 Глава Минобороны ФРГ настаивает на скоординированном уходе НАТО из Афганистана | Новости из Германии о Германии | DW | 23.10.2020

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Германия

Глава Минобороны ФРГ настаивает на скоординированном уходе НАТО из Афганистана

Партнеры по НАТО должны вместе уйти с Гиндукуша, заявила министр обороны ФРГ Крамп-Карренбауэр. Ранее президент США Трамп заявил о намерении вывести войска из Афганистане ранее запланированного срока.

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) призвала НАТО к скоординированному выводу войск из Афганистана. "Бундесвер привержен своим обязательствам в Афганистане. Я по-прежнему ожидаю, что партнеры вместе покинут эту страну и скоординируют свои шаги в этом плане", - сказала она в ходе видеоконференции с коллегами из стран НАТО в Twitter в пятницу, 2 октября.

Президент США Дональд Трамп в начале октября заявил о намерении вывести оставшихся американских солдат из Афганистана к Рождеству - значительно раньше запланированного срока. В рамках соглашения с исламским радикальным движением "Талибан" США обязались поэтапно вывести своих солдат из Афганистана к маю 2021 года. Взамен талибы обещали начать мирные переговоры с правительством в Кабуле.

Увязать вывод войск с выполнением условий

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по завершении консультаций министров обороны стран альянса также заявил о намерении стран НАТО скоординировать вывод войск из Афганистана. "Мы уйдем вместе, когда настанет время", - сказал он, подчеркнув, что вывод войск должен быть увязан с выполнением ряда условий. Столтенберг признал, что НАТО в вопросе о выводе войск столкнулась с дилеммой, поскольку достигнутые на Гиндукуше успехи могут оказаться под угрозой.

С прекращением боевых операций НАТО в Афганистане в декабре 2014 года альянс представлен на Гиндукуше лишь в рамках миссии по обучению и поддержке "Resolute Support" ("Решительная поддержка"). В настоящее время в рамках этой миссии на Гиндукуше дислоцировано около 12 тысяч солдат, в том числе 1150 - из Германии.

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    Конкретная помощь населению

    Германия первой из стран НАТО направила специалистов в региональные команды по восстановлению инфраструктуры в Афганистане (PRT). Восстановление гражданских структур и вооруженное обеспечение безопасности понимались как две стороны одной медали. Германия будет оказывать финансовую помощь в деле восстановления Афганистана и после 2014 года.

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    Германия взяла на себя ведущую роль и в подготовке сотрудников афганских сил безопасности. В четырех центрах, расположенных в разных частях Афганистана, прошли обучение более 60 тысяч полицейских и солдат. Правительство ФРГ предоставило на эти цели 380 миллионов евро.

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    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Черный день

    4 сентября 2009 года немецкий полковник Георг Кляйн (Georg Klein) затребовал авиаудар НАТО по двум похищенным талибами бензовозам в провинции Кундуз. В результате погибло более 90 мирных жителей, в том числе дети. Расследование в Германии по подозрению в совершении полковником Кляйном военного преступления было прекращено.

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    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Неосторожные высказывания федерального президента

    22 мая 2010 года президент ФРГ Хорст Кёлер (Horst Köhler) обрушил на себя шквал критики в Германии высказыванием, сделанным в самолете на обратном пути из Афганистана. Он обосновал участие бундесвера в миссии ISAF, в том числе, экономическими интересами Германии. Вскоре после этого заявления Кёлер ушел в отставку.

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    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Постепенный вывод войск

    До конца 2014 года бундесвер, по согласованию с партнерами в НАТО, полностью выведет свои войска из Афганистана. Еще в 2010 году немецкие солдаты покинули провинцию Бадахшан, год спустя - провинцию Кундуз. Военные базы бундесвера были переданы вооруженным силам Афганистана. Немецкая база близ города Мазари-Шариф до конца 2012 года была главным полевым лагерем бундесвера на севере Афганистана.

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    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Угроза безопасности

    При передаче военной базы в Кундузе афганцам офицеры НАТО заявили, что оставляют регион, в котором восстановлен мир, охраняемый афганскими военными. Но кровавые теракты в Афганистане не прекращаются. Прежде всего, жители северных регионов беспокоятся о своей безопасности.

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    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Последний оплот - военная база "Мармоль"

    База "Мармоль" была местом, в котором многие солдаты бундесвера прощались с Афганистаном. Оттуда осуществлялась отправка военнослужащих обратно в Германию. "Мармоль" останется крупнейшей базой бундесвера в Афганистане и после 2014 года. По окончании миссии ISAF в этом лагере будут размещены порядка 650 немецких инструкторов, которые будут обучать и консультировать военнослужащих афганской армии.

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    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Решительная поддержка

    За миссией ISAF последует другая миссия - "Resolute Support" ("Решительная поддержка"), которая продлится по меньшей мере до конца 2016 года. В ней будут участвовать до 13 тысяч иностранных военнослужащих. Основной задачей новой миссии станет поддержка и обучение солдат афганской армии. Германия направит для участия в ней до 850 военнослужащих.

    Автор: Масуд Сайфулла, Ольга Демидова


Смотреть видео 26:01

Афганистан: возвращение талибов, конфликт с США и клановые войны. Conflict Zone на русском

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