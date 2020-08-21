 Трамп заявил, что военные США должны покинуть Афганистан к Рождеству | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 08.10.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Трамп заявил, что военные США должны покинуть Афганистан к Рождеству

Ранее советник президента США по нацбезопасности анонсировал сокращение контингента в Афганистане к началу 2021 года. Теперь глава Белого дома указал, что американские солдаты вернутся домой к Рождеству.

Дональд Трамп на балконе Белого дома

Дональд Трамп на балконе Белого дома (фото из архива)

Президент США Дональд Трамп заявил, что все американские военные, несущие службу в Афганистане, должны быть выведены из страны до 25 декабря. Об этом глава Белого дома написал в Twitter в среду, 7 октября.

"К Рождеству небольшое оставшееся число наших храбрых мужчин и женщин, служащих в Афганистане, должны вернуться домой!" - написал он. Католики и протестанты в США отмечают Рождество 25 декабря.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен анонсировал, что Вашингтон сократит свой контингент в Афганистане до 2500 солдат к началу следующего года. Трамп и министр обороны страны Марк Эспер указывали, что к концу ноября численность военных будет снижена до 4000-5000.

Как отметило агентство Reuters, пока неясно, шла ли в записи главы Белого дома речь о намерении отдать Пентагону соответствующий приказ или просто об отражении чаяний главы государства.

Трамп, который добивается переизбрания на посту президента США, ранее декларировал отказ от "нелепых бесконечных войн" в качестве одного из приоритетов своей внешней политики - несмотря на сохранение части контингентов в Ираке, Сирии и Афганистане.

Исторические мирные переговоры властей с талибами

В Дохе 12 сентября прошли исторические мирные переговоры между правительством Афганистана и представителями радикального исламистского движения "Талибан".

До этого, 29 февраля, спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера "Талибана" Абдулла Гани Барадар подписали исторический мирный договор. В соответствии с ним на первом этапе число американских военных в этой стране должно было быть сокращено на треть: с 13 тысяч до 8600 человек. Кроме того, предполагалось, что солдаты США покинут Афганистан к маю 2021 года в обмен на гарантии борьбы с терроризмом со стороны талибов, которые согласились на переговоры с афганским правительством о постоянном и всеобъемлющем прекращении огня.

Власти Афганистана начали освобождать членов "Талибана"

Вашингтон заявил о готовности снять санкции с членов движения. В ответ талибы гарантировали, что Афганистан не станет пристанищем для террористов и что они не будут использовать территорию страны для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников. В соответствии с соглашением, до начала межафганских переговоров о постоянном и всеобъемлющем прекращении огня в качестве мер укрепления доверия должны были быть освобождены до 5 тысяч сторонников движения и до 1 тысячи человек, удерживаемых талибами. Как стало известно в середине августа, власти Афганистана начали освобождать последних находящихся в тюрьмах осужденных талибов.

Смотрите также:

  • Афганские крестьяне на поле, где растет опийный мак

    Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает

    Лидер по производству опиума

    Более 90 процентов опиума, поступающего на мировой рынок, производится сегодня в Афганистане. В 2013 году опийным маком, из которого делают как опиум, так и героин, в стране было засеяно 209 тысяч гектаров.

  • В руках у человека опийный мак

    Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает

    Новые посевы, бóльшие объемы

    В ноябре 2013 года Управление ООН по борьбе с наркотиками и преступностью (UNODC) обнародовало годовой отчет, в котором пришло к неутешительным выводам. Согласно отчету, объем произведенного в Афганистане опиума по сравнению с 2012 годом вырос почти на 50 процентов, достигнув 5,5 тыс тонн.

  • Афганцы на складе наркотиков, упакованных в пакеты

    Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает

    Есть ли связь с выводом войск НАТО?

    В ООН предполагают, что существует связь между приведенными в докладе цифрами и запланированным на 2014 год выводом войск международной коалиции из Афганистана. Эксперты не исключают, что крестьяне расширяют посевы мака, чтобы подготовиться к временам политической и экономической нестабильности.

  • Афганский торговец наркотиками в Кабуле

    Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает

    Почти миллиард долларов

    По оценкам Управления ООН по борьбе с наркотиками и преступностью, стоимость произведенного в 2013 году в Афганистане опиума составляет 950 млн долларов. Это соответствует 4 процентам ВВП страны.

  • Цветущий мак на поле

    Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает

    Соблазн велик

    Несмотря на то, что посев опийного мака в Афганистане запрещен законом, искушение для местных крестьян велико: за килограмм этой сельхозкультуры дают до 150 долларов США. Попытки зарубежных экспертов-аграриев убедить крестьян перейти к возделыванию хлопка до сих пор не принесли результата. Причина - невысокая прибыль плюс проблемы со сбытом.

  • Афганские крестьяне на тракторах

    Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает

    Проблемная провинция Гильменд

    Согласно отчету Управления ООН по борьбе с наркотиками и преступностью, почти половина выращенного в Афганистане в 2013 году опийного мака приходится на южную провинцию Гильменд, которая считается оплотом "Талибана". Местные власти пытаются противостоять выращиванию мака, позволяя себе уничтожать его посевы на полях и разрушать источники орошения земель.

  • Афганские крестьяне на полях, где растет опийный мак

    Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает

    Безнадежное дело?

    Поддержку в борьбе с наркотиками Кабул получает также из Вашингтона. В начале 2013 года Афганистан и США подписали договор, по которому Кабул получит 250 млн долларов для улучшения работы судебных органов и полиции. Важную роль тут играет и борьба с посевами опийного мака. Тем не менее, по данным афганских властей, в 2011 году почти 200 тыс крестьянских хозяйств жили за счет его выращивания.

  • Растущий на полях мак

    Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает

    Бизнес для "Талибана"

    Выгоду от торговли наркотиками извлекают и радикальные исламисты: как правило, крестьяне платят отчисления талибам, которые с помощью этих денег финансируют свою борьбу с правительством в Кабуле и войсками международной коалиции. Между тем до свержения режима талибов в 2001 году выращивание опийного мака в Афганистане было строго запрещено.

  • Накозависимые афганские дети

    Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает

    Наркозависимые дети

    Большие объемы выпуска опиума и героина приводят к росту числа наркоманов. Наркотики в Афганистане не только производят, но и потребляют в крупных масштабах. По оценкам ООН, почти полмиллиона афганцев являются наркозависимыми, среди них 300 тысяч детей.

    Автор: Эстер Фельден, Владимир Дорохов


Смотреть видео 26:01

Афганистан: возвращение талибов, конфликт с США и клановые войны. Conflict Zone на русском

Аудио- и видеофайлы по теме

Чеченцы в Германии подрались с афганцами и пожаловались президенту ФРГ  

С какими чувствами уходит бундесвер из Афганистана  

Также по теме

Donald Trump und Robert C. O'Brien

Советник Трампа рассказал о реакции США на госпитализацию Навального 21.08.2020

Если к ухудшению состояния Навального причастны российские власти, это может отразиться на дальнейших отношениях США и России, заявил советник по нацбезопасности Роберт О' Брайен.

Почему Трамп завидовал Путину и считал его крутым парнем. Интервью экс-советника президента США 15.07.2020

Дональд Трамп до сих пор не осознал, что значит быть президентом США. Так считает его бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон. Он также рассказал о том, как президент США, по его мнению, препятствовал правосудию.

Schweden | Sonderbotschafter Robert C. O'Brien in Stockholm

Трамп назначил новым советником по национальной безопасности Роберта О´Брайена 18.09.2019

Преемником Джона Болтона на посту советника по национальной безопасности США стал сотрудник Госдепартамента Роберт О´Брайен.

Реклама

Самые читаемые

Дебаты в Европарламенте о Карабахе: "порка" Эрдогана и роль России  

Навальный и газета Bild: последствия одного интервью  

Экс-президент Киргизии Атамбаев переведен под домашний арест  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно