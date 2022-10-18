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Фото: Sergey Nepsha/Zoonar/picture alliance
ПолитикаРоссия

В РФ возбудили первое дело о "сотрудничестве с иностранцами"

Анна Мельникова
2 ч. назад

Главе левопатриотической общественной организации "Всероссийское социальное единство" Павлу Пищулину вменяют в вину содействие иностранцам в деятельности, направленной "против безопасности РФ".

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Лефротовский суд Москвы отправил под стражу до 14 декабря россиянина Павла Пищулина, подозреваемого в сотрудничестве с иностранным государством в деятельности, направленной "против безопасности РФ". Об этом сообщили во вторник, 18 октября, сразу несколько российских информационных агентств. О каком именно государстве идет речь, не уточняется.

Это первое ставшее известным общественности уголовное дело по статье 275.1 УК РФ о "конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством", международной либо иностранной организацией, не имеющем признаков государственной измены. Данная статья, введенная в Уголовный кодекс РФ в июле нынешнего года, предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы. Материалы дела засекречены.

Павла Пищулина ранее уже судили по обвинениям в призывах к экстремизму в интернете и оскорблении чувств верующих. В первом случае его приговорили к двум годам лишения свободы условно, во втором - к 180 часам обязательных работ. Правозащитникам из проекта "Первый отдел", который помогает преследуемым по статье о госизмене, удалось найти информацию об уголовных делах, по которым Пищулина, возглавляющего левопатриотическую общественную организацию "Всероссийское социальное единство", вероятно, судили в 2021 году.

Эксперты Информационно-аналитического центра "Сова", комментируя приговор по делу об оскорблении чувств верующих, сочли его неправомерным: "Никаких признаков возбуждения ненависти к православным верующим в высказываниях Пищулина мы не обнаружили". На предполагаемой странице Павла Пищулина в соцсети "Вконтакте" указано, что он живет в Пензе и был осужден российским судом как экстремист.

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