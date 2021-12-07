Начался видеосаммит Джо Байдена и Владимира Путина

На фоне угрозы эскалации конфликта на востоке Украины во вторник, 7 декабря, начался видеосаммит президентов США и РоссииДжо Байдена и Владимира Путина. Глава Белого дома намерен обсудить с российским коллегой ситуацию вокруг значительного увеличения концентрации российских войск близ границы с Украиной. Беседа проходит в режиме, закрытом для СМИ. Путин ведет ее из Сочи, Байден - из иак называемой Ситуационной комнаты Белого дома в Вашингтоне.

Байден в ходе видеосаммита намерен предупредить Москву о серьезных для нее экономических последствиях в случае нападения России на Украину. Представитель Белого дома в преддверии онлайн-встречи сообщил, что США и европейские союзники разработали мощный пакет санкций против России на случай такого вторжения. Согласно сообщениям СМИ, под штрафные меры могут подпасть крупнейшие российские банки, кроме того России могут ограничить возможность конвертировать рубль в доллар и другие валюты.

Байден согласовал позиции с европейцами

Накануне саммита с Путиным Байден провел переговоры с исполняющей обязанности канцлера ФРГ Ангелой Меркель (Angela Merkel) и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. В ходе видеоконференции, в которой также участвовали премьер-министры Великобритании и Италии Борис Джонсон и Марио Драги, представители западных стран выразили обеспокоенность массированным наращиванием численности российских войск на границе с Украиной и призвали Россию разрядить ситуацию.

Они также подчеркнули, что поддерживают без всяких условий суверенитет и территориальную целостность Украины. Лидеры западных стран также призывают Россию разрядить напряженность и конструктивно содействовать реализации Минских соглашений и мирному урегулированию конфликта на востоке Украины, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) утром 7 декабря.

До начала видеосаммита между Байденом и Путиным госсекретарь США Энтони Блинкен позвонил президенту УкраиныВладимиру Зеленскому. Кроме того, после видеосаммита Байден лично проинформирует Зеленского о результатах переговоров с Путиным.

В Кремле не ждут прорывов от видеосаммита

В Кремле в свою очередь заявили, что переговоры Путина и Байдена носят рабочий характер. "Не нужно ждать никаких прорывов от этого разговора. Это рабочий разговор, который осуществляется в очень сложный период", - заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он указал на "экстраординарную" эскалацию напряженности, которая "требует личного обсуждения на высшем уровне". Ранее в Москве назвали среди тем переговоров двусторонние отношения, проблемы климата и пандемию.

Москва требует от Запада прекратить расширение НАТО на Восток. В то же время Украина добивается вступления в Североатлантический альянс, что в Москве воспринимают как попытку пересечь красную линию.

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