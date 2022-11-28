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Экономика и бизнесРоссия

Мобилизация усугубила нехватку кадров на стройках в РФ

Евгений Жуков
5 мин. назад

Дефицит рабочей силы в строительной отрасли РФ может достигать 25 процентов, пишет "Коммерсант" со ссылкой на экспертов. Сложности начались еще из-за пандемии, а мобилизация на войну в Украине усугубила ситуацию.

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Объявленная в России мобилизация усугубила сложности в строительной отрасли, которые начались в результате пандемии коронавируса. Это привело к рекордному за пять лет дефициту рабочей силы в строительстве: сейчас отрасли не хватает почти 25% от необходимого числа работников, пишет в понедельник, 28 ноября, "Коммерсант" со ссылкой на опрос Национальной ассоциации инфраструктурных компаний (НАИК) и Sherpa Group.

Наблюдавшийся и ранее дефицит рабочих рук обострился в 2022 году из-за геополитического фактора и мобилизации, приводит издание слова гендиректора Sherpa Group Александры Галактионовой, которая оценивает дефицит строительных рабочих в 20-25 процентов.

По словам эксперта практики "Строительство и девелопмент" кадрового агентства "Визави Консалт" Наталии Трубчаниновой, доля мобилизованных в строительных компаниях составила 7-8%, а еще 2-3% либо вернулись в свои регионы, либо покинули Россию. Трубчанинова считает, что нехватка персонала в стройиндустрии составляет как минимум 12-15 процентов, чего не было последние пять лет.

Особенно не хватает квалифицированных инженеров, поясняет гендиректор "Смарт Инжинирс" Хусейн Плиев. По его мнению, восполнить нехватку высококлассных специалистов в обозримом будущем не удастся, поскольку существующая образовательная система не дает требуемого количества инженеров.

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