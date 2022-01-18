 Глава МИД ФРГ призвала Россию соблюдать правила взаимоотношений в Европе | Новости из Германии о Германии | DW | 18.01.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Глава МИД ФРГ призвала Россию соблюдать правила взаимоотношений в Европе

По многим вопросам имеются принципиальные разногласия с Москвой, но Германия готова к соглашениям, которые принесут безопасность всем, заявила Анналена Бербок.

Глава МИД Германии Анналена Бербок в Москве

Глава МИД Германии Анналена Бербок в Москве

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) призвала Россию воздерживаться от угроз в адрес Украины и соблюдать фундаментальные правила взаимоотношений в Европе. "У нас нет другого выбора, кроме как защищать наши общие правила, даже если это будет иметь высокую экономическую цену", - сказала Бербок во вторник, 18 января, в Москве на совместной пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Она сослалась на высокую концентрацию российских войск у украинской границы. По словам Бербок, "более 100 тысяч российских военнослужащих и военная техника были сосредоточены у границ Украины без видимой причины", и "это сложно не рассматривать как угрозу". На Западе опасаются, что Россия может использовать эти войска для вторжения в Украину. В Кремле планы нападения категорически отрицают.

Бербок призвала провести новую встречу в "нормандском формате"

Анналена Бербок отметила, что по многим вопросам существуют серьезные принципиальные разногласия с российскими властями. Она подчеркнула, что Германия готова к соглашениям, которые должны принести безопасность всем. Глава МИД ФРГ высказалась за скорейшее возобновление переговоров об урегулированииконфликта на востоке Украины в "нормандском формате", в который "важно снова вдохнуть жизнь".

Лавров в свою очередь вновь обвинил Украину в невыполнении минских соглашений и заявил, что для России важен не срок новой встречи, а ее содержание, поэтому Москва пока не видит необходимости в ее организации.

Что касается гарантий безопасности Западу, которых требует Россия, Бербок сказала: "Мы готовы к серьезному диалогу о взаимных договоренностях и шагах, которые принесут больше безопасности всем в Европе". Переговоры в Совете НАТО - Россия и в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), начавшиеся на прошлой неделе, немецкий политик назвала первыми важными шагами. При этом глава МИД ФРГ подчеркнула безальтернативность добрых и стабильных отношений Москвы и Берлина, "над выстраиванием которых новое правительство Германии будет работать".

Смотрите также:

Смотреть видео 04:17

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок отправилась в Киев и Москву: в чем цель визитов? (17.01.2022)

  • Российская самоходная гаубица делает выстрел

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Проверка систем вооружения

    Пока что артиллерийские стрельбы по обе стороны российско-украинской границы проводятся в тестовых целях. По официальным данным, войска проверяют боевую готовность своих систем вооружения. На видео, обнародованном Минобороны РФ, делает выстрел российский самоходный миномет.

  • Механик танка украинской армии рядом с танком

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Запад выражает поддержку Украине

    Запад заверяет Киев в своей солидарности. В первом телефонном разговоре со своим украинским коллегой президент США Джо Байден подтвердил Владимиру Зеленскому "непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России в Донбассе и Крыму". Похожие заявления сделали представители НАТО и ЕС.

  • Российская военная техника вблизи российско-украинской границы

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Войска подтягивают к Донбассу

    В начале марта Россия начала усиливать свое военное присутствие на границе с Украиной. Москва заявила, что таким образом отвечает на провокации Киева, направленные на эскалацию конфликта в Донбассе. По мнению наблюдателей от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), никаких провокаций не было.

  • Один из двух американских эсминцев, прошедших через пролив в сторону Черного моря 20 марта

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Американские эсминцы уже в Черном море

    США, НАТО и ЕС пообещали Украине поддержку в защите ее территориальной целостности. 9 апреля из Анкары сообщили, что США уже в конце марта объявили о проходе двух своих военных кораблей через Босфор в Черное море. На снимке - один из двух американских эсминцев, прошедших через пролив в сторону Черного моря 20 марта.

  • Участник вооруженных формирований в Донецке

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Война, которая длится уже семь лет

    Конфликт на востоке Украины вспыхнул в начале 2014 года, когда пророссийские сепаратисты взяли под контроль часть Донецкой и Луганской областей Украины. По мнению властей в Киеве и их западных союзников, Кремль помогает сепаратистам нелегальными поставками оружия и отправкой наемников. С тех пор стороны конфликта не раз договаривались о прекращении огня, но эти соглашения постоянно нарушались.

  • Мужчина стоит на руинах своего дома, расположенного на территории самопровозглашенной ДНР

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Разбомблены и разрушены

    Этот мужчина стоит на руинах своего дома, расположенного на территории самопровозглашенной "ДНР". Дом был разрушен во время боев между сепаратистами и украинской армией. В них участвуют солдаты, наемники, сепаратисты и бойцы военизированных подразделений. Но бои вновь и вновь затрагивают и гражданское население. На начало 2019 года, по данным ООН, в Донбассе погибло около 3300 мирных жителей.

  • Украинские военные в районе Донецка

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Столкновения и погибшие несмотря на перемирие

    Всего же с 2014 года в результате боев в Донбассе погибли более 13 000 человек. По данным ОБСЕ, нынешнее прекращение огня, действующее с июля 2020 года, было относительно устойчивым. Однако в последнее время обстрелы вновь участились. За последние дни были убиты как минимум пять украинских солдат и пятилетний мальчик на территории "ДНР". Киев отрицает причастность к его гибели.

  • Зеленский награждает украинских солдат, отличившихся в несении службы

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Зеленский вручил награды украинским солдатам

    8 апреля президент Украины Владимир Зеленский побывал в Донбассе и попытался на месте разобраться в сложившейся ситуации. Он наградил украинских солдат, отличившихся в несении службы на фронте. А 10 апреля Зеленский встретится с президентом Турции Эрдоганом. Украинские СМИ сообщают, что также запланирована встреча Зеленского с президентом Франции Макроном.

  • Боец одного из подразделений ДНР в пригороде Донецка

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Российское гражданство по упрощенной процедуре

    В 2019 году Россия начала по упрощенной процедуре выдавать гражданство жителям "ДНР"/"ЛНР". По разным данным, сейчас там проживает около 600 тысяч человек, имеющих гражданство РФ. В Москве уже сообщили, что для их защиты Россия примет все необходимые меры. Пресс-секретарь президента США заявила, что российское военное присутствие на границе с Украиной сейчас самое многочисленное с 2014 года.

    Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс


 

Аудио- и видеофайлы по теме

Жизнь на линии фронта возле Донецка: боятся ли там наступления России?  

Ждать ли эскалации на границе с Украиной? Переговорная неделя между Россией и Западом провалилась  

Реклама

Самые читаемые

После наводнения. На что пошли в Германии ради "Золота Рейна" (фото)  

ICAO подготовила доклад о посадке в Минске самолета Ryanair с Протасевичем  

В результате атаки беспилотников в Абу-Даби погибли три человека  