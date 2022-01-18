Глава МИД ФРГ призвала Россию соблюдать правила взаимоотношений в Европе

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) призвала Россию воздерживаться от угроз в адрес Украины и соблюдать фундаментальные правила взаимоотношений в Европе. "У нас нет другого выбора, кроме как защищать наши общие правила, даже если это будет иметь высокую экономическую цену", - сказала Бербок во вторник, 18 января, в Москве на совместной пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым.
Она сослалась на высокую концентрацию российских войск у украинской границы. По словам Бербок, "более 100 тысяч российских военнослужащих и военная техника были сосредоточены у границ Украины без видимой причины", и "это сложно не рассматривать как угрозу". На Западе опасаются, что Россия может использовать эти войска для вторжения в Украину. В Кремле планы нападения категорически отрицают.
Бербок призвала провести новую встречу в "нормандском формате"
Анналена Бербок отметила, что по многим вопросам существуют серьезные принципиальные разногласия с российскими властями. Она подчеркнула, что Германия готова к соглашениям, которые должны принести безопасность всем. Глава МИД ФРГ высказалась за скорейшее возобновление переговоров об урегулированииконфликта на востоке Украины в "нормандском формате", в который "важно снова вдохнуть жизнь".
Лавров в свою очередь вновь обвинил Украину в невыполнении минских соглашений и заявил, что для России важен не срок новой встречи, а ее содержание, поэтому Москва пока не видит необходимости в ее организации.
Что касается гарантий безопасности Западу, которых требует Россия, Бербок сказала: "Мы готовы к серьезному диалогу о взаимных договоренностях и шагах, которые принесут больше безопасности всем в Европе". Переговоры в Совете НАТО - Россия и в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), начавшиеся на прошлой неделе, немецкий политик назвала первыми важными шагами. При этом глава МИД ФРГ подчеркнула безальтернативность добрых и стабильных отношений Москвы и Берлина, "над выстраиванием которых новое правительство Германии будет работать".
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Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс