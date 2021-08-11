Трюдо объявил о внеочередных выборах в Канаде в сентябре

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что внеочередные выборы в парламент пройдут 20 сентября. Такое заявление он сделал в воскресенье, 15 августа, по итогам встречи с генерал-губернатором Мэри Саймон, которая представляет в стране монарха Великобритании - Елизавету II.

Как отмечает агентство AP, глава правительства стремится извлечь выгоду из успехов властей в кампании вакцинации от коронавируса. "Мы прикрыли вас", оказав помощь в борьбе с вирусом, обратился Трюдо к жителям. "Теперь пришло время услышать ваш голос. Канадцы должны выбрать, как мы завершим борьбу с COVID-19", - заявил он.

Трюдо хочет заручиться большинством в парламенте

По мнению экспертов, Трюдо стремится заручиться большинством в парламенте. Либеральной партии Канады (ЛПК), лидером которой является премьер, два года назад не удалось достичь этого, в связи с чем она вынуждена опираться на поддержку оппозиции для принятия законов. На данном этапе у ЛПК - 157 кресел в 338-местном парламенте.

На руку главе правительства - показатели вакцинации в стране. Так, более 71 процента канадцев, имевших право на прививку или желавших привиться, полностью вакцинированы, а более 82 процентов получили хотя бы одну дозу вакцины.

Кроме того, правительство потратило огромные средства на поддержку экономики в условиях локдауна, который теперь отменен. По данным портала Worldometer, с начала пандемии в стране были инфицированы 1 451 068 человек, 26 700 пациентов с диагнозом COVID-19 умерли. Население страны превышает 38 млн человек.

Лидер оппозиции: "Эгоистично" объявлять выборы во время пандемии

Между тем лидер оппозиционной Новой демократической партии Джагмит Сингх сказал, что со стороны Трюдо "эгоистично" объявлять выборы во время пандемии.

Предвыборная кампания в стране продлится лишь около 36 дней - минимально допустимое законом время.

Очередные парламентские выборы в Канаде были намечены на 2023 год.

Исполнительная власть в стране принадлежит британскому монарху, которого представляет генерал-губернатор.

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