Что говорят в Украине о видеосаммите Байдена и Путина

Видеопереговоры Джо Байдена и Владимира Путина 7 декабря состоялись на фоне значительного сосредоточения российских войск вблизи украинской границы. Полной информации, о чем именно говорили и о чем договорились президенты США и России, пока нет. Их диалог проходил в закрытом режиме, а по окончании беседы президенты с журналистами не общались. Поэтому узнать о содержании переговоров можно только из лаконичных официальных заявлений на официальных сайтах Белого дома и Кремля.

Американская сторона сообщила, что Байден предупредил Путина о "мощных экономических и иных мерах" в случае российской агрессии против Украины. В Кремле в свою очередь заявили, что речь шла о некоем "внутриукраинском кризисе" и о том, что президент США говорил о "якобы угрожающем характере передвижения российских войск вблизи украинских границ".

Зеленский ждет телефонного разговора с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения одного из войсковых подразделений в Донбассе 6 декабря 2021 года

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал переговоры Байдена и Путина пока лаконично, назвав их "положительными", и пообещал более детально высказаться по этому поводу после телефонного разговора с Джо Байденом, запланированного на 9 декабря.

Между тем в провластной партии "Слуга народа" приветствуют уже то, что президенты США и России, общаясь с глазу на глаз, высказали друг другу свои позиции. "Это была положительная встреча для Украины, потому что на ней Байден заявил о поддержке нашей страны и о возможных санкциях в случае, если Россия продолжит эскалацию", - сказала корреспонденту DW член фракции "Слуга народа" в Верховной раде Елизавета Ясько.

В оппозиционной фракции "Европейская солидарность" указывают на символичное значение саммита. "Путин, демонстрируя намерение возможной агрессии, тестировал Запад. Но в ответ Запад смог объединиться и выработать общую позицию", - заявил депутат от этой партии Алексей Гончаренко.



Байден говорил с Путиным не только как президент США, но и как представитель западного мира, потому что перед этим провел консультации с лидерами Франции, Германии, Великобритании и Италии, пояснил Гончаренко. "Стратегия Путина заключается в разъединении западного мира, а здесь он увидел, что этот мир едва ли не впервые объединился вокруг Украины. И это очень важно", - подчеркнул собеседник.

В Украине не ждут обещаний от Путина

Обменом обеспокоенностью и предупреждениями российской и американской сторон назвала саммит Байдена и Путина директор Центра "Новая Европа" Алена Гетьманчук. "Надеюсь, что беспокойство и предупреждение с американской стороны прозвучали более убедительно", - отметила она. "Хорошим сигналом для Украины" Гетьманчук считает то, что Белый дом дал четко понять: он не воспринимает и не будет воспринимать никаких "красных линий" РФ относительно нерасширения НАТО и тем более требований письменных гарантий по этому поводу.

Украинский политолог Владимир Фесенко

Между тем председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко полагает, что особых дипломатических прорывов в "украинском" вопросе встреча Байдена с Путиным не принесла. "Было заранее понятно, что позиции сторон отличаются принципиально, а предпосылок для продвижения вперед не было", - сказал Фесенко в комментарии для DW. Как США ничего не могут обещать России по поводу нерасширения НАТО на восток, так и "Путин не будет сейчас давать никаких обещаний отвести свои войска от украинской границы", резюмировал эксперт.

Об Украине без Украины, но с "четкой координацией" позиций

Как только в СМИ появилась информация о том, что Байден и Путин проведут видеопереговоры, в Киеве начали звучать критические комментарии по поводу того, что президенты США и России будут обсуждать украинский вопрос без непосредственного участия самой Украины. Однако эксперты не видят в этом особых проблем.

Алена Гетьманчук обращает внимание на то, что между Вашингтоном и Киевом имеется "очень четкая координация" переговорных позиций, "чего не наблюдалось в первые полгода президентства Байдена". "Но главное предостережение заключается не в том, что об Украине говорили без Украины, а в том, чтобы никаких решений об Украине без нее самой не принимали. Судя по имеющейся информации, таких решений во время встречи принято не было", - успокоила эксперт.

С ней согласен и Владимир Фесенко, который называет "нормальной дипломатической практикой обсуждения ситуации в третьих странах без их присутствия. "С 2014 года Украина так обсуждается не впервые", - отметил он.

"Вторжение РФ в Украину маловероятно, но угроза остается"

Но уменьшил ли разговор Байдена и Путина вероятную угрозу вторжения РФ в Украину? "Думаю, вторжение было маловероятно и до этого звонка, а теперь оно очень маловероятно, потому что, конечно, сказать, что такой угрозы нет, нельзя, потому что Россия - недемократическая страна, в которой не работают нормальные предохранители и где все решает один человек", – считает народный депутат Гончаренко.

Риск того, что в ближайшие месяцы значительный контингент российских войск на восточной границе Украины и в Крыму будет сохраняться, существует, прогнозирует политолог Фесенко. По его мнению, в Кремле ожидают, что в Украине разразится энергетический и политический кризис, и планируют на этот случай "начать локальные военные операции". "Но, на мой взгляд, о масштабном военном вмешательстве речь не идет", - подчеркнул он.

Окончательно все станет ясно в ближайшие недели, если не дни, считает эксперт Алена Гетьманчук. "Мы ощутим результат встречи Байден-Путин по публичной риторике с российской стороны: будет ли и дальше продолжаться активное нагнетание темы угрозы из Украины, на которую Россия якобы будет вынуждена реагировать", - прогнозирует Гетьманчук.

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