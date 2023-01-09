ФРГ по-прежнему не готова поставлять Украине танки Leopard 2

На данный момент Берлин не намерен поставлять танки Украине, заявил представитель канцлера ФРГ. Один из последних соцопросов показал, что у жителей Германии нет единства в этом вопросе.

Германия по-прежнему не планирует передавать Киеву танки немецкого производства Leopard 2. Об этом сообщил в понедельник, 9 января, официальный представитель канцлера ФРГ Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit). "Федеральное правительство на данный момент не имеет намерения поставлять Украине танки Leopard 2", - заявил Хебештрайт.

Новый поворот в дискуссии вокруг Leopard 2 произошел после заявлений вице-канцлера ФРГ Роберта Хабека (Robert Habeck) из партии "Союз-90"/"зеленые". Комментируя отправку в Украину боевых машин пехоты Marder, Хабек сообщил, что власти, возможно, готовы пойти и дальше. "Конечно, это не исключено", - подчеркнул он, говоря о поставках Leopard 2. В пользу таких поставок высказались также заместитель председателя бундестага Катрин Гёринг-Эккардт (Katrin Göring-Eckardt) и заместитель председателя Свободной демократической партии (СвДП) Вольфганг Кубики (Wolfgang Kubicki).

Результаты соцопроса, проведенного 6 января, продемонстрировали неоднозначное отношение жителей ФРГ к возможной передаче Украине танков Leopard 2: половина респондентов были против поставок, 38 процентов - за. Власти Германии неоднократно обосновывали свой отказ поставить Киеву танки тем, что не хотят предпринимать односторонние шаги, не согласованные с партнерами.

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