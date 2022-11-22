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Сцена из спектакля "Stalin 24" в театре в Тбилиси
Сцена из спектакля "Stalin 24" в театре в ТбилисиФото: Alexander Burakov/DW
ИскусствоГрузия

Как хоронили Сталина: политсатиру о РФ ставят в Тбилиси

Александр Бураков
1 ч. назад

Уехавшие из России после начала войны актеры нашли прибежище и сцену в Грузии. DW - о постановке антивоенной пьесы с участием актеров, бежавших от диктатур РФ, Беларуси и Туркменистана, в театре Komli в Тбилиси.

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Спектакль под названием "Stalin 24" по трагифарсу Артура Соломонова "Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича" на самом деле совсем не о Сталине. По сюжету, пьесу о смерти диктатора ставит труппа некоего крупного театра, и вдруг к ней проявляет интерес сам лидер страны. Он даже одаривает высокой наградой режиссера, а во время ужина решает посмотреть дерзкую постановку по видеосвязи. В какой-то момент первое лицо начинает проявлять недовольство тем, как показывают его предшественника, и актеры начинают стараться угадать его желания.

С этого момента каждый участник труппы начинает свой путь саморазрушения, а пьеса перестает быть антисталинской. К концу трагифарса дерзкие артисты превращаются в серую массу, поддерживающую и новую диктатуру, и войну, а кое-кто даже готов приставить пистолет к голове своего коллеги. "Stalin 24" - это спектакль о нынешнем времени, созданный командой артистов, бежавших от диктатур из России, Беларуси и Туркменистана, - интернациональным театром Komli. На старогрузинском языке это слово означает семью.

Спектакль о России запрещен в России

"Эту пьесу в России сейчас запретили", - говорит исполнитель главной роли в спектакле, российский актер Егор Рыбаков. В то время, когда спектакль ставился в Русском драматическом театре имени Грибоедова в Тбилиси, в Челябинском театре его сняли с репертуара - 26 октября был последний показ. В Москве каким-то чудом постановку еще можно увидеть на крохотной площадке "Театра.doc".

Актер Егор Рыбаков исполняет в пьесе главную роль
Актер Егор Рыбаков исполняет в пьесе главную рольФото: Alexander Burakov/DW

В России, продолжает актер, сегодня "вырубается все живое, любое проявление свободы и творчества". А спектакль "Stalin 24" полон символов. Например, в пьесе есть персонаж - актер по имени Володенька, который играет на фоне умирающего Сталина еще и молодого Сталина. Володеньке предстоит стать новым лидером труппы, а ближе к финалу он насилует подругу своего начальника, ее играет актриса Теона Дольникова. "Героиня Теоны - это символ изнасилованной России", - говорит Егор Рыбаков. В целом же этот спектакль о природе власти и о природе того, как мы ее воспринимаем, поясняет актер, история о том, как постепенно приходит чудовищная тирания.

Спектакль сегодняшнего дня

Постановка отражает нынешнюю действительность в России, считает координатор фонда Free Russia в Тбилиси Антон Михальчук, и важно, что эту реальность режиссер показывает с помощью сатиры, ведь драмы в жизни и так хватает. Михальчук с коллегами был на предпоказе пьесы за день до официальной премьеры в начале октября - тогда в зале не хватило мест всем желающим, люди сидели на ступеньках.

После премьеры спектакль отыграли одиннадцать раз. Публику условно можно разделить на три типа - помимо политических активистов, бежавших от репрессий, билеты раскупают россияне, спасавшиеся от мобилизации, и тбилисцы, владеющие русским языком.

Сцена из спектакля
Сцена из спектакля "Stalin 24"Фото: Alexander Burakov/DW

Представители второй группы не всегда были политически активны ранее. Например, собеседник DW Вадим говорит, что сбежал от мобилизации, так как недавно отслужил в армии и понимал, что его отправят на войну одним из первых. На спектакль он попал случайно, просто искал своих соотечественников. А раньше, признается он, в театре бывал крайне редко, еще в школе.

Вадим рассказывает, что когда шел на спектакль, то думал, что он будет о последнем дне Иосифа Сталина. Ведь начинается пьеса сценой с солдатами караула, охраняющими спальню вождя, а фоном звучит оригинальное радиосообщение о смерти советского лидера, записанное Юрием Левитаном в 1953 году. Парень сперва даже не совсем улавливал смысл пьесы, и только во второй ее половине понял, что она о России 2022 года и узнал в ней нынешних россиян.

Сталин в Грузии не такой, как в России

Однако драматург Артур Соломонов на самом деле создал пьесу еще три года назад. В комментарии DW он напомнил, что у этого трагифарса есть подзаголовок "Пьеса о гибкости и бессмертии". В пьесе показано, как возникает одна из самых жутких разновидностей тоталитаризма - сталинизм, а такие режимы неизбежно приводят к агрессии, война при них неминуема и неотвратима - как с внутренними, так и с внешними врагами, говорит драматург. "Наша гибкость, - считает Соломонов, - позволяет Сталину оставаться бессмертным".

"Конечно, такая чрезвычайная актуализация текста мне, как автору, нравится и даже льстит, а как человека - ужасает.  Все-таки я бы хотел, чтобы подобные тексты утрачивали актуальность: ведь именно для этого они, как это ни парадоксально, и пишутся", - отмечает Артур Соломонов.

Режиссер и актер Серго Кения
Режиссер и актер Серго КенияФото: Alexander Burakov/DW

С грузинским зрителем все сложнее. Режиссер постановки, известный грузинский актер Серго Кения вспоминает, что когда стало известно о работе над спектаклем, в адрес труппы стали поступать угрозы со стороны местных сталинистов. Они даже обещали разбить окна в зале. Лидера просталинской группы, человека в годах, в Тбилиси знают все, говорит Серго Кения - впрочем, имени он не называет. Но, по мнению режиссера, отличие Грузии от России состоит в том, что грузинские сталинисты - это маргинальная и малочисленная группа, и в демократической стране, где есть свобода слова, она имеет право на свою точку зрения.

В Грузии есть люди, которые до сих пор гордятся своим земляком, ставшим лидером огромной страны, хотя и тираном, констатирует Кения. Но на политическую сатиру о России и на русском языке приходят и грузины - хотя и не так много.

В декабре театр собирается проехаться со спектаклем по крупным городам Грузии. Первым в графике стоит Гори - город, где находится дом-музей, в котором родился Иосиф Сталин. Это будет определенного рода провокация, признается Кения, но он сознательно хочет, чтобы именно там зрители одними из первых в Грузии увидели спектакль.

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