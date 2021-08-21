Для сдерживания талибов Лондон обратится к Москве и Пекину

Великобритания будет вынуждена обратиться к России и Китаю, чтобы оказать "сдерживающее влияние" на радикальное исламистское движение "Талибан". Об этом заявил глава британского МИДа Доминик Рааб в интервью газете The Sunday Telegraph в субботу, 21 сентября.

"Нам придется подключить страны, которые потенциально имеют сдерживающее влияние на "Талибан", такие как Россия и Китай, даже если это было бы для нас некомфортно", - заявил Рааб.

Кризис в отношениях Великобритании и России усугубился после отравления "Новичком" в Солсбери бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери. С Пекином у Лондона разногласия из-за политики Китая в отношении Гонконга и преследования уйгуров.

По данным министерства обороны Великобритании, начиная с 13 августа при помощи британских военных из Кабула был эвакуирован 3821 человек. Среди них сотрудники посольства, британские граждане, а также афганцы, сотрудничавшие с британскими властями.

Тони Блэр раскритиковал уход из Афганистана

Экс-премьер Великобритании Тони Блэр заявил, что уход из Афганистана был "трагичным, опасным и ненужным". Блэр, который руководил страной в 2001 году, когда британские военные вошли в Афганистан, отметил, что решение о выводе войск было продиктовано "не великой стратегией, а политикой".

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