Поможет ли ФРГ Киеву в конфликте с РФ? Что говорят в бундестаге

Как следует Германии реагировать на скопление российских войск на границе с Украиной и могут ли санкции против Москвы стать действенным инструментом на пути к предотвращению войны - эти вопросы были среди главных на заседании бундестага ФРГ, состоявшегося 9 декабря в присутствии посла Украины в Берлине Андрея Мельника.

Днем ранее новый канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) в интервью немецкому телеканалу Welt TV предупредил, что возможное вторжение войск РФ на территорию Украины не останется без последствий. "Нужно, чтобы все уважали неприкосновенность границ. И все понимают, что в противном случае это будет иметь последствия", - подчеркнул в этой связи социал-демократ.

Новый канцлер ФРГ Олаф Шольц

При этом Шольц не ответил прямо на вопрос о том, будет ли готово возглавляемое им правительство отказаться от поставок газа по трубопроводу "Северный поток - 2" в случае российской агрессии, ограничившись заявлением, что "сейчас нужно сделать все возможное, чтобы до (военного. - Ред.) конфликта между Россией и Украиной дело не дошло".

Что будет с "Северным потоком - 2"?

До сих пор Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) Шольца и ее партнер по прошлому правительству ФРГ - блок Христианско-демократического союза (ХДС) / Христианско-социального союза (ХСС) - регулярно подчеркивали, что "Северный поток - 2" является экономическим проектом и никак не связан с геополитикой.

Возможно, именно поэтому 9 декабря на заседании бундестага, посвященному напряженной ситуации на российско-украинской границе, тема "Северного потока - 2" не затрагивалась вовсе. Лишь в самом конце продлившегося чуть более часа обсуждения депутат от блока ХДС/ХСС Томас Эрндль (Thomas Erndl), не вдаваясь в подробности, призвал новое правительство ФРГ занять четкую позицию по этому вопросу.

Возможные последствия агрессии России

В целом консерваторы - кроме Эрндля, от блока ХДС/ХСС слово брали открывший дебаты Йоханн Вадефуль (Johann Wadephul), а также Юрген Хардт (Jürgen Hardt) - были единодушны во мнении, что "агрессия со стороны России должна иметь последствия", а "то, каким образом РФ оказывает давление на Украину, достойно осуждения".

Еще более конкретная и жесткая критика действий Москвы прозвучала в этот день из уст "зеленых" депутатов - Юргена Триттина (Jürgen Trittin) и Робина Вагенера (Robin Wagener), причем последний назвал происходящее на украинской границе "одним из самых масштабных внешнеполитических вызовов нашего времени".

"Основа общего мирного порядка в Европе - неприкосновенность границ и недопустимость изменения их в насильственном, одностороннем порядке", - подчеркнул Триттин. "Я скажу вам одно: это не НАТО сконцентрировала на границах суверенного государства 100 тысяч солдат в боевой готовности​​​​​​​. И неважно, служит ли это подготовке ко вторжению или шантажу Украины. С правилами и духом Договора по безопасности и сотрудничеству в Европе это не совместимо!" - добавил он.

Тем самым "зеленый" политик отреагировал на прозвучавшее ранее выступление Александера Гауланда (Alexander Gauland) из правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), попытавшегося объяснить действия России тем, что она считает ситуацию на своих рубежах "неудовлетворительной" и "всегда прочерчивала красную линию, когда дело касалось старых русских территорий поселения".

Расширение НАТО и поставки США вооружений Украине

Проанализировать причины обострения ситуации на украинской границе попытался и представитель Левой партии на дебатах - Али аль-Дайлами (Ali Al-Dailami).

"Да, военное наступление и скопление российских военных (на границе с Украиной. - Ред.) является опасным, но и действия противной стороны не менее проблематичны. Вооружение Украины со стороны США, Турции и других членов НАТО, а также размещение в Украине обучающего персонала НАТО формируют взрывоопасный потенциал в этом конфликте и в этом регионе", - отметил он, добавив, что, по его мнению, на место поставок вооружений должны прийти соглашения о контроле за вооружениями и взаимном разоружении сторон.

"Также контрпродуктивно было бы полагать, что этот конфликт можно было бы смягчить или разрешить при помощи спирали санкций. Совсем напротив, и прошлое это четко показало. Именно поэтому мы как Левая партия последовательно отвергаем санкционную политику", - подчеркнул аль-Дайлами.

Глава МИД ФРГ о конфликте РФ и Украины

Ранее в тот же день, 9 декабря, новая министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) после встречи с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом заявила, что "в случае повторного нарушения украинской государственности Россия заплатит высокую политическую и прежде всего экономическую цену". Вместе с тем Бербок указала, что к разрешению конфликта можно будет прийти только дипломатическим путем. И она сама, и Ле Дриан будут готовы лично участвовать в поисках путей разрешения конфликта, подчеркнула политик.

Традиционно партия "Союз-90 /"зеленые", сопредседателем которой является Бербок, резко критикует Москву за нарушения прав человека и принципов демократического государства. И ФРГ, и Франция являются странами-участницами переговоров в так называемом "нормандском формате" по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины.

Роль Минских соглашений

О необходимости исполнения Минских соглашений говорил в бундестаге и депутат от СДПГ Нильс Шмид (Nils Schmid). Назвав этот документ "единственной доступной рамкой для долгосрочного мирного урегулирования на востоке Украины", политик указал, что Германия осознает и свою особую ответственность за соблюдение этих договоренностей.

Александер Ламбсдорфф

"Но это означает и то, что Россия должна осознавать свою ответственность в этом конфликте. Нельзя, чтобы российское правительство называло войну на востоке Украины "внутриукраинским конфликтом", а себя - "посредником" в нем. Нет, Россия - это сторона конфликта. Россия - это агрессор. Россия нарушила международное право и европейский мирный порядок", - констатировал депутат.

Со своей стороны, представитель немецких либералов Александер Ламбсдорфф (Alexander Graf Lambsdorff) отметил, что свою политику по отношению к России Германии следует проводить в едином западном ключе и "особо учитывая интересы ее партнеров в Центральной и Восточной Европе". "Именно это и является нашей целью - добиться деэскалации с помощью дипломатии. Ради того, чтобы поддержать Украину и обеспечить мир в Европе", - резюмировал он.

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