ООН призвала РФ отменить законы, нарушающие права человека

Комитет ООН по правам человека, проанализировав доклад российских властей о соблюдении Международного пакта о гражданских и политических правах, призвал пересмотреть ряд законов, а некоторые отменить. Заключительные замечания КПЧ ООН опубликованы в четверг, 3 ноября.

Эксперты ООН выразили сожаление, что российские дипломаты не явились на заседания комитета в марте, июне и октябре. В КПЧ ООН тем не менее отметили и два положительных события в российском законодательстве. Это, во-первых, Национальная стратегия действий в интересах женщин на 2017-2022 годы, а во-вторых, меры борьбы с пандемией коронавируса, в том числе мораторий на выдворение иностранцев до 30 сентября 2021 года.

Однако большая часть десятистраничного документа состоит из констатаций многочисленных нарушений прав человека в различных сферах и советов по исправлению такой ситуации.

Что рекомендует ООН

КПЧ ООН призвал Россию полностью отменить законы, нарушающие свободу слова - это прежде всего уголовные статьи о "фейках" и "дискредитации" вооруженных сил РФ, призывах к санкциям, сотрудничестве с иностранным государством. Юристы ООН рекомендуют также отменить или привести в соответствие с международными нормами законодательство об "иностранных агентах" и "нежелательных организациях". Помимо того, эксперты обратили внимание на особенности использования системы распознавания лиц: российские силовики зачастую применяют ее, чтобы задержать участников протестных акций. ООН советует отказаться от этой системы.

Россия должна немедленно прекратить преследования оппозиционных политиков, журналистов, юристов и правозащитников, указано в замечаниях КПЧ ООН. В качестве примеров приводится давление на Алексея Навального, Владимира Кара-Мурзу, "Новую газету", Ивана Сафронова.

Российским властям предписали в течение трех лет - до 4 ноября 2025 года - отчитаться о выполнении рекомендаций КПЧ ООН, а до 6 ноября 2028 года подготовить следующий доклад.

Участие российских правозащитников

Поскольку официальные лица от РФ не приехали на заседание КПЧ ООН, рассмотрение ситуации с правами человека в России началось без них - в формате брифингов с представителями гражданского общества и последующего диалога с правительством. Юристы восьми независимых правозащитных организаций, в том числе "ОВД-Инфо", "Мемориала", "Общественного вердикта" и "Центра защиты прав СМИ", составили для ООН три альтернативных доклада .

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