По его словам, данный шаг направлен на "предотвращение хаоса и уменьшение страданий людей", а также "на лучшее управление делами", связанными с мирной передачей власти.

Между тем представитель террористического движения "Талибан" Альханафи Вардак написал в Twitter, что оно не обсуждает создание временного переходного правительства в Афганистане. "Слухи о временном и переходном правительстве не соответствуют действительности", - подчеркнул он. Два представителя боевиков также сообщили агентству Reuters, что они ожидают полной передачи власти талибам.

В Кабуле вводится комендантский час

Между тем обстановка в Кабуле быстро меняется. Исполняющий обязанности главы МВД Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал заявил, что в столице вводится комендантский час с 21.00 по местному времени (19.30 мск) - для пресечения провокаций и обеспечения безопасности жителей столицы.

Временного поверенного США доставили в аэропорт

Временного поверенного в делах США в Афганистане - Росса Уилсона, по данным телекомпании CBS News, доставили из дипмиссии в Международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая.

В то же время в диппредставительстве заявили, что "обстановка в аэропорту стремительно ухудшается". "Поступали сообщения о том, что в районе аэропорта ведется огонь, и мы призываем граждан США укрыться в безопасном месте", - говорилось в заявлении дипмиссии.

Посольство Франции переносится в воздушную гавань

Тем временем министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что посольство Франции перебазируется из здания в центре Кабула в воздушную гавань, где продолжит работу по организации эвакуации французских граждан и сотрудничавших с французами афганцев.

Ранее председатель Высшего совета национального примирения Афганистана Абдулла Абдулла сообщил, что президент Ашраф Гани покинул страну. По данным Reuters, он находится в Таджикистане. 

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    Автор: Марина Барановская


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