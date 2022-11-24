Глава МИД Великобритании впервые прибыл в Киев

На 275-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за событиями пятницы, 25 ноября (время московское).

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев намерен вернуть все свои территории, в том числе аннексированный в 2014 году Россией Крым. "Поле боя - это путь, когда нет дипломатии. Если вы не можете полностью вернуть свои земли, война просто заморожена. Это вопрос времени, когда она возобновится", - заявил Зеленский в интервью британской газете Financial Times . В то же время Зеленский намекнул на готовность обсудить вопрос возвращение Крыма невоенным путем. "Если кто-то готов предложить нам способ деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только "за", - сказал президент Украины, подчеркнув, что если такое предположение не предполагает деоккупации и возвращения Крыма в составе Украины, то никто это "пустая трата времени".

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За сутки подразделения сил обороны Украины отразили атаки россиян в районах населенных пунктов Стельмаховка и Диброво Луганской области и Белогоровка, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Первомайское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. Об этом сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ . По данным украинских военных, в населенном пункте Мостовое Запорожской области оккупационные силы заставляют местное население переоформлять документы на недвижимость и землю в соответствии с законодательством РФ. В случае отказа угрожают "национализацией", утверждается в сообщении Генштаба ВСУ.

Александр Старух: Российские войска вновь атаковали Запорожье

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Ночью и утром ракетными ударами был атакован пригород Запорожья, сообщили местные власти. "На этот раз ракеты попали рядом с больницей. К счастью, люди не пострадали, чего не скажешь о здании. Десятки разрушенных окон", - написал в своем Telegram-канале председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

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Российские войска ночью нанесли удары из тяжелых артиллерийских орудий и РСЗО "Град" по Марганецкой и Никопольской общинам Днепропетровской области, сообщил в Telegram глава местной администрации Валентин Резниченко . Отмечается, что по населенным пунктам было выпущено более 70 российских снарядов, жертв и пострадавших нет.

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Власти Армянска, расположенного на севере аннексированного Крыма, сообщили, что рано утром 25 ноября в городе сработала система противовоздушной обороны. "Прошу соблюдать спокойствие, работает система ПВО", - написал в своем Telegram-канале глава местной администрации Василий Телиженко . Ранее в Армянске слышали лишь отдаленные звуки взрывов , сказал он агентству ТАСС, уточнив что эвакуация жителей города "не проводилась, не проводится и не планируется".

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли прибыл в Киев

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Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли впервые прибыл в Украину. Как сообщается в заявлении британского ведомства, в Киеве он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой. Великобритания готова выделить Украине 3 млн фунтов стерлингов (3,5 млн евро) на восстановление жизненно важной инфраструктуры и еще 5 млн (5,8 млн евро) - на черноморскую зерновую инициативу, для закупки зерна для беднейших стран. Клеверли резко осуждает Россию за ее "жестокие атаки" на мирных жителей, больницы и энергетическую инфраструктуру.

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Российская армия в Украине ежедневно теряет убитыми и ранеными до 1000 военнослужащих, даже когда интенсивность боевых действий на фронте снижается, ее потери составляют около 400-600 солдат. Эти данные обнародовал в эфире передачи "Фейгин LIVE" советник Офиса президента Украины Алексей Арестович. "Мы стабильно кладем сейчас батальон, в основном на направлении Соледар - Бахмут", - заявил Арестович. На этом направлении, по его словам, доля мобилизованных россиян, плохо обученных воевать, составляет как минимум 50%.

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В Бахмуте остаются под российскими обстрелами более 300 детей, правоохранители призывают их родителей согласиться на эвакуацию. “Убедительно обращаюсь к родителям: спасите ваших детей. По закону взрослые обязаны обеспечить детям безопасность и надлежащие условия жизни. Если вы решили оставаться под огнем, то ребенок должен быть эвакуирован в сопровождении родителя или доверенного лица. Полицейские организуют выезд, а власть предоставит бесплатное жилье, обеспечит социальную помощь”, - отметил начальник Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Руслан Осипенко.

По данным властей, в Бахмуте и его пригородах проживают около 15 тысяч человек, из них 306 - дети. Тем временем войска РФ продолжают попытки захватить город. Только за последнюю неделю по жилому сектору Бахмута были нанесены не менее 14 массированных ударов. Два человека погибли сразу, 11 получили ранения разной степени тяжести.

В Украине с начала войны пропали без вести более 15 000 человек

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В Украине с начала российского вторжения пропали без вести более 15 тысяч человек. Об этом заявил в интервью агентству Reuters директор Международной комиссии по вопросам пропавших без вести (ICMP) Мэтью Холлидей. Он подчеркнул, однако, что это число - неточное, поскольку в одном только Мариуполе, по оценкам украинских властей, погибли или пропали без вести 25 тысяч человек. "Сейчас главное - принять все необходимые меры, чтобы обеспечить идентификацию как можно большего количества лиц.

Подавляющее большинство пропавших без вести и погибших являются жертвами военных преступлений, поэтому виновные должны быть привлечены к ответственности", - заявил Холлидей. Он добавил, что расследования дел пропавших без вести в Украине займет годы, даже после прекращения боевых действий.

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В Острогожском районе Воронежской области власти готовят эвакуацию жителей 15 сел и хуторов, расположенных "в пределах 100 км от границ РФ с Украиной", сообщило интернет-издание "Верстка". Чиновники со ссылкой на "указание губернатора Воронежской области" просят "организовать работу с населением" по поводу возможного размещения у родственников, живущих в более безопасных районах. Также администрация просит выяснить, кто из местных жителей может эвакуироваться на личном транспорте.

Воронежская область граничит с Меловским, Новопсковским и Марковским районами Луганской области, в самом начале войны занятыми российскими войсками и сейчас находящимися в глубоком тылу ВС РФ. В стокилометровую зону попадает почти вся южная часть региона, включая крупные райцентры Россошь и Павловск. Суммарное население этой территории - более 270 тысяч человек, пишет "Верстка".

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Информация, обнародованная в откровенных интервью журналистов с украинскими военнослужащими, освобожденными из плена, может навредить тем, кого только готовят для обмена. Об этом заявила на брифинге заместитель министра обороны страны Анна Маляр. Она призвала работников СМИ "не акцентировать свое внимание на тех, кого уже вернули".

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Украинские артиллеристы уничтожили зенитно-ракетный комплекс С-300, из которого 23 ноября было обстреляно родильное отделение больницы в городе Вольнянске Запорожской области, в результате чего погиб младенец. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров. "23 ноября около 13.40 в селе Зеленый Яр наши бойцы ликвидировали вражеский ракетный комплекс С-300. Очевидцы услышали сначала два мощных взрыва, затем третий, еще более мощный: сработала детонация", - написал Федоров в Telegram-канале. "Рашисты получили первую ласточку мести за убийство младенца в Вольнянске", - подчеркнул он.

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Российские войска нанесли ракетный удар по пригороду Запорожья. Ракеты упали рядом с больницей, повредив здание. "На этот раз люди не пострадали, чего не скажешь о здании. Десятки разбитых окон", - сообщил в Telegram-канале председатель Запорожской ОВА Александр Старух.

Зеленский: Обстрелы Херсона - это месть проигравших

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Владимир Зеленский Фото: Ukraine Presidency/Planet Pix/ZUMA/dpa/picture alliance

Владимир Зеленский прокомментировал российские удары по Херсону в своем вечернем видеообращении. "Почти каждый час я получаю уведомления об ударах оккупантов по Херсону и другим общинам области. Такой террор начался сразу после того, как российская армия была вынуждена бежать из Херсонщины. Это месть тех, кто проиграл", - сказал президент Украины.

"Воевать они не умеют. Единственное, что пока могут, - это терроризировать. Либо энергетический террор, либо артиллерийский, либо ракетный - вот до чего деградировала Россия при нынешних ее руководителях", - добавил Зеленский.

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Белорусская армия не будет участвовать в войне, развязанной Россией против Украины, уверяет правитель Беларуси Александр Лукашенко. "Если мы непосредственно вооруженными силами, живой силой ввяжемся в этот конфликт, мы ничего к этому не добавим, а сделаем наоборот хуже. Это не роль Беларуси в этом конфликте", - сказал Лукашенко. По его словам, Беларусь задействована в этой войне "по многим направлениям", но без непосредственного участия военных. "Мы не ввязываемся, никого не убиваем, живую силу туда не вводим, потому что в этом нет необходимости", - утверждает белорусский правитель.

В результате обстрела Херсона погибли четыре человека

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Войска РФ обстреляли жилой район Херсона, сообщил глава областной военной администрации Ярослав Янушевич. По его словам, в результате обстрела загорелся многоэтажный дом, снаряды также попали в детскую площадку. Согласно данным местных властей, четыре человека погибли, еще шесть ранены.

Хроника событий 24 ноября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 24 ноября 00.00 - 13.59 >>>

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