 Для сдерживания талибов Лондон обратится к Москве и Пекину | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 22.08.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Для сдерживания талибов Лондон обратится к Москве и Пекину

Великобритании придется обратиться к РФ и Китаю, чтобы оказать "сдерживающее влияние" на "Талибан", даже если это "некомфортно" для Великобритании, заявил глава британского МИД.

Боевики Талибана на улицах Кабула

Боевики "Талибана" на улицах Кабула

Великобритания будет вынуждена обратиться к России и Китаю, чтобы оказать "сдерживающее влияние" на радикальное исламистское движение "Талибан". Об этом заявил глава британского МИДа Доминик Рааб в интервью газете The Sunday Telegraph в субботу, 21 сентября.

"Нам придется подключить страны, которые потенциально имеют сдерживающее влияние на "Талибан", такие как Россия и Китай, даже если это было бы для нас некомфортно", - заявил Рааб.

Кризис в отношениях Великобритании и России усугубился после отравления "Новичком" в Солсбери бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери. С Пекином у Лондона разногласия из-за политики Китая в отношении Гонконга и преследования уйгуров.

По данным министерства обороны Великобритании, начиная с 13 августа при помощи британских военных из Кабула был эвакуирован 3821 человек. Среди них сотрудники посольства, британские граждане, а также афганцы, сотрудничавшие с британскими властями.

Тони Блэр раскритиковал уход из Афганистана

Экс-премьер Великобритании Тони Блэр заявил, что уход из Афганистана был "трагичным, опасным и ненужным". Блэр, который руководил страной в 2001 году, когда британские военные вошли в Афганистан, отметил, что решение о выводе войск было продиктовано "не великой стратегией, а политикой".

Смотрите также:

  • Боевики Талибана в президентском дворце в Кабуле

    Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?

    Кабул сдался талибам без боя

    Захватив один за другим все крупные города в Афганистане, боевики "Талибана" 15 августа взяли Кабул. Перед этим они заявили, что не будут штурмовать город и возьмут его "мирным путем". Глава МВД Афганистана объявил, что столица будет передана талибам мирно. Боевики группировки заняли президентский дворец в Кабуле для подготовки к смене власти.

  • Талибы после взятия Джалалабада

    Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?

    Крупные города в руках талибов

    Двумя последними городами, которые талибы захватили перед взятием Кабула, августа, стали Джалалабад и Мазари-Шариф. Джалалабад сдался "Талибану" без боя, Мазари-Шариф, где были сосредоточены ключевые силы сопротивления талибам, тоже был взят практически без боя. Его быстрый захват стал неожиданностью и для Запада, и для афганского правительства. На снимке - талибы после взятия Джалалабада.

  • Президент Афганистана Ашраф Гани

    Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?

    Президент Афганистана Гани бежал из страны

    Спустя несколько часов после захвата Кабула талибами президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. В своем "Фейсбуке" он написал, что уехал, "чтобы избежать кровопролития". По разным данным, Гани мог отправиться в Узбекистан, Таджикистан или Оман. В афганских соцсетях его называют трусом и возлагают вину за создание нынешней ситуации в стране.

  • На летном поле аэропорта Кабула 16 августа

    Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?

    В аэропорту Кабула люди в панике штурмуют самолеты

    После захвата Кабула боевиками "Талибана" в столице воцарился хаос: сотни людей в панике устремились в аэропорт в надежде покинуть страну. На видеозаписях и фотографиях, выложенных в соцсетях в понедельник, 16 августа, и накануне, видно, как люди карабкаются по винтовым лестницам, пытаясь залезть на самолеты. Согласно сообщениям, среди них даже те, у кого нет загранпаспортов.

  • Транспортные самолеты бундесвера перед отлетом в Афганистан

    Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?

    Бундесвер спешно эвакуирует "нуждающихся в защите"

    Многие страны спешно эвакуируют сотрудников своих дипломатических представительств и нанятых на месте сотрудников дипмиссий вместе с семьями. По сообщению Минобороны ФРГ, в Кабул вылетели транспортные самолеты бундесвера, чтобы "доставить из Афганистана в безопасное место нуждающихся в защите". На снимке - самолеты перед отлетом в Афганистан с аэродрома Вунсторф близ Ганновера 15 августа.

  • Военнослужащие 16-й воздушно-десантной бригады ВВС Великобритании

    Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?

    Британцев из Афганистана эвакуируют военные

    Для помощи в эвакуации британских граждан из Афганистана в страну прибыли 600 военных 16-й воздушно-десантной бригады ВВС Великобритании.

  • Талибы на захваченном КПП перед въездом в Кундуз

    Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?

    Стремительное наступление "Талибана" по всей стране

    Прогноз о том, что вывод иностранных войск из Афганистана послужит толчком к попытке "Талибана" захватить власть, оказался верным. Военные столкновения между талибами и афганскими силами безопасности вспыхнули по всей стране. Бои шли в большинстве регионов, в том числе, с применением тяжелого вооружения. На снимке - талибы на КПП перед въездом в город Кундуз.

  • Разрушенные здания в Кундузе

    Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?

    Захват Кундуза талибами - потеря для правительственных сил

    "Талибан" захватил Кундуз - ключевой город на севере страны, считающийся воротами в северные провинции Афганистана, - 8 августа. Потеря Кундуза стала огромным ударом для афганских сил безопасности. Все административные здания в городе перешли под контроль талибов, в том числе - офис губернатора и штаб-квартира полиции. Большая часть городской инфраструктуры во время боев была разрушена.

  • Разрушенное здание в городе Лашкаргахе

    Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?

    Талибы оставляют за собой руины

    Талибы продвигались с севера на юг страны, часто используя в качестве живого щита мирное население. На снимке - город Лашкаргах к югу от столицы страны: в результате авиаудара здесь уничтожены больница и школа.

  • Семья афганцев спасается бегством из Герата на мотоцикле

    Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?

    Опасаясь мести талибов

    Афганцы, сотрудничавшие с международными силами НАТО, особенно опасаются мести талибов. Наступление "Талибана" вынуждало их бежать вместе с семьями - иногда через линию фронта. Десятки стран призвали исламистов, захвативших власть в Афганистане, беспрепятственно выпустить из страны как иностранцев, так и афганцев. На снимке - семья спасается бегством из захваченного талибами города Герат.

  • Занятия в школе для девочек

    Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?

    Что ждет женщин после прихода к власти талибов?

    "Талибан" собирается восстановить "Исламский эмират Афганистан" - так они называли находящуюся под их контролем страну с 1996 по 2001 годы. Крайне консервативные взгляды талибов внушают многим опасения, что с их приходом страна вновь вернется к жестким формам шариата, как это было в 1990-е годы. Многие опасаются, что талибы лишат гражданских прав в первую очередь женщин и детей.

  • Президент США Джо Байден

    Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?

    Уход США из Афганистана - спустя почти 20 лет пребывания в стране

    США приняли решение уйти из Афганистана спустя почти 20 лет после начала военной операции в этой стране. Джо Байден объявил, что вывод войск завершится к 11 сентября - 20-й годовщине терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне. Вслед за США войска из Афганистана решили вывести и другие страны НАТО. По опросам общественного мнения, большинство жителей США и ФРГ поддержали уход из Афганистана.

  • Военнослужащие бундесвера покидают военный лагерь в Файзабаде.

    Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?

    Правильным ли было решение США и НАТО уйти из Афганистана?

    Немало западных экспертов убеждены в том, что решение США и НАТО о выводе войск из Афганистана было преждевременным. В афганских правительственных войсках многие считают, что войска международной коалиции не должны были уходить из страны, оставив их один на один с исламистами. На снимке - военнослужащие бундесвера покидают военный лагерь в Файзабаде.

  • Флаг Талибана над резиденцией губернатора в городе Гани

    Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?

    Провал миссии США и НАТО в Афганистане

    Молниеносный захват Афганистана талибами стал шоком для всего мира и свидетельством провала почти 20-летней миссии США и НАТО, целью которой было построение в стране современного прозападного государства. Какое будущее ждет страну?

    Автор: Марина Барановская


Смотреть видео 01:47

Придется ли Германии вести переговоры с талибами в Афганистане?

Контекст

Штайнмайер: На Германии лежит часть ответственности за ситуацию в Афганистане

Картины отчаяния, запечатленные в кабульском аэропорту, постыдны для политического Запада, указал глава германского государства, выступая в Берлине.  

Афганистан во власти "Талибана": куда деваться беженцам?

Министры внутренних дел Евросоюза хотят провести внеочередной саммит, чтобы обсудить ситуацию в Афганистане и вопрос приема беженцев. Пока что в ЕС готовы принять лишь афганцев, сотрудничавших с Западом.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Шок и хаос в Афганистане: что рассказывают те, кого эвакуировали  

Откуда деньги у "Талибана"?  

Реклама

Самые читаемые

Театр и протест в Беларуси: что с Купаловским и бывшими его актерами?  

Юлия Слуцкая после помилования: "Мы оговорили только себя, и мы это переживем"  

Тихановская призвала заблокировать доступ Лукашенко к средствам МВФ  