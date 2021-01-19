Немецкие компании заявили об ущербе от санкций против России

Немецкий бизнес потерпел серьезный ущерб от санкций Евросоюза против России. В особенности пострадали машиностроительная, автомобилестроительная, химическая, электротехническая отрасли и сфера логистики, сообщил в четверг, 21 января, Мюнхенский институт экономических исследований ifo со ссылкой на опрос, проведенный среди 862 немецких промышленных компаний.
Фирмы из восточных земель ФРГ ощутили отрицательный эффект от санкций больше, чем западногерманские компании, указали эксперты института Ясмин Грёшль (Jasmin Gröschl) и Феодора Тети (Feodora Teti). Около половины опрошенных институтом компаний заявили, что им была бы выгодной отмена европейских ограничительных мер, введенных после аннексии Крыма и начала военного конфликта на востоке Украины.
Компании разошлись во мнениях по остановке "Северного потока"
При этом немецкие компании разошлись во мнениях в отношении возможного прекращения строительства "Северного потока - 2". Чуть более половины участвовавших в опросе фирм высказались за завершение строительства второго газопровода по дну Балтийского моря. При этом 48 процентов фирм выступили за окончательную отмену проекта.
При этом институт указал, что данная часть опроса проводился в сентябре 2020 года среди 196 немецких предприятий, ответы были получены от 160 фирм.
Европарламент подготовил проект резолюции об остановке "Северного потока - 2"
Между тем 20 января ряд СМИ, в частности, AFP и Der Spiegel сообщили о подготовленном проекте резолюции Европарламента, в котором депутаты призывают руководство ЕС окончательно отказаться от строительства "Северного потока - 2". После ареста российского оппозиционера Алексея Навального Евросоюз должен незамедлительно остановить реализацию проекта, говорится в проекте документа, который цитирует AFP. По информации агентства, резолюцию поддержали консерваторы, социал-демократы, либералы и "зеленые" в Европарламенте.
Документ предполагает и ряд других санкций ЕС в отношении физических и юридических лиц, ответственных за решения о задержании и аресте Навального. "Европейский Союз больше не должен быть местом, радушно принимающим российское богатство неясного происхождения", - указывается в нем. Как ожидается, документ будет принят 21 января.
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Автор: Ирина Филатова