 НАТО активирует антикризисный механизм из-за движения войск РФ близ Украины | Новости из Германии о Европе | DW | 30.11.2021

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

НАТО активирует антикризисный механизм из-за движения войск РФ близ Украины

По словам и.о. главы МИД Германии, страны НАТО согласны с необходимостью принять меры в ответ на ситуацию в районе российско-украинской границы.

И. о. министра иностранных дел Германии Хайко Мас

Хайко Мас

НАТО намерена запустить антикризисный механизм в связи с передвижением российских войск недалеко от украинской границы, заявил и. о. министра иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas). Выступая после переговоров стран-союзниц альянса в Риге во вторник, 30 ноября, Мас сказал, что предложение генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о принятии соответствующих мер получило широкую поддержку. Теперь, по его словам, необходимо прийти к общему взгляду на ситуацию и разработать возможные способы реагирования.

"Все здесь сходятся во мнении, что нарушение территориальной целостности Украины имело бы серьезные последствия - политические, но также, безусловно, и экономические", - цитирует Маса агентство dpa. Военное вмешательство в конфликт считается крайне маловероятным из-за угрозы масштабной войны, отмечает агентство.

Мас подчеркнул, что активность российской армии у границы с Украиной "вызывает чрезвычайное беспокойство". В то же время он считает необходимым и дальше использовать все возможности для ведения диалога с Россией. "Нам нужно больше прозрачности и поэтому мы сделаем все возможное, чтобы не допустить эскалации, а наоборот, разрядить обстановку ", - сказал он.

Столтенберг: Россия заплатит "высокую цену" за атаку на Украину

Перед началом двухдневного заседания глав МИД стран НАТО в Риге Столтенберг вновь подчеркнул, что Россия "заплатит высокую цену, если опять использует силу против независимого суверенного государства Украина". На вопрос журналистов, какой будет эта цена, он ответил уклончиво: "У нас есть разные варианты. На протяжении лет мы продемонстрировали, что в ответ на предыдущее использование Россией своих войск против Украины мы можем поддерживать жесткие экономические и финансовые санкции, а также политические санкции".

При этом глава Североатлантического альянса напомнил о разнице между членами НАТО - странами Балтии, Польшей или Румынией - и "близким и очень ценимым партнером Украиной". Он напомнил, что государства альянса тренируют украинских военных, предоставляют стране оборудование. "А для членов НАТО у нас есть гарантии безопасности, статья 5 (Североатлантического договора о коллективной обороне. - Ред.), и у нас есть военное присутствие, чтобы устранить возможность просчетов по поводу нашей возможности защитить всех союзников", - уточнил Столтенберг.

Смотрите также:

  • Российская самоходная гаубица делает выстрел

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Проверка систем вооружения

    Пока что артиллерийские стрельбы по обе стороны российско-украинской границы проводятся в тестовых целях. По официальным данным, войска проверяют боевую готовность своих систем вооружения. На видео, обнародованном Минобороны РФ, делает выстрел российский самоходный миномет.

  • Механик танка украинской армии рядом с танком

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Запад выражает поддержку Украине

    Запад заверяет Киев в своей солидарности. В первом телефонном разговоре со своим украинским коллегой президент США Джо Байден подтвердил Владимиру Зеленскому "непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России в Донбассе и Крыму". Похожие заявления сделали представители НАТО и ЕС.

  • Российская военная техника вблизи российско-украинской границы

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Войска подтягивают к Донбассу

    В начале марта Россия начала усиливать свое военное присутствие на границе с Украиной. Москва заявила, что таким образом отвечает на провокации Киева, направленные на эскалацию конфликта в Донбассе. По мнению наблюдателей от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), никаких провокаций не было.

  • Один из двух американских эсминцев, прошедших через пролив в сторону Черного моря 20 марта

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Американские эсминцы уже в Черном море

    США, НАТО и ЕС пообещали Украине поддержку в защите ее территориальной целостности. 9 апреля из Анкары сообщили, что США уже в конце марта объявили о проходе двух своих военных кораблей через Босфор в Черное море. На снимке - один из двух американских эсминцев, прошедших через пролив в сторону Черного моря 20 марта.

  • Участник вооруженных формирований в Донецке

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Война, которая длится уже семь лет

    Конфликт на востоке Украины вспыхнул в начале 2014 года, когда пророссийские сепаратисты взяли под контроль часть Донецкой и Луганской областей Украины. По мнению властей в Киеве и их западных союзников, Кремль помогает сепаратистам нелегальными поставками оружия и отправкой наемников. С тех пор стороны конфликта не раз договаривались о прекращении огня, но эти соглашения постоянно нарушались.

  • Мужчина стоит на руинах своего дома, расположенного на территории самопровозглашенной ДНР

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Разбомблены и разрушены

    Этот мужчина стоит на руинах своего дома, расположенного на территории самопровозглашенной "ДНР". Дом был разрушен во время боев между сепаратистами и украинской армией. В них участвуют солдаты, наемники, сепаратисты и бойцы военизированных подразделений. Но бои вновь и вновь затрагивают и гражданское население. На начало 2019 года, по данным ООН, в Донбассе погибло около 3300 мирных жителей.

  • Украинские военные в районе Донецка

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Столкновения и погибшие несмотря на перемирие

    Всего же с 2014 года в результате боев в Донбассе погибли более 13 000 человек. По данным ОБСЕ, нынешнее прекращение огня, действующее с июля 2020 года, было относительно устойчивым. Однако в последнее время обстрелы вновь участились. За последние дни были убиты как минимум пять украинских солдат и пятилетний мальчик на территории "ДНР". Киев отрицает причастность к его гибели.

  • Зеленский награждает украинских солдат, отличившихся в несении службы

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Зеленский вручил награды украинским солдатам

    8 апреля президент Украины Владимир Зеленский побывал в Донбассе и попытался на месте разобраться в сложившейся ситуации. Он наградил украинских солдат, отличившихся в несении службы на фронте. А 10 апреля Зеленский встретится с президентом Турции Эрдоганом. Украинские СМИ сообщают, что также запланирована встреча Зеленского с президентом Франции Макроном.

  • Боец одного из подразделений ДНР в пригороде Донецка

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Российское гражданство по упрощенной процедуре

    В 2019 году Россия начала по упрощенной процедуре выдавать гражданство жителям "ДНР"/"ЛНР". По разным данным, сейчас там проживает около 600 тысяч человек, имеющих гражданство РФ. В Москве уже сообщили, что для их защиты Россия примет все необходимые меры. Пресс-секретарь президента США заявила, что российское военное присутствие на границе с Украиной сейчас самое многочисленное с 2014 года.

    Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс


Смотреть видео 11:21

Что Путин хочет сделать с Украиной? Интервью автора Московского центра Карнеги Константина Скоркина

Аудио- и видеофайлы по теме

Учения в Эстонии: какой сигнал НАТО посылает России (26.11.2021)  

Зачем Россия перебрасывает войска в сторону Украины (19.11.2021)  

Реклама

Самые читаемые

Прививка от коронавируса - каждые полгода? Новые данные ученых  

За что судят студента Боярского, отказавшегося от стипендии Лукашенко?  

Безвиз для россиян и двойное гражданство: планы новой коалиции ФРГ  