Что мешает строительству газопровода через Сахару в Европу

Новый газопровод через Сахару мог бы снабжать Европу африканским газом взамен российскому - если только газопровод будет построен. Министры энергетики Нигерии, Нигера и Алжира в конце июля подписали соответствующую декларацию о намерениях. В 2008 году представители этих стран уже встречались, чтобы договориться о строительстве газопровода, однако вскоре после этого планы были заморожены.

По мнению экспертов, пройдет еще много времени до того момента, когда газ потечет в Европу, некоторые говорят как минимум о 10 годах. "Мне кажется, что речь идет лишь о договоренности на бумаге, не подтвержденной делами", - заявил DW Исаак Ботти, эксперт в сфере госфинансов в нигерийской Ассоциации аудиторов ICAN в Абудже. По его словам, одним из главных препятствий реализации проекта является отсутствие политической воли, политических рамочных условий и денег.

Газопровод в 4 тысячи км

Основным поставщиком топлива по новому газопроводу была бы Нигерия, поэтому ее правительство должно позаботиться о том, чтобы строительство было начато, говорит Ботти. По его мнению, война в Украине дает африканским странам возможность выйти на мировой газовый рынок, инвесторы найдутся, если их убедят в серьезности намерений. С начала российской агрессии против Украины европейские страны пытаются найти по всему миру новых поставщиков газа.

Представители Нигерии, Алжира и Нигера договорились о строительстве газопровода NIGAL, июль 2022 года

Расходы на строительство Транссахарского газопровода (NIGAL) оценивают в 13 млрд евро, некоторые источники говорят о 20 млрд. Его протяженность составит 4000 км, из которых тысяча километров пройдет по территории Нигерии, 800 км через Нигер и 2300 км по территории Алжира. Отсюда газ смогут направить в Европу по действующему Транссредиземноморскому газопроводу (TransMed) или через терминал СПГ. Кроме того, NIGAL позволит обеспечить газом регионы, через которые он будет проложен. Согласно планам, по этому газопроводу будут ежегодно прокачивать 30 млрд кубометров газа.

Газовое богатство и крайняя бедность

Нигерия уже сейчас является вторым в Африке экспортером газа, а также владеет самыми большими месторождениями нефти на континенте. По словам Ботти, страна обладает одним из крупнейших в мире месторождений объемом в пять триллионов кубометров газа с потенциальной возможностью добывать ежегодно 85 млрд кубометров. На этом проекте Нигерия может заработать до 800 млрд евро, утверждает эксперт.

Препятствиями для реализации проекта является крайняя бедность и нестабильность в Нигерии, террор, которым охвачен мусульманский север страны. Другой проблемой, которая может отпугнуть инвесторов, считается намерение Евросоюза в ходе борьбы с изменением климата в перспективе отказаться от углеводородного сырья для получения энергии и перейти на "зеленый водород". Уже к 2030 году выбросы углекислого газа в ЕС должны снизиться на 55 процентов.

Доходы от газа нужны для развития страны

По мнению Ботти, власти Нигерии может подтолкнуть к реализации проекта недостаток средств на развитие страны. Несмотря на большие доходы, которые Нигерия получает от продажи нефти, у нее серьезные финансовые проблемы. Госдолг, по официальным данным, в первом квартале нынешнего года вырос на два триллиона до 41 триллиона найр (около 93 млрд евро). Эксперт надеется на активное гражданское общество, которое, требуя увеличения расходов на развитие страны, будет уделять внимание не только нефтяному сектору, как это было до сих пор, но и газовому.

Еще один фактор - борьба за власть. По словам Ботти, политикам следует преодолеть партийные разногласия и использовать возможность получения дополнительных доходов от нового газопровода для развития страны, а также для инвестиций в производство энергии из возобновляемых источников. Подвижки могут начаться после смены правительства на выборах 2023 года, считает эксперт.

Участок газопровода TransMed в Тунисе

У Алжира имеются средства и технические возможности

В свою очередь, эксперт Брагим Кас из университета "Париж 8" видит во всех трех странах "настоящую" политическую волю реализовать проект NIGAL. "В любом случае сейчас ее намного больше, чем в 2000-х годах," - сказал Кас в интервью DW, поскольку "геополитический газовый кризис в наши дни намного масштабнее, глубже и продлится дольше". По его мнению, для строительства газопровода у Алжира имеются технические и финансовые возможности, а благодаря резкому росту цен на голубое топливо, - и большее пространство для маневра.

Действующий газопровод TransMed соединяет Алжир через Тунис с Италией. Алжирское и итальянское правительства уже договорились увеличить его мощность в течение нынешнего и будущего года. "Таким образом TransMed достигнет своей максимальной пропускной способности", - говорит Кас.

По мнению эксперта, это должно мотивировать Евросоюз вернуться к реализации другого проекта - GALSI, от которого отказались по экологическим соображениям. Этот газопровод планировалось проложить из Алжира через Сардинию на север Италии. Алжир мог бы построить эту ветку газопровода, однако, как отмечает Кас, нуждается в долгосрочных гарантиях покупки газа странами ЕС.

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