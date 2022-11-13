США не исключают сохранение санкций против РФ после войны

С учетом "того, что произошло", некоторые санкции в отношении России должны остаться в силе и после мирного договора с Украиной, заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

Министр финансов США Джанет Йеллен не исключает сохранения некоторых санкций в отношении России после прекращения ее войны против Украины. "Я полагаю, что в контексте какого-либо мирного соглашения возможна и была бы уместной корректировка санкций", - заявила она в интервью газете The Wall Street Journal , опубликованном в воскресенье, 13 ноября. Вместе с тем, "учитывая то, что произошло", некоторые санкции должны остаться в силе, добавила она.

При этом Йеллен, находящаяся на саммите G20 в Индонезии, указала, что "со стороны России в действительности не было никаких попыток начать переговоры с Украиной на каких-либо условиях, приемлемых для Украины".

По мере продвижения ВСУ, освобождающих украинские территории, и отступления российских сил, усиливаются дискуссии о возможности мирных переговоров с Москвой. В Вашингтоне считают, что решение о начале мирных переговоров должен принять Киев. Власти Украины отвергают возможность переговоров до тех пор, пока Россия не выведет все войска с ее территории, включая аннексированный Крым.

Смотрите также: