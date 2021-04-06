 Немецкие СМИ о войсках РФ на границе с Украиной: Запад должен дать отпор | Немецкие СМИ о России, Германии, мире | DW | 06.04.2021

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Пресса

Немецкие СМИ о войсках РФ на границе с Украиной: Запад должен дать отпор

В комментариях, посвященных переброске частей армии России к ее границе с Украиной, немецкие газеты призывают политиков к решительным ответным действиям в случае российского вторжения.

Украинский солдат в окопе в районе Донецка

Несмотря на длинные пасхальные выходные, концентрация частей армии России возле границы с Украиной привлекла большое внимание немецких СМИ. Авторы статей и редакционных комментариев не берутся делать однозначных заявлений о том, готовится ли Россия к вторжению на территорию Украины или же речь идет о запугивании и демонстрации военного превосходства.

Тем не менее журналисты сходятся во мнении, что, в отличие от 2014 года, сейчас мировое сообщество должно быть готово реагировать на возможные нарушения государственного суверенитета и государственных границ более жестко.

SZ: "Санкции должны причинять боль"

Газета Süddeutsche Zeitung озаглавила свой комментарий на эту тему так - "Запад должен угрожать санкциями, причиняющими боль". Его автор Даниэль Брёсслер (Daniel Broessler), в частности, пишет: "Никто не должен быть уверен в том, что президент России не хочет закончить начатое в 2014 году. После того, как Украина как таковая была утеряна для российской сферы влияния, у Владимира Путина еще остается возможность расширить территориальные завоевания, улучшить связь с Крымом и закрепить раскол Украины - благодаря воссозданию проекта Новороссии на востоке Украины".

Владимир Путин

Владимир Путин

По мнению журналиста, Путин может считать, что сейчас для этого выгодный момент - планета во власти пандемии коронавируса, страны Евросоюза заняты сами собой: "Что может объяснять тот факт, что растущая напряженность на российско-украинской границе остается почти незамеченной (в мире. - Ред.)".

Комментатор Süddeutsche Zeitung считает, что хозяин Кремля на этот раз должен обязательно понимать, чем он рискует: "Опасность состоит в том, что российское руководство считает возможные последствия новой военной операции уже просчитанными, к тому же оно уже свыклось с экономическими последствиями предыдущих санкций. Да и отношения с ЕС Россия уже давно списала, что лишний раз подтвердил министр иностранных дел Сергей Лавров своим оскорбительным обхождением с верховным представителем ЕС по внешней политике Боррелем в ходе его неудачного визита в Москву.

Хотя бы с приходом Байдена в Белый дом у Запада вновь появился шанс выступить единым фронтом. Только надо вовремя дать понять России, что последствия могут быть гораздо более печальными. Надо угрожать санкциями, которые гораздо серьезнее ударят по правительственному аппарату и его экономической основе".

FAZ: "Путин тестирует Байдена"

В свою очередь, газета Frankfurter Allgemeine (FAZ) озаглавила свой комментарий так: "Путин тестирует Байдена". Его автор Николаус Буссе (Nikolaus Busse) пишет, что "есть основания полагать, что Россия хочет проверить в Донбассе, насколько крепка поддержка Украины со стороны новой американской администрации".

Джо Байден и Владимир Зеленский

Джо Байден и Владимир Зеленский

По мнению Буссе, недавняя передислокация войск у границ зоны конфликта в Донбассе и в Крыму началась в тот момент, когда президент Байден еще не установил контакт с Владимиром Зеленским. Теперь он уже поговорил с Зеленским по телефону и заверил Украину в поддержке. ЕС, НАТО, Германия и Франция также выразили свою солидарность.

"И если Путин хотел проверить, изменилось ли что-либо после смены власти в Вашингтоне в позиции Запада по вопросу затяжного конфликта в Донбассе, то ответ звучит так: нет", - подчеркивает автор комментария в FAZ.

FR: "Остановите эскалацию"

Еще одна издающаяся во Франкфурте газета - Frankfurter Rundschau (FR) - опубликовала комментарий "Остановите эскалацию". Автор текста Ульрих Крекель (Ulrich Kroekel) отмечает, что рост напряженности в зоне конфликта на востоке Украины может быть взрывоопасен.

Владимир Зеленский в бронежилете и в каске

Владимир Зеленский, 11 февраля 2021 года

"Ни одна из сторон не заинтересована в разрядке, а разжигание напряженности приносит политическую выгоду. Президент России Владимир Путин испытывает давление с началом кризиса в Беларуси и после отравления Алексея Навального. Популярность Путина снижается, экономика сокращается, недовольство среди населения растет. Путину нравится реагировать на подобные кризисы внешнеполитическими мерами", - полагает Крекель.

По его словам, в то же время и для президента Зеленского этот кризис как нельзя кстати: "По Украине серьезно ударила пандемия, а от предвыборных обещаний Зеленского найти компромисс с Россией ничего не осталось. В США присоединение Крыма к России и переговоры с Москвой расцениваются как поражение Запада".

"Тогдашний вице-президент Джо Байден сделал опасные выводы из прошлого - и решил дать отпор России. И если он пойдет на попятную в Украине, он превратится в "хромую утку". Возможно, что Кремль хочет проверить именно это", - подводит итог журналист газеты Frankfurter Rundschau.

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