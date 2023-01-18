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В районе падения вертолета в Броварах, 18 январяФото: Valentyn Ogirenko/REUTERS
ПолитикаУкраина

Под Киевом разбился вертолет с руководством МВД Украины

Сергей Ромашенко
55 мин. назад

Среди 15 жертв катастрофы - трое детей, а также министр внутренних дел Украины, его первый заместитель и государственный секретарь.

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В результате падения вертолета в городе Бровары Киевской области погибли 15 человек, в том числе трое детей, а также находившиеся на борту судна шесть членов оперативной группы министерства внутренних дел Украины и три члена экипажа Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Такие уточненные данные обнародовала ГСЧС. Среди жертв - глава МВД Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь Юрий Лубкович. Ранее сообщалось о 18 погибших. Кроме того, пострадали 25 человек: 15 взрослых и 10 детей.

Вертолет упал утром в среду, 18 января, между детским садом и жилым домом. В результате крушения было повреждено здание детсада и возник пожар на площади 500 квадратных метров. Возгорание уже ликвидировано. К ликвидации последствий были привлечены 127 человек и 30 единиц техники.

По словам представителя командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, вертолет "выполнял задачи Государственной службы по чрезвычайным ситуациям". В свою очередь заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что руководство МВД летело на вертолете в командировку в одну из "горячих точек".

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что следствие рассматривает "все возможные версии аварии вертолета". По словам очевидцев, машина летела на крайне малой высоте, из-за тумана пилот поздно заметил здания, сделал резкий маневр, из-за чего потерял управление. Между тем представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подчеркнул, что о причинах авиакатастрофы в Броварах говорить пока рано. "Комиссия, в которую войдут разные авиационные специалисты, будет расследовать причины. Это не будет один-два дня, потому что расследование авиакатастрофы занимает некоторое время", - заявил Игнат.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших. "Травмированы 25 человек, среди них 10 детей. По состоянию на эту минуту погибли три ребенка. Невыразимая боль. Вертолет упал на территорию одного из детских садов. Мои соболезнования всем родным и близким погибших! Денис, Евгений, Юрий, команда МВД... настоящие патриоты Украины. Светлая память! Светлая память всем, чьи жизни унесло это черное утро!" - написал Зеленский в Telegram-канале. Он добавил, что поручил СБУ, Нацполиции и другим уполномоченным органам выяснить обстоятельства трагедии.

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