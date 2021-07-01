 В ЕС осудили продолжающееся давление на гражданское общество в РФ | Новости из Германии о Европе | DW | 01.07.2021

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Европа

В ЕС осудили продолжающееся давление на гражданское общество в РФ

ЕС неоднократно осуждал российские законы о "нежелательных организациях" и "иностранных агентах" как противоречащие международным обязательствам Москвы.

Здание Генпрокуратуры РФ

Здание Генпрокуратуры РФ

В ЕС осудили недавнее решение Генпрокуратуры РФ о включении нескольких неправительственных организаций (НПО), в том числе базирующейся в Праге чешской НПО Spolecnost Svobody Informace, Z.S., в список "нежелательных" в России. Этот шаг "является последним подтверждением пренебрежительного отношения российских властей к активному и независимому гражданскому обществу", - говорится в опубликованном в четверг, 1 июля, заявлении официального представителя главы дипломатии Евросоюза Петера Стано.

ЕС "неоднократно осуждал российское законодательство о "нежелательных организациях" и "иностранных агентах", - указал Стано. "Оба закона противоречат международным обязательствам России и основополагающим документам в области прав человека и оказывают негативное влияние на работу гражданского общества в России", - отмечается в тексте.

ЕС призвал Москву отменить решения

В ЕС, утверждает Стано, полностью поддерживают ключевую роль независимых НПО в развитии трансграничного взаимопонимания и улучшении отношений между странами. И, следовательно, "жизненно важно способствовать созданию открытой и инклюзивной среды для их роста", отметили в Брюсселе.

"ЕС призывает российские власти отменить эти решения и внести свой вклад в развитие контактов между людьми на благо как России, так и Европейского союза",- подчеркнул официальный представитель главы дипломатии Евросоюза.

Закон о "нежелательных организациях"

Закон о "нежелательных организациях" был принят в России в 2015 году. Генпрокуратура РФ может признать "нежелательной" иностранную или международную неправительственную организацию, если решит, что ее деятельность угрожает основам конституционного строя, обороноспособности или безопасности России. За участие и сотрудничество с "нежелательными организациями" предусмотрена ответственность вплоть до уголовной, напоминает интернет-издание "Медуза".

Перечень "нежелательных организаций" составляется Минюстом РФ. Spolecnost Svobody Informace, Z.S. станет 36-й в этом реестре.

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    DW подсчитала, в каких регионах России чаще всего находят НКО- "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей с большим отрывом идет Санкт-Петербург. На третьем месте по числу НКО-"иноагентов" - Екатеринбург.

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    В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий причислять к СМИ-"иноагентам" физлиц. В числе первых граждан РФ, получивших этот статус, - основатель движения "За права человека" Лев Пономарев, петербургская активистка Дарья Апахончич и отдельные журналисты изданий "Псковская губерния", "7х7" и "Радио Свобода".

    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


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