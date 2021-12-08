 Что говорят в Украине о видеосаммите Байдена и Путина | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 08.12.2021

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Украина

Что говорят в Украине о видеосаммите Байдена и Путина

Видеосаммит президентов США и РФ не принес дипломатического прорыва, отмечают в Киеве. В то же время политики и эксперты признают, что Запад едва ли не впервые объединился вокруг Украины.

Флаги России и США

Видеопереговоры Джо Байдена и Владимира Путина 7 декабря состоялись на фоне значительного сосредоточения российских войск вблизи украинской границы. Полной информации, о чем именно говорили и о чем договорились президенты США и России, пока нет. Их диалог проходил в закрытом режиме, а по окончании беседы президенты с журналистами не общались. Поэтому узнать о содержании переговоров можно только из лаконичных официальных заявлений на официальных сайтах Белого дома и Кремля.

Американская сторона сообщила, что Байден предупредил Путина о "мощных экономических и иных мерах" в случае российской агрессии против Украины. В Кремле в свою очередь заявили, что речь шла о некоем "внутриукраинском кризисе" и о том, что президент США говорил о "якобы угрожающем характере передвижения российских войск вблизи украинских границ".

Зеленский ждет телефонного разговора с Байденом

Владимир Зеленский, президент Украины, в бронежилете и каске

Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения одного из войсковых подразделений в Донбассе 6 декабря 2021 года

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал переговоры Байдена и Путина пока лаконично, назвав их "положительными", и пообещал более детально высказаться по этому поводу после телефонного разговора с Джо Байденом, запланированного на 9 декабря.

Между тем в провластной партии "Слуга народа" приветствуют уже то, что президенты США и России, общаясь с глазу на глаз, высказали друг другу свои позиции. "Это была положительная встреча для Украины, потому что на ней Байден заявил о поддержке нашей страны и о возможных санкциях в случае, если Россия продолжит эскалацию", - сказала корреспонденту DW член фракции "Слуга народа" в Верховной раде Елизавета Ясько.

В оппозиционной фракции "Европейская солидарность" указывают на символичное значение саммита. "Путин, демонстрируя намерение возможной агрессии, тестировал Запад. Но в ответ Запад смог объединиться и выработать общую позицию", - заявил депутат от этой партии Алексей Гончаренко.

Байден говорил с Путиным не только как президент США, но и как представитель западного мира, потому что перед этим провел консультации с лидерами Франции, Германии, Великобритании и Италии, пояснил Гончаренко. "Стратегия Путина заключается в разъединении западного мира, а здесь он увидел, что этот мир едва ли не впервые объединился вокруг Украины. И это очень важно", - подчеркнул собеседник.

В Украине не ждут обещаний от Путина

Обменом обеспокоенностью и предупреждениями российской и американской сторон назвала саммит Байдена и Путина директор Центра "Новая Европа" Алена Гетьманчук. "Надеюсь, что беспокойство и предупреждение с американской стороны прозвучали более убедительно", - отметила она. "Хорошим сигналом для Украины" Гетьманчук считает то, что Белый дом дал четко понять: он не воспринимает и не будет воспринимать никаких "красных линий" РФ относительно нерасширения НАТО и тем более требований письменных гарантий по этому поводу.

Владимир Фесенко, украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований Пента

Украинский политолог Владимир Фесенко

Между тем председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко полагает, что особых дипломатических прорывов в "украинском" вопросе встреча Байдена с Путиным не принесла. "Было заранее понятно, что позиции сторон отличаются принципиально, а предпосылок для продвижения вперед не было", - сказал Фесенко в комментарии для DW. Как США ничего не могут обещать России по поводу нерасширения НАТО на восток, так и "Путин не будет сейчас давать никаких обещаний отвести свои войска от украинской границы", резюмировал эксперт.

Об Украине без Украины, но с "четкой координацией" позиций

Как только в СМИ появилась информация о том, что Байден и Путин проведут видеопереговоры, в Киеве начали звучать критические комментарии по поводу того, что президенты США и России будут обсуждать украинский вопрос без непосредственного участия самой Украины. Однако эксперты не видят в этом особых проблем.

Алена Гетьманчук обращает внимание на то, что между Вашингтоном и Киевом имеется "очень четкая координация" переговорных позиций, "чего не наблюдалось в первые полгода президентства Байдена". "Но главное предостережение заключается не в том, что об Украине говорили без Украины, а в том, чтобы никаких решений об Украине без нее самой не принимали. Судя по имеющейся информации, таких решений во время встречи принято не было", - успокоила эксперт.

С ней согласен и Владимир Фесенко, который называет "нормальной дипломатической практикой обсуждения ситуации в третьих странах без их присутствия. "С 2014 года Украина так обсуждается не впервые", - отметил он.

"Вторжение РФ в Украину маловероятно, но угроза остается"

Но уменьшил ли разговор Байдена и Путина вероятную угрозу вторжения РФ в Украину? "Думаю, вторжение было маловероятно и до этого звонка, а теперь оно очень маловероятно, потому что, конечно, сказать, что такой угрозы нет, нельзя, потому что Россия - недемократическая страна, в которой не работают нормальные предохранители и где все решает один человек", – считает народный депутат Гончаренко.

Риск того, что в ближайшие месяцы значительный контингент российских войск на восточной границе Украины и в Крыму будет сохраняться, существует, прогнозирует политолог Фесенко. По его мнению, в Кремле ожидают, что в Украине разразится энергетический и политический кризис, и планируют на этот случай "начать локальные военные операции". "Но, на мой взгляд, о масштабном военном вмешательстве речь не идет", - подчеркнул он.

Окончательно все станет ясно в ближайшие недели, если не дни, считает эксперт Алена Гетьманчук. "Мы ощутим результат встречи Байден-Путин по публичной риторике с российской стороны: будет ли и дальше продолжаться активное нагнетание темы угрозы из Украины, на которую Россия якобы будет вынуждена реагировать", - прогнозирует Гетьманчук.

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    Автор: Виталий Кропман


 

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