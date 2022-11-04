ООН призвала РФ отменить законы, нарушающие права человека

Эксперты ООН выразили сожаление, что российские дипломаты не явились на заседания комитета в марте, июне и октябре. В КПЧ ООН тем не менее отметили и два положительных события в российском законодательстве. Это, во-первых, Национальная стратегия действий в интересах женщин на 2017-2022 годы, а во-вторых, меры борьбы с пандемией коронавируса, в том числе мораторий на выдворение иностранцев до 30 сентября 2021 года.
Однако большая часть десятистраничного документа состоит из констатаций многочисленных нарушений прав человека в различных сферах и советов по исправлению такой ситуации.
Россия должна немедленно прекратить преследования оппозиционных политиков, журналистов, юристов и правозащитников, указано в замечаниях КПЧ ООН. В качестве примеров приводится давление на Алексея Навального, Владимира Кара-Мурзу, "Новую газету", Ивана Сафронова.
Российским властям предписали в течение трех лет - до 4 ноября 2025 года - отчитаться о выполнении рекомендаций КПЧ ООН, а до 6 ноября 2028 года подготовить следующий доклад.
Участие российских правозащитников
Поскольку официальные лица от РФ не приехали на заседание КПЧ ООН, рассмотрение ситуации с правами человека в России началось без них - в формате брифингов с представителями гражданского общества и последующего диалога с правительством. Юристы восьми независимых правозащитных организаций, в том числе "ОВД-Инфо", "Мемориала", "Общественного вердикта" и "Центра защиты прав СМИ", составили для ООН три альтернативных доклада.
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