Байден и Путин прокомментировали свой видеосаммит

На фоне возможной эскалации конфликта в Донбассе президент США Джо Байден исключил возможность отправки американских войск в Украину. В ходе пресс-конференции у Белого дома в среду, 8 декабря, Байден на вопрос о вероятной военной поддержке Киева в случае российского вторжения ответил, что "это не рассматривается".
Американский президент пояснил, что у США имеются моральные и юридические обязательства перед союзниками по НАТО, однако они не распространяются на Украину, поскольку эта страна не является членом Североатлантического альянса.
Комментируя состоявшийся накануне видеосаммит с президентом РФ Владимиром Путиным, Джо Байден указал, что "ясно дал понять" собеседнику: военная агрессия России против Украины повлечет за собой "серьезные последствия, экономические последствия, подобных которым никогда не было". Байден выразил уверенность в том, что Путин понял его послание.
Одновременно Джо Байден сообщил, что США начали подготовку к переговорам с участием "как минимум четырех главных союзников" Вашингтона по НАТО, а также России. По его словам, на этой встрече планируется обсудить обеспокоенность Москвы возможным расширением НАТО на восток и меры снижения напряженности на "восточном фронте".
Путин назвал провокационным вопрос о возможном нападении на Украину
Владимир Путин тоже прокомментировал саммит с Байденом. На совместной пресс-конференции Путина с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в Москве корреспондент газеты "Коммерсант" Андрей Колесников спросил главу Кремля о возможном нападении России на Украину. Путин назвал этот вопрос "провокационным" и уклонился от прямого ответа на него. "Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но она вправе обеспечивать свою безопасность", - заявил он.
По словам российского президента, РФ обсуждает вопросы международной политики со всеми партнерами, включая президента США, с которым он накануне провел переговоры по видеосвязи. "Нас не может не беспокоить перспектива возможного принятия Украины в НАТО, потому что за этим, безусловно, последует размещение там военных контингентов, баз и угрожающего нам оружия", - добавил он.
Видеосаммит Путина и Байдена
Во время видеосаммита 7 декабря Байден пригрозил Путину "жесткими санкциями, в том числе экономическими" в случае военной эскалации конфликта с Украиной. Он выразил "глубокую обеспокоенность" как американской администрации, так и союзников США, вызванную стягиванием российских войск к границе с Украиной.
Между тем Вашингтон согласовал с ФРГ закрытие газопровода "Северный поток - 2" в случае военной агрессии РФ против Украины. О такой мере сообщил представитель администрации США в Конгрессе, пишет агентство Reuters со ссылкой на информированные источники.
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Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс