Отрицание военных преступлений станет уголовно наказуемым

В ФРГ запрещено отрицание Холокоста. Поправка в УК распространяет эту норму и на другие случаи геноцида и военных преступлений. Это может стать актуальным и для войны в Украине.

Военные преступления в украинской Буче. Геноцид езидов. Беззаконие в отношении уйгуров в Китае. Список злодеяний, совершенных как в ходе нынешних, так и прошлых конфликтов, длинный. И чаще всего эти преступления идут рука об руку с их отрицанием. "Сами украинцы ответственны за Бучу" или "Геноцида армян никогда не было" - подобные фразы можно услышать как в повседневной жизни, так и в интернете. При определенных обстоятельствах - если эти заявления используются для разжигания ненависти в отношении определенных групп населения и нарушения общественного мира и спокойствия - они теперь могут стать уголовно наказуемыми в Германии.

Такое решение принял немецкий бундестаг, ужесточив тем самым законодательство ФРГ. Иными словами, одобрение, отрицание и грубое преуменьшение серьезности военных преступлений и геноцида теперь будут подпадать под обновленный пятый пункт 130-й статьи Уголовного кодекса ФРГ и рассматриваться как "разжигание межнациональной розни". Отрицание Холокоста уже является в Германии уголовно наказуемым преступлением без срока давности, потому что оно нарушает общественного спокойствия.

Жертвы геноцида езидов в Ираке Фото: Ismael Adnan/dpa/picture alliance

"Речь шла о том, чтобы дать органам прокуратуры, так сказать, более четкие ориентиры, в каком направлении они могут вести расследования. Но, прежде всего, это было связано с выполнением требований Европейской комиссии", - рассказал DW Михаэль Кубицель (Michael Kubiciel), ученый-правовед из Университета Аугсбурга. Имеется в виду действующие с 2008 года рамочные нормы Евросоюза о борьбе с расизмом. Поскольку Германии угрожало судебное разбирательство по поводу соответствующих норм ЕС, немецкое правительство отреагировало и внесло коррективы, дополнив УК.

Поправка актуальна в свете войны в Украине

Для Жозефины Баллон (Josephine Ballon) изменения в законодательстве пришлись как нельзя кстати. Она - главный юрист организации HateAid, которая оказывает поддержку пострадавшим от проявлений ненависти и подстрекательства в интернете. "Мне интересно посмотреть, как будет действовать эта поправка", - говорит Баллон в интервью DW. "И я определенно вижу практическое применение для нее. Особенно сейчас, в контексте войны в Украине, мы видим некоторые вещи, которые могут подпадать под это. Я бы сказала, что поправка появилась в то время, когда она может быть весьма актуальной", - считает юрист.

Жозефина Баллон Фото: Andrea Heinsohn Photography

Новый пункт статьи 130-й Уголовного кодекса ФРГ может применяться не только за правонарушения в интернете. "Если, например, вы проводите собрание, а потом начинается агитация против украинцев, против "фашистского режима" в Киеве и все такое, в ходе которой размахивают Z-флагами, происходит представление в качестве безобидного явления произошедшего в Буче, то вполне может возникнуть ситуация, когда может быть применен новый пункт законодательства", - пояснил DW Азиз Эпик (Aziz Epik), младший профессор уголовного права и криминологии Гамбургского университета.

Ученые-правоведы критикуют нововведение

Однако поправка вызвала критику и некоторое возмущение, в том числе и среди ученых-правоведов. Поскольку изменение было принято поздним вечером, без уведомления и без предварительного обсуждения, некоторые лица жаловались на отсутствие прозрачности. Другие увидели в нововведении опасность того, что свобода выражения мнений может быть сильно урезана без необходимости на то.

Михаэль Кубицель Фото: Universität Köln

Михаэль Кубицель из университета Аугсбурга возражает: "Я думаю, что вся эта дискуссия - яркий пример известной фразы: много шума из ничего. Никакого скандала ни в процедуре принятия, ни в поправке как таковой нет", - полагает правовед. Потому что одобрение геноцида всегда было наказуемо в Германии, и определенные высказывания также ранее квалифицировались как "разжигание межнациональной ненависти".

Кубицель также не видит и большого урезания свободы мнений: "Речь идет о том, могут ли частные лица что-то говорить. Им по-прежнему разрешено это делать. Им также разрешается оспаривать разного рода утверждения - если только при этом не разжигается ненависть. И то, конечно, только в том случае (они будут наказаны. - Ред.), если суд будет убежден, а также сможет юридически доказать, что их высказывания, действительно, были неправдой". Однако правовед из Аусбурга видит один камень преткновения в измененном пункте УК: упоминание о текущих конфликтах.

Когда рассеется туман войны

Это связано с тем, что поправка в УК однозначно позволяет наказывать за отрицание военных преступлений, совершенных в ходе текущих конфликтов - хотя рамочные нормы ЕС позволяли ограничить уголовную ответственность военными преступлениями прошлого, которые были расследованы и признаны судами. Это было бы вполне логично, ведь правда редко бывает в таком бедственном положении, как во время войны. Часто обвинения, сделанные в период боевых действий, впоследствии оказываются ложными.

Михаэль Кубицель считает это проблемой, но он не ожидает, что такие дела будут рассматриваться в судебном порядке с применением новой поправки в УК: "Я думаю, что суды начнут действовать только тогда, когда "туман войны" немного рассеется. Когда факты станут настолько ясными, что прокуроры действительно убедятся, что у них достаточно улик".

В ответ на запрос DW министерство юстиции ФРГ заявило, что "по веским причинам" оно не воспользовалось возможностью ограничиться доказанными военными преступлениями. "Рамочное решение ЕС допускает такое ограничение только в отношении действий по отрицанию и грубому преуменьшению серьезности (таких преступлений. - Ред.), но не в отношении их одобрения. Было бы неоправданно, чтобы преступление против норм международного права должно было окончательно установлено судом в случае отрицания или грубого преуменьшения, в то время как в случае одобрения того же фактически случившегося события такое заключение суда не должно быть принято - тем более, что переходы от отрицания или преуменьшения к одобрению могут быть условными", - указали в ведомстве.

Изменения в законе могут вызвать внешнеполитические проблемы

Захватническая война против Украины и реакция на нее в реальной жизни и в интернете показали, что расширение понятия "разжигание межнациональной розни" на действия по отрицанию и преуменьшению военных преступлений не должно оказаться просто беззубым тигром. Азиз Эпик из Гамбургского университета разделяет оценку, что новая поправка в УК будет применяться без непропорционального ограничения свободы выражения мнений.

Так называемый "центр содержания" уйгуров в Китае Фото: Ng Han Guan/AP/picture alliance

И в то же время он отмечает, что решения судов, ссылающихся на новый пункт статьи 130-й УК, вполне могут вызвать "политически щекотливые ситуации" - особенно в сфере внешней политики. "Если мы посмотрим, например, на Китай, я думаю, что немецкое правительство гораздо сдержаннее классифицирует определенные события и, возможно, не хочет выражаться более внятно, в том числе из-за экономических связей. И правительство ФРГ окажется в непростой ситуации, если земельные суды начнут выносить решения и по поводу китайских преступлений", - уверен Эпик.

Поправка к УК еще должна пройти утверждение в бундесрате, после чего немецкие суды смогут выносить решения и относительно происходящих в данный момент военных преступлений. Для Жозефины Баллон из HateAid важно, чтобы это происходило "с чувством меры". Но Баллон исходит из того, что так и будет, потому что "разжигание межнациональной розни" в любом случае является очень сложным преступлением.

Многие термины оставляют широкий простор для толкования. По этой причине прокуроры и суды уже сейчас в таких делах проявляют большую осторожность и вообще разрешают предъявлять обвинения и проводить судебные процессы только в немногочисленных, хорошо доказуемых случаях. Будет ли их число теперь увеличиваться, будут ли организации гражданского общества и отдельные граждане также использовать новый пятый пункт статьи 130-й УК о разжигании ненависти, станет ясно спустя месяцы и годы.

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