 Министр обороны ФРГ Ламбрехт против поставок оружия Украине | Новости из Германии о Германии | DW | 22.01.2022

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Германия

Министр обороны ФРГ Ламбрехт против поставок оружия Украине

В правительстве ФРГ существует консенсус, что в нынешней ситуации поставки оружия Украине нецелесообразны, заявила глава Минобороны. Германия поддерживает Украину другими методами.

Кристине Ламбрехт

Кристине Ламбрехт

В дебатах вокруг целесообразности поставок оружия Украине на фоне ее конфликта с Россией министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) вновь заявила "нет". "В федеральном правительстве существует консенсус, что поставка вооружений в условиях обострившейся ситуации в настоящее время нецелесообразна", - сказала она в интервью еженедельнику Welt am Sonntag, обнародованном в субботу, 22 января.

По словам Ламбрехт, правительство ФРГ должно сделать все, чтобы добиться деэскалации кризисной ситуации. На фоне стягивания российских войск к границе с Украиной министр сказала, что она с пониманием относится к желанию поддержать эту страну, но при этом отметила, что Германия уже делает это и в феврале отправит в Украину полностью оснащенный полевой госпиталь, "включая расходы на обучение персонала и финансовое участие ФРГ в объеме 5,3 млн евро".

Свободный демократы призывают правительство изменить позицию

Кристине Ламбрехт также напомнила, что Германия уже оказывает поддержку Украине путем поставок ИВЛ и лечения раненых украинских солдат в госпиталях бундесвера.

Представители Свободной демократической партии (СвДП), входящей в правящую в ФРГ коалицию, в последнее время призывают правительство отказаться от рестриктивной политики в сфере экспорта вооружений и разрешить поставку оборонительного оружия Украине.

Украина не откажется от попыток переубедить Германию

Посол Украины ФРГ Андрей Мельник, подчеркнув серьезность создавшейся ситуации, призвал правительство Германии незамедлительно переосмыслить свою позицию и изменить курс в вопросе поставок вооружений его стране. Киев "не успокоится, пока не убедит федеральное правительство и оппозицию в необходимости поставок оборонительных вооружений Украине", - заявил он в интервью газете Handelsblatt, обнародованном 22 января.

По словам Мельника, его стране сейчас нужно даже не оружие, а оснащение для "добровольцев, записывающихся в отряды гражданской обороны для защиты свой родины вместе с армией". Для этого Украине срочно необходимы 100 тысяч шлемов и бронежилетов, сказал он. Напомнив, что целый ряд других стран НАТО, включая Великобританию и страны Балтии, в последнее время объявили о поставках вооружений Украине, Андрей Мельник подчеркнул, что Германия тоже не должна оставаться в стороне.

Россия стянула около ста тысяч военнослужащих к границе с Украиной. Запад подозревает РФ в намерении вновь вторгнуться в Украину, однако Кремль отрицает наличие у него таких планов и со своей стороны требует от НАТО письменных гарантий непринятия Украины в свой состав. НАТО заявляет, что это требование для нее неприемлемо. Переговоры между Россией и Западом пока не привели к прорыву в деле урегулирования кризиса.

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    Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс


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