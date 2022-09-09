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Российская журналистка Юлия Латынина
Российская журналистка Юлия ЛатынинаФото: Imago/ITAR-TASS
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Минюст РФ признал "иноагентами" Латынину и Соловья

Олег Соколенко
18 мин. назад

Минюст РФ включил в реестр физлиц-"иноагентов" журналистку Юлию Латынину, историка Тамару Эйдельман и блогера Майкла Наки. СМИ-"иноагентами" ведомство признало политолога Валерия Соловья и юрлицо Мити Алешковского.

https://www.dw.com/ru/minust-rf-priznal-inoagentami-latyninu-solova-i-ejdelman/a-63075443

Министерство юстиции РФ 9 сентября включило в реестр физлиц-"иностранных агентов" журналистку Юлию Латынину, историка Тамару Эйдельман и ведущего YouTube-канала "Популярная политика" Майкла Наки. Ведомство утверждает, что все они занимаются политической деятельностью и получают финансирование из Украины. Все трое сейчас живут за рубежом. Эйдельман, как пишет "Новая газета. Европа", узнала о признании ее иноагентом во время собственной лекции в Берлине - ей сообщили слушатели из зала.

В список СМИ-"иноагентов" российское министерство юстиции включило политолога Валерия Соловья, а также журналистов  Елену Шукаеву (ранее писавшую для "Новой газеты") и Андрея Афанасьева (работает в проекте "Сибирь.Реалии"). Кроме них, в тот же список попало ООО "Время колокольчиков", основанное общественным деятелем и журналистом Митей Алешковским - сыном Тамары Эйдельман.

Предыдущее пополнение списка "физлиц-иноагентов" Минюста РФ произошло ровно неделю назад, 2 сентября. Тогда в реестр были внесены 11 человек, включая музыканта Андрея Макаревича, украинского журналиста Дмитрия Гордона, предпринимателя и филантропа Бориса Зимина, а также политолога, колумниста DW Федора Крашенинникова. По версии российского государства, они также получают финансирование из Украины, занимаясь политикой.

Новый закон РФ об "иноагентах"

Президент России Владимир Путин в июле подписал новый закон, по которому с декабря статусом "иноагента" могут наделять людей и без иностранного финансирования. "Иноагентами" можно будет признавать любые российские или иностранные организации или физические лица, если они получают иностранную поддержку или "находятся под иностранным влиянием", а также ведут политическую деятельность, либо собирают сведения о военно-технической деятельности России, которые "можно использовать против безопасности страны".

"Иноагентам" будет запрещено вести просветительскую и педагогическую деятельность с несовершеннолетними, работать на государственной и муниципальной службе, быть членами избиркомов и организаторами публичных мероприятий. Кроме того, четыре действующих реестра "иноагентов" будут объединены в один.

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