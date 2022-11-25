Forbes: РФ потратила на войну с Украиной четверть бюджета

Расходы на войну против Украины составили уже более 80 млрд долларов, подсчитал журнал Forbes. Издание отмечает, что собственные ресурсы России на военные нужды иссякают.

Расходы России за девять месяцев войны против Украины составили около 82 млрд долларов, что составляет примерно четверть российского годового бюджета, сообщило в четверг, 24 ноября, украинское издание журнала Forbes . Отмечается, что в эту сумму входят непосредственные расходы, необходимые для поддержки военной агрессии против Украины без учета стабильных расходов на оборону и потерей в экономике в результате санкций.

Поскольку бюджетные доходы РФ в 2021 году составляли 340 млрд долларов, нынешняя сумма "чека на войну" равняется примерно четверти годового бюджета этой страны, констатирует Forbes, отмечая, что для Кремля "счет на войну" в следующем году может оказаться слишком высоким, поскольку собственные ресурсы России для обеспечения военных нужд иссякают.

Издание поясняет, что для продолжения войны Кремлю понадобится больше денег на фоне снижения доходов от экспорта нефти и газа, потери большей части газового рынка ЕС после прекращения поставок через "Северный поток" и санкций на российскую нефть, которые начнут действовать с декабря. По подсчетам аналитиков, осенью стоимость расходов на войну для России выросла вдвое, и сейчас составляет не менее 10 млрд долларов в месяц.

Как бюджет РФ тратится на войну

В среднем, Россия ежедневно тратит на одного своего солдата около 200 долларов. Общие расходы на зарплату военных, привлеченных к боевым действиям, составляют после проведения мобилизации около 2,7 млрд долларов в месяц. Если летом сумма компенсаций, которые должны выплачиваться погибшим и раненым, ежемесячно составляла около 1 млрд долларов, то за последний месяц войны она превысила 3,5 млрд долларов.

По различным оценкам, Россия в войне против Украины израсходовала от 10 тыс. до 50 тыс. снарядов в день, что в денежном эквиваленте составляет более 5,5 млрд долларов. Российские войска выпустили по Украине более 4 тысяч ракет. Стоимость каждой из них составляет в среднем 3 млн долларов.

Потери в авиации и другой технике

Россия также потеряла в Украине 278 боевых самолетов, средней стоимостью 18 млн долларов, и 261 вертолет средней стоимостью 10,4 млн долларов. Общие потери военной авиации РФ в денежном эквиваленте составляют 8 млрд долларов.

По подсчетам аналитиков, Россия потеряла почти столько же танков, сколько имела до начала вторжения в Украину (2897 из примерно 3300 по данным на 24 февраля). В настоящее время Кремль пытается восстановить технику, которая десятилетиями хранилась на складах и нуждается в значительной модернизации и финансовых затратах.

В общей сложности вся потерянная техника за девять месяцев войны против Украины обошлась России 20,8 млрд долларов, отмечает журнал Forbes.

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