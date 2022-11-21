271-й день войны: В НАТО назвали режим РФ "террористическим"

На 271-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины.

Парламентская ассамблея НАТО призвала объявить Россию "террористическим государством"

Парламентская ассамблея НАТО приняла резолюцию, в которой правительства и парламенты стран - членов альянса призывают "четко заявить, что российское государство при нынешнем режиме является террористическим". В документе также заявляется о необходимости создать специальный Международный трибунал по российской агрессии. Резолюция была принята единогласно.

Перед голосованием глава ПА НАТО Джерри Коннолли отметил, что документ призывает всех союзников Североатлантического альянса признать, что Российская Федерация и ее действующий режим действуют как террористическая организация. Ранее аналогичную резолюцию приняла ПАСЕ. В разных формулировках политический режим в России уже назвали террористическим парламенты Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и Чехии.

"Росатом": ЗАЭС поставлена на риск атомной аварии

"Росатом" всю ночь вел переговоры с МАГАТЭ по ситуации на Запорожской АЭС, а сама станция поставлена на риск атомной аварии, заявил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, в свою очередь, назвал крайне тревожными взрывы на контролируемой Россией станции, которые прогремели "в опасной близости от ядерных реакторов". "Речь идет о метрах, а не о километрах", - подчеркнул Гросси. "На территории этой крупной атомной электростанции произошли взрывы, что совершенно неприемлемо. Кто бы ни стоял за этим, это следует немедленно прекратить. Как я уже много раз говорил, они играют с огнем", - заявил глава МАГАТЭ.

Германия предложила Польше системы ПВО

Германия предложила предоставить Польше системы противоракетной обороны Patriot, чтобы помочь ей защитить свое воздушное пространство после падения ракеты на прошлой неделе. Об этом объявила министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht).

Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что принял предложение главы оборонного ведомства ФРГ, а также предложил Германии разместить системы ПВО Patriot на границе с Украиной.

Россия продолжает обстреливать Херсон

Российские войска в течение суток дважды обстреливали освобожденный Украиной Херсон. После утреннего обстрела в больницу доставили четверых пострадавших, один из них скончался, сообщил замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Еще одна женщина была ранена в результате обстрела россиянами пригорода Херсона, Антоновки.

По словам первого заместителя главы облсовета Юрия Соболевского, удары наносятся по гражданской инфрастуктуре. "У нас снова прилеты в Херсоне, снова по гражданской инфраструктуре. Есть раненые гражданские, медицинская помощь оказывается", - заявил он. Украинская сторона подчеркивает, что российские войска после отступления из города продолжает регулярно его обстреливать.

Заминированные здания в Херсоне

В Херсоне продолжается разминирование зданий. Перед отступлением из города российские войска заминировали практически все кабинеты в здании СБУ, сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.

В частности, на видеозаписи, которую он опубликовал в Telegram, видно, что одна из мин МЛ7 заложена под принтер, стоящий на стуле. "Вот такие находки русского мира. И еще много "сюрпризов" найдено во время разминирования здания Службы безопасности Украины в Херсоне", - прокомментировал ситуацию Назаров. По его словам, многие взрывные устройства нельзя снять, поэтому единственный выход - взорвать все здание.

Военные РФ во время оккупации Херсона, возможно, сжигали трупы на свалке

Российские военные во время оккупации Херсона, вероятно, использовали городскую свалку для сжигания трупов своих погибших солдат. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на рассказы десятков местных жителей. По их словам, летом свалка стала "запретной зоной" - ее оцепили военные, на въезде поставили блокпост и никого не подпускали. Несколько жителей рассказали, что видели, как к ней подъезжали российские грузовики с черными мешками, которые затем сжигались. В воздухе в эти моменты чувствовался резкий запах паленых волос и разложения.

"Никогда не чувствовала такого запаха. Там было много самосвалов, и все они были забиты мешками. Я не знаю, что в них было, но вонь от дыма на свалке была такая, что мы даже не могли открыть балконную дверь. Были дни, когда из-за запаха невозможно было дышать", - рассказала одна из жительниц. По словам нескольких людей, останки после этого закапывали. The Guardian подчеркивает, что независимая проверка этих утверждений пока невозможна, а украинские власти заявили, что не могут комментировать, ведется ли расследование.

ВОЗ: Зимой жизни миллионов украинцев окажутся под угрозой

Из-за разрушения гражданской инфраструктуры предстоящая зима в Украине станет опасной для жизни миллионов жителей страны, заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге (Hans Kluge) во время визита в Киев.

По прогнозу ВОЗ, порядка 2-3 млн жителей Украины зимой покинут свои дома в поисках тепла и безопасности. "Мы помогаем системе здравоохранения Украины подготовиться к зиме. Это включает в себя аварийный ремонт медицинских учреждений и отопительной инфраструктуры, а также поддержание энергоснабжения", - рассказал Клюге.

По его словам, ВОЗ уже зафиксировала 703 случая российских атак на систему здравоохранения Украины. "Продолжающиеся нападения на инфраструктуру здравоохранения и энергетики означают, что сотни больниц и медицинских учреждений больше не работают в полном объеме из-за нехватки топлива, воды и электричества для удовлетворения основных потребностей", - объяснил он.

Новые реакции на видео с убитыми солдатами РФ в Макеевке

Газета The New York Times подтвердила подлинность видеозаписей, на которых запечатлена сдача в плен российских солдат, начало стрельбы и лежащих без движения военных со следами пулевых ранений. Издание подчеркивает, что из опубликованных видео нельзя сделать однозначного вывода, как и почему были убиты российские солдаты.

Эксперт по уголовному преследованию за военные преступления Ива Вукусич сказала NYT, что классификация действий украинских военных зависит от того, в какой момент были убиты лежащие на земле россияне: во время перестрелки, начавшейся после того, как российский солдат, сымитировав сдачу в плен, открыл огонь, или уже после этого в качестве мести.

В Кремле заявили, что Россия будет "сама заниматься поисками тех, кто совершил это преступление". Накануне вице-премьер Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина пообещала, что украинские власти "будут расследовать это видео".

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