Министр обороны Латвии опасается возможного вторжения РФ в Украину

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс разделяет обеспокоенность США и других союзников по Североатлантическому альянсу по поводу возможного вторжения России в Украину. Об этом он заявил в интервью DW во вторник, 30 ноября.

Кроме того, Пабрикс выразил опасения по поводу других стран в регионе - по его словам, Россия продолжает использовать свою власть в отношении соседей. Москва, "в сущности, контролирует практически все происходящее в Беларуси", поскольку стремится усилить свое влияние в регионе, полагает он.

По мнению Пабрикса, это означает, что от Кремля можно ожидать "любых вызовов". "И мы знаем, - добавил министр, - что российская политическая элита не боится использовать военную силу, когда решает, что это нужно для текущих целей".

Глава латвийского Минобороны также добавил, что нужно было сделать больше, чтобы помочь Украине отразить угрозу со стороны России, и высказался в поддержку большей интеграции Украины в НАТО, укрепления связей Киева с Европейским Союзом и усиления борьбы c коррупцией в стране.

Наращивание военного присутствия РФ у границ Украины

С конца октября в западных СМИ стали появляться сообщения о наращивании Россией военного присутствия вдоль границ Украины. В последний раз аналогичное происходило весной 2021 года и также вызвало серьезную обеспокоенность в мире. Но если события весной были расценены как демонстрация силы, то нынешняя ситуация может быть подготовкой к фактическому вторжению в Донбасс на востоке Украины, считают спецслужбы США.

Москва отрицает все обвинения в подготовке нападения на Украину и, напротив, указывает на увеличившуюся активность НАТО у российских границ.

С 30 ноября по 1 декабря в Риге проходит заседание глав МИД стран НАТО, главная тема встречи - перемещение российских войск и техники к украинским границам.

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