Алжир отозвал своего посла из Франции

Посол Алжира во Франции отозван на родину. Алжирское государственное телевидение в субботу, 2 октября, процитировало краткое заявление канцелярии президента о том, что правительство дало команду послу Мохамеду Антар-Дауду на возвращение в Алжир для "консультаций". Более подробное заявление, объясняющее это решение, будет опубликовано позднее, передает агентство AFP.

Возможные причины решения Алжира

По сообщениям алжирских СМИ, отзыв посла может быть связан с критическими высказываниями президента Франции Эмманюэля Макрона в адрес Алжира. Как пишет французская газета Le Monde, Макрон, среди прочего, заявил, что Алжиром управляет "военно-политическая система". Президент Алжира Абдельмаджид Теббун "попал в ловушку очень жесткой системы", - цитирует издание главу французского государства.

"Вы видите, что алжирская система устала, она была ослаблена "Хираком", - добавил Макрон, имея в виду продемократическое движение, которое заставило Абдельазиза Бутефлику, предшественника Теббуна, подать в отставку в 2019 году после двух десятилетий нахождения на президентском посту.

Замечания Макрона, широко подхваченные алжирскими СМИ, прозвучали во время встречи французского президента с родственниками участников войны за независимость Алжира, состоявшейся ранее на этой неделе.

Ужесточение правил выдачи французских виз для выходцев из Алжира, Марокко и Туниса также вызывает критику в Алжире. Париж объявил о решении вдвое сократить количество выдаваемых им виз, объясняя введение таких мер необходимостью побудить эти государства принимать назад своих граждан из числа нелегальных мигрантов, среди которых встречаются радикальные исламисты.

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