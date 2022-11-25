Лондон: Россия использует крылатые ракеты 1980-х годов

На 276-й день полномасштабноговоенного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за событиями субботы, 26 ноября (время московское).

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Подразделения ВС Украины за минувшие сутки отразили атаки российских войск в районах населенных пунктов Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опитное, Первомайское, Красногоровка и Невельское Донецкой области, говорится в утренней оперативной сводке Генштаба ВСУ . Также сообщается о 11 ракетных, 7 авиационных ударах и более 50 обстрелах из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по Купянску и Чугуеву Харьковской области, Беленькому Донецкой области и Камышевахе и Кушугуме Запорожской области. По данным Генштаба украинских войск, россияне пытаются усилить группировку войск на Лиманском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Лондон: Россия использует стареющие крылатые ракеты, демонтируя ядерные боеголовки

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Россия, вероятно, снимает ядерные боеголовки со стареющих крылатых ракет, чтобы использовать эти ракеты для ударов по Украине, утверждается в очередном отчете британской военной разведки. На снимках из открытых источников видны обломки предположительно сбитой крылатой ракеты воздушного базирования AS-15 Kent (Х-55, РКВ-500), специально разработанной в 1980-х годах для несения ядерных боеприпасов, говорится в сообщении Минобороны Великобритании.

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Российские власти чаще проводят обмены военнопленными с украинской стороной - вероятно, чтобы ослабить волну недовольства в информационном пространстве, считают в американском Институте изучения войны (ISW) . В аналитическом отчете сообщается о трех обменах пленными за период с 23 по 25 ноября. По мнению экспертов, такая частота обменов является переломным моментом, поскольку в последние месяцы Минобороны РФ было сдержанным в проведении таких процедур и подвергалось критике, в частности, со стороны военных блогеров за неуважение к своим военнопленным.

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"Хотите помочь? Помогите. Но не пытайтесь убедить нас, что мы можем проиграть. Я не знаю ни одного примера в истории, когда пессимисты побеждали в войнах", - такое обращение адресовал союзникам Украины министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью французской газете Le Parisien. "Несколько выдающихся генералов за Атлантикой и в Европе твердо верили, что России понадобится максимум неделя, чтобы оккупировать Киев и взять под контроль Украину в феврале. Поэтому, когда я слышу пессимистические оценки сегодня, я прошу всех направить свою энергию на то, чтобы способствовать победе, а не искать причины возможных неудач", - заявил Кулеба. Целью Украины является восстановление ее территориальной целостности в пределах международно признанных границ, и эта цель вполне достижима, подчеркнул он.

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Началась бесплатная эвакуация населения из деоккупированного Херсона. Первые 100 херсонцев, которые воспользовались этой возможностью, выехали на поезде в город Хмельницкий. В числе эвакуируемых - 26 детей, семь лежачих больных, а также шесть маломобильных людей, сообщило министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Согласно его данным, в Хмельницком всем эвакуированным помогут оформить удостоверение временно перемещенного лица и предоставят государственную денежную поддержку: 2000 гривен для взрослого и 3000 гривен для детей и лиц с инвалидностью. Их бесплатно разместят и выдадут им гуманитарную помощь В министерстве напомнили, что сейчас из Херсонской области можно эвакуироваться автобусами в Одессу, Николаев и Кривой Рог. Там людей будут размещать в специально оборудованных шелтерах, а затем эвакуационными вагонами доставлять в более безопасные регионы Украины.

"Народный спутник" помог разведке Украины выявить почти 2600 целей

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Благодаря "народному спутнику" ICEYE, который приобрел на пожертвования украинцев Фонд Сергея Притулы, украинская разведка смогла обнаружить около 2600 единиц российской военной техники, сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины. В частности, были обнаружены танки, самоходные артиллерийские установки, комплексы "Искандер", зенитно-ракетные комплексы С-300 и другие. Кроме того, спутник помог фиксировать понтонные переправы, катера и палатки врагов.

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Еще один российский регион с начала войны в Украине запретил запускать беспилотники: в Татарстане с 25 ноября запускать дроны могут только органы власти и местного самоуправления. В указе, подписанном главой Татарстана Рустамом Миннихановым, говорится, что запрет объявлен для "усиления охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности объектов промышленности и транспортной инфраструктуры". Он будет действовать до снятия режима базовой готовности, который ввели по приказу Путина во всех регионах России. Особый режим предполагает усиление охраны общественного порядка и важных государственных и специальных объектов. Ранее такой же запрет ввели в Белгородской, Нижегородской, Рязанской, Саратовской и Тульской областях. Кроме того, запускать дроны запретили в аннексированном Россией Крыму.

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В силовых структурах России ожидают, что к весне 2023 года потери убитыми и ранеными среди мобилизованных на войну против Украины могут составить 100 тысяч человек. Об этом пишет расследовательское издание"Важные истории" со ссылкой на два не связанных друг с другом источника из кругов Генштаба РФ и Федеральной службы безопасности (ФСБ). Собеседник, близкий к ФСБ, сообщил, что политическое и военное руководство РФ готово к большим потерям: "К весне следующего года потери убитыми и ранеными могут составить около 100 тысяч. Но это никого не пугает: их заменят срочниками". О таком же прогнозе рассказал и собеседник "Важных историй", близкий к Генштабу. По его словам, президент РФ Владимир Путин не отменяет указ о частичной мобилизации, чтобы восполнить потери в Украине за счет 120 тысяч срочников, которых планируется подготовить к весне 2023 года.

Во время осенней мобилизации Минобороны России призвало около 300 тысяч человек. Это значит, что если сбудутся худшие прогнозы Кремля, то к лету следующего года каждый третий из мобилизованных будет либо убит, либо взят в плен, либо ранен, подытожило издание "Важные истории".

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Постоянная делегация Верховной рады Украины будет бойкотировать работу Парламентской ассамблеи ОБСЕ из-за неспособности последней ни приостановить членство делегации России в ПА ОБСЕ, ни хотя бы приостановить ее полномочия. Об этом заявил глава украинской делегации Никита Потураев. По его словам, Украина вернется к участию в ПА ОБСЕ лишь тогда, "когда решение о дальнейшей судьбе россиян, представляющих государство-террориста", будет найдено. Об этом же сообщила член делегации Верховной рады Евгения Кравчук. "С сегодняшнего дня мы, украинская делегация, бойкотируем работу в ПА ОБСЕ до тех пор, пока эта международная организация не сможет сформировать свое отношение к участию в ней россиян-пропагандистов и представителей государства-террориста, государства-преступника", - написала Кравчук в соцсети Facebook.

ГУР: Россия не планирует напасть на Украину с севера из Беларуси

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Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины призвало не верить сообщениям о том, что Россия планирует в ближайшее время атаковать Украину со стороны ее северных границ ударной группировкой РФ совместно с белорусской армией. "Цель такой информационной спецоперации - спровоцировать Украину перебросить значительную часть войска к границе с Беларусью, чтобы ослабить наступательный потенциал ВСУ на востоке и юге Украины и заодно показать белорусам якобы намерения Украины атаковать территорию Беларуси, тем самым провоцируя белорусов вступить в войну", - говорится в заявлении ГУР в соцсети Facebook. Кроме того, такие сообщения "преследуют цель посеять панику в украинском обществе и являются частью вражеских информационно-психологических спецопераций", подчеркнула военная разведка Украины. Она призвала сограждан "не поддаваться вражеским провокациям и доверять только официальным источникам информации".

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Мариупольское сопротивление обнародовало в своем Telegram-канале подробности взрыва автомобиля, происшедшего вечером 24 ноября в этом оккупированном городе. Согласно этим данным, за рулем автомобиля ВАЗ белого цвета, перекрашенного в болотный камуфляж, находился "военный чиновник - россиянин из числа новоприбывших", кроме него в машине ехали еще двое россиян. Одного из них с ожогами высокой степени отправили в донецкий госпиталь. Второй получил перелом руки, черепно-мозговую травму и находится в Мариупольской больнице №2. О судьбе водителя не сообщалось, однако советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко - также в Telegram-канале - написал, что тот погиб. Андрющенко добавил также, что Мариупольское сопротивление не подтвердило и не опровергло свою причастность к этому взрыву.

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Сотрудникам территориальных органов Пенсионного фонда РФ предлагают переводить часть зарплаты на благотворительный проект "Все для Победы!", направляющий средства на финансирование войны против Украины. Об этом сообщает Telegram-канал SOTA, опубликовавший копию распоряжения начальника Департамента управления делами и организационной работы Пенсионного фонда Чалова о том, что копии платежных поручений "о перечислении добровольной финансовой помощи из заработной платы работников" следует направлять в Исполнительную дирекцию ПФР.

Источник Telegram-канала в одном из региональных отделений ПФ РФ предположил, что тех, кто откажется делать переводы, могут лишить премий.

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В России до 1 апреля 2024 года будет создан государственный информационный ресурс, содержащий сведения о гражданах, необходимые для актуализации документов воинского учета. Соответствующий указ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован на официальном портале правовой информации .

При этом Федеральной налоговой службе и Минобороны РФ было поручено "осуществить с использованием единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении Российской Федерации, идентификацию граждан, состоящих на воинском учете, а также не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете и не пребывающих в запасе".

Хроника событий 25 ноября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 25 ноября 00.00 - 13.59 >>>

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