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Здание Минюста РФФото: Alexander Scherbak/TASS/picture alliance
ПолитикаРоссия

Макаревич, Шац и Соловей обжалуют статус "иноагентов"

Анна Мельникова
33 мин. назад

Андрей Макаревич, Михаил Шац и Валерий Соловей подали иски против Минюста РФ, который объявил их "иностранными агентами".

https://www.dw.com/ru/andrej-makarevic-mihail-sac-i-valerij-solovej-obzaluut-v-sude-status-inostrannyh-agentov/a-63402891

Музыкант Андрей Макаревич, артист Михаил Шац и политолог Валерий Соловей подали иски в суд против российского Минюста. Они требут признать незаконным включение в реестры "иностранных агентов". Об этом во вторник, 11 октября, сообщил в телеграм-канале глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков.

В сентябре власти РФ объявили Макаревича "физическим лицом-иноагентом", а Шаца и Соловья "СМИ-иноагентами". Европейский суд по правам человека в июне постановил, что российское законодательство об "иностранных агентах" нарушает право на свободу объединений, гарантированной статьей 11 Европейской конвенции по правам человека 1950 года. Это решение ЕСПЧ вступило в силу, отмечает Чиков.

Макаревич, Шац и Соловей указывают в иске, что статус "иноагентов" ущемляет их права и свободы и противоречит конституции. Всех троих истцов будет представлять в суде адвокат Александр Передрук, сотрудничающий с "Агорой". В какой именно суд они обратились и назначены ли уже даты заседаний, Павел Чиков не уточнил.

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