  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Флаги ЕС и Украины перед зданием Европарламента в Страсбурге
Премия Европарламента присуждена украинскому народуФото: Christoph Hardt/Geisler-Fotopress/picture alliance
ПолитикаЕвропа

Европарламент присудил премию Сахарова украинскому народу

Ольга Лебедева
1 ч. назад

С начала российского вторжения украинский народ отстаивает суверенитет своей страны, а также борется за свободу, демократию, верховенство права и европейские ценности, отметили в Европарламенте.

https://p.dw.com/p/4IOZq

Лауреатом премии "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова в 2022 году стал украинский народ. Такое решение принял в среду, 19 октября, в Страсбурге президиум Европарламента, в который входят председатель Роберта Метсола и главы всех фракций.

В Европарламенте отметили "невероятные потери украинского народа в виде человеческих жертв и разрушенных городов и деревень" и его борьбу за защиту родины, суверенитета, независимости и территориальной целостности, а также за свободу, демократию, верховенство права и европейские ценности. Евродепутаты также отметили мужество, стойкость и преданность своему народу президента Украины Владимира Зеленского и роль отдельных лиц, представителей гражданского общества, государственных и общественных институтов.

"Эта награда - для тех украинцев, которые сражаются. Для тех, кто был вынужден бежать. Для тех, кто потерял родных и близких. Для всех, кто поднимается и борется за то, во что верит. Я знаю, что отважный народ Украины не сдастся и мы - тоже", - заявила Роберта Метсола. "Ничем не спровоцированная агрессивная война России против Украины наносит огромные издержки украинскому народу. Они (украинцы. - Ред.) не только борются за защиту своих домов, суверенитета, независимости и территориальной целостности, но и защищают свободу, демократию, верховенство права и европейские ценности на полях сражений против жестокого режима, который стремится подорвать нашу демократию, ослабить и разделить наш Союз", - добавила глава Европейского парламента.

Награждение состоится в декабре

Церемония награждения состоится 14 декабря в Страсбурге. В тройку финалистов, объявленную 13 октября, вошли народ Украины, основатель Wikileaks Джулиан Ассанж и Комиссия по установлению истины в Колумбии.

Премия "За свободу мысли", названная в честь советского физика и правозащитника Андрея Сахарова, была учреждена Европарламентом в 1988 году, ее присуждают людям или общественным организациям, отличившимся в деле защиты прав человека и основополагающих свобод. Размер премии составляет 50 тысяч евро. В 2021 году премию получил находящийся в колонии российский оппозиционер Алексей Навальный, годом ранее - белорусская оппозиция, а в 2018 году - украинский режиссер Олег Сенцов, которого в то время удерживали в тюрьме в России.

Смотрите также:

Как Европа хочет снизить цены на газ

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Киев под ударом иранских дронов. Зачем Путин хочет "закончить" мобилизацию? DW Новости (17.10.2022)

Киев под ударом иранских дронов. Зачем Путин хочет "закончить" мобилизацию? DW Новости (17.10.2022)

Украинская столица в понедельник стала целью новых массированных атак с воздуха. Атаковали Киев дроны-камикадзе, предположительно производства Ирана. Ударам дронов подверглась также энергетическая инфраструктура в Днепропетровской и Сумской областях. Почему именно на этот вид оружия сделал теперь ставку Кремль? И какие санкции в ответ на это может ввести Евросоюз?
17 октября 2022 г.33:07 мин.
external

План Путина. Переговоры от Эрдогана. Евровидение в Гааге – "Заповедник", выпуск 235, 16.10.22

План Путина. Переговоры от Эрдогана. Евровидение в Гааге – "Заповедник", выпуск 235, 16.10.22

Очередь из желающих занять место президента достигла рекордного минимума. Кремль дал трещину, в лицо президенту высказались все, кто до этого сдерживался. Эрдоган готовит площадку для переговорного процесса Киева и Москвы. Полным ходом идет подготовка вокальных конкурсов в Гааге. Регистрация на философский рейс в бункер окончена. Смотрите в 235-м выпуске "Заповедника"!
Политика16 октября 2022 г.13:27 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

В Херсоне

Киев сдержанно отреагировал на введение "военного положения"

Конфликты26 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Teaser Resp Nowosti Show

Военное положение в зоне оккупации. Битва за Херсон

Военное положение в зоне оккупации. Битва за Херсон

Конфликты1 ч. назад58:56 мин.
Защитныее маски, маски в цветах флага Германии и орел с герба ФРГ

В Германии снова введут ограничения из-за коронавируса?

В Германии снова введут ограничения из-за коронавируса?

Общество13 ч. назад
Немецкая система ПВО IRIS-T

Исход войны в Украине зависит от ФРГ? Итоги форума в Берлине

Исход войны в Украине зависит от ФРГ? Итоги форума в Берлине

Конфликты23 ч. назад
Мужчина на велосипеде стоит около автомобильной очереди на границе России с Грузией, октябрь 2022 года

Как феминистки помогают россиянам бежать от мобилизации

Как феминистки помогают россиянам бежать от мобилизации

Политика14 ч. назад
Frankfurter Buchmesse, Bookfair Frankfurt

Франкфуртская книжная ярмарка: без России, но с Украиной

Франкфуртская книжная ярмарка: без России, но с Украиной

Культура24 ч. назад
Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк

Главное о новом Верховном комиссаре ООН по правам человека

Главное о новом Верховном комиссаре ООН по правам человека

Права человека18 октября 2022 г.
На главную страницу