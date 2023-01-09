  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Энергетический кризис
Ситуация в Беларуси
Танки Leopard 2 на учениях бундесвера
Танки Leopard 2 на учениях бундесвера, фото из архиваФото: Thomas Trutschel/photothek/picture alliance
ПолитикаГермания

ФРГ по-прежнему не готова поставлять Украине танки Leopard 2

Дмитрий Вачедин
2 ч. назад

На данный момент Берлин не намерен поставлять танки Украине, заявил представитель канцлера ФРГ. Один из последних соцопросов показал, что у жителей Германии нет единства в этом вопросе.

https://p.dw.com/p/4Lucp

Германия по-прежнему не планирует передавать Киеву танки немецкого производства Leopard 2. Об этом сообщил в понедельник, 9 января, официальный представитель канцлера ФРГ Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit). "Федеральное правительство на данный момент не имеет намерения поставлять Украине танки Leopard 2", - заявил Хебештрайт.

Новый поворот в дискуссии вокруг Leopard 2 произошел после заявлений вице-канцлера ФРГ  Роберта Хабека (Robert Habeck) из партии "Союз-90"/"зеленые". Комментируя отправку в Украину боевых машин пехоты Marder, Хабек сообщил, что власти, возможно, готовы пойти и дальше. "Конечно, это не исключено", - подчеркнул он, говоря о поставках Leopard 2. В пользу таких поставок высказались также заместитель председателя бундестага Катрин Гёринг-Эккардт (Katrin Göring-Eckardt) и заместитель председателя Свободной демократической партии (СвДП) Вольфганг Кубики (Wolfgang Kubicki).

Результаты соцопроса, проведенного 6 января, продемонстрировали неоднозначное отношение жителей ФРГ к возможной передаче Украине танков Leopard 2: половина респондентов были против поставок, 38 процентов - за. Власти Германии неоднократно обосновывали свой отказ поставить Киеву танки тем, что не хотят предпринимать односторонние шаги, не согласованные с партнерами. 

Смотрите также:   

Что слышно о немецком танке Leopard 2

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Немецкие танки для Катара - Германия наращивает экспорт вооружений

Немецкие танки для Катара - Германия наращивает экспорт вооружений

Катар покупает 62 немецких танка "Леопард-2". Сумма сделки - 1,8 миллиарда евро. Германия поставляет военную технику и другим странам Персидского залива. Но в регионе нарушаются права человека - и это вызывает критику.
Культура8 августа 2013 г.01:35 мин.
external

Ядерный шантаж: реализует ли Путин свои угрозы?

Ядерный шантаж: реализует ли Путин свои угрозы?

Насколько серьезны ядерные угрозы Путина? Какое ядерное оружие он может применить? Как могут ответить США и НАТО? И какие последствия ядерного удара нас могут ждать?
Конфликты6 октября 2022 г.44:02 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Немецкий танк Leopard

В Берлине не исключили поставок Киеву танков Leopard

Конфликты7 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура DW: "президент РФ Владимир Путин" летит в сине-красном костюме супермена с буквой К на груди. Над ним надпись: "Коррупциямен".

Денонсация конвенции СЕ, или Путин - гроза коррупционеров

Денонсация конвенции СЕ, или Путин - гроза коррупционеров

Политика2 ч. назад
Иранские силовики патрулируют улицы (фото из архива)

В Иране сочувствовать задержанным протестующим тоже опасно

В Иране сочувствовать задержанным протестующим тоже опасно

Политика13 ч. назад
6 января 2023. Министр экономики ФРГ во время посещения норвежского города Бревика

Норвегия будет для ФРГ тем, чем могла бы стать Россия

Норвегия будет для ФРГ тем, чем могла бы стать Россия

Экономика и бизнес13 ч. назад
Так выглядит в 3D графическое изображение коронавируса под микроскопом

Чем опасен новый подвариант коронавируса XBB.1.5?

Чем опасен новый подвариант коронавируса XBB.1.5?

Здоровье8 января 2023 г.
Танк Leopard 2

День 318-й войны: дискуссии о поставках Киеву танков Leopard

День 318-й войны: дискуссии о поставках Киеву танков Leopard

Конфликты7 января 2023 г.
Митрополит Епифаний на службе в Успенском соборе Киево-Печерской лавры

Первую литургию ПЦУ в лавре верующие назвали исторической

Первую литургию ПЦУ в лавре верующие назвали исторической

Общество7 января 2023 г.
На главную страницу